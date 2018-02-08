В Латвии, Эстонии и Литве несколько человек обвиняют в шпионаже. Якобы они передавали иностранным спецслужбам информацию о военных и стратегических объектах. Шпиономания в странах Прибалтики набирает обороты: под подозрением оказываются программисты, фотографы, железнодорожники и просто красивые девушки.

Красивая девушка погубит солдата

Особенно гротескные формы «борьба со шпионами» приобрела в Эстонии — не без помощи партнеров по НАТО. В страну в порядке ротации прибыли двести датских солдат. Их сразу предупредили — следует опасаться красивых девушек. «Отцы-командиры» призывают к бдительности:

«Если твоя внешность тянет на пять баллов из десяти и к тебе проявляет интерес женщина «на десятку», то в этом что-то не так, включай здравый смысл».

Датские спецслужбы также предостерегают: в барах Таллина и Тарту солдат НАТО могут ждать «обольстительные женщины-агенты, работающие на Москву». Глава Минобороны Дании Клаус Хйорт Фредериксен согласился с тем, что «подобные опасения небеспочвенны».

В прошлом году руководитель эстонской внешней разведки Микк Марран дал интервью британским СМИ. Он заявил, что российские агенты мужского и женского пола планируют провокации в эстонских барах, чтобы превратить британских военных в хулиганов и сформировать негативное отношение к ним со стороны местного населения.

По его мнению, Россия может использовать и так называемые «медовые ловушки» — когда разведслужбы подсылают красивую женщину для вербовки и получения доступа к аккаунтам иностранных военных в социальных сетях с целью дальнейшего шантажа.

«Мы прошли по этим вопросам инструктаж, которого хватит до конца жизни, — рассказывал журналистам сержант Орландо Феарон. — Мы очень хорошо готовы и знаем, чего ожидать. Любовные ловушки, нас о них предупредили. Я понимаю, чего хочет от нас армия. Мы — первая боевая группа там, так что мы должны установить стандарты для тех, кто прибудет потом. Нам разрешено общаться с местными, но у нас есть стандарт, которого следует придерживаться».

В ноябре прошлого года был задержан двадцатилетний студент-россиянин Алексей Васильев, учившийся в Эстонии на программиста. В полиции заявили: «Молодой человек получил от ФСБ основательную инструкцию, что и как следует в Эстонии предпринять и с какими объектами ознакомиться. С помощью своих знаний в области инфотехнологий он должен был найти слабые места в компьютерных системах государственных учреждений Эстонии». Это известие шокировало мать и друзей задержанного: по их словам, Алексей — обычный парень, увлекающийся компьютерными «стрелялками», спортом, музыкой и научной фантастикой.

Смотри, что фотографируешь

В Латвии на днях состоялось очередное судебное заседание по делу железнодорожника из Елгавы Александра Красноперова, арестованного в сентябре 2016 года. Его обвинили в том, что он фотографировал военную технику НАТО, которую везли по железной дороге, и пересылал снимки кому-то в Россию. Этой историей заинтересовался оппозиционный латвийский активист Владимир Линдерман.

«В деле Красноперова много вопросов. Например, такой: бронетехника НАТО, прибывшая в страну для учений или поступившая на вооружение латвийской армии, — это секретная информация? Никак нет, ведь Министерство обороны Латвии регулярно публикует пресс-релизы на эту тему. Даже приглашает горожан с семьями фотографироваться на фоне танков и БТР. Тогда почему нельзя посылать снимки друзьям? Потому что они живут в России? Или все-таки в Латвию прибывает какое-то секретное вооружение, о котором мы ничего не знаем? Компоненты системы ПРО или что-то в этом роде?» — говорит Линдерман.

В 2015 году в похожую ситуацию чуть не попал другой елгавчанин. Анатолий решил сфотографировать для своего блога в социальных сетях военную технику, прибывшую днем на товарном составе на городскую железнодорожную станцию.

«Состав не был закрыт, территория не огорожена, никаких запретных знаков поблизости. И, конечно, собралась толпа зевак: люди, по своему обыкновению, снимали на мобильные телефоны, делали селфи и тут же выставляли свои «трофеи» в Сеть. Сделал фото и я — после чего ко мне подбежал военный и потребовал немедленно стереть снимок, поясняя, что объект секретный и съемка запрещена. У меня возник резонный вопрос: если объект настолько секретный, почему его разгрузка проводится на глазах у всего народа, средь бела дня на привокзальной станции, а просьбы не снимать звучат в устной форме и не подкреплены никаким документом?» — удивляется елгавчанин.

Секретов нет, а шпионы есть

В Литве арестовали троих. Подробностей мало. Все трое — литовские граждане, один из них имел вид на жительство в другой стране (какой именно, не уточняется). Подозреваемые «передавали информацию о военных объектах, связанных с Военно-морским флотом», — уверяет глава криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис.

Парадоксально, но при этом глава военной разведки Литвы Рямигиюс Бальтренас признал, что информация, которую передавали арестованные, не была засекреченной. Однако это, по его словам, «никак не отменяет опасности шпионажа и его угрозы для безопасности государства». Подозреваемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Бальтренас строго предупредил всех литовцев: «Угроза вербовки, особенно при посещении не входящих в НАТО государств, сохраняется всегда. Гражданам Литовской Республики следует быть очень внимательными и бдительными. И если они почувствуют, что есть признаки вербовки, ведутся разговоры о работе на зарубежные государства, то следует незамедлительно информировать разведывательные службы. Это не только позволит предотвратить и уменьшить возможные последствия для безопасности государства, но одновременно пойдет на благо этих же самых граждан Литвы».