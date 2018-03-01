«Дорогая редакция, здравствуйте! С болью в душе делюсь с вами своими переживаниями. Я инвалид 2–й группы. Имею машину, так как хожу с трудом. Посетить врача в больнице Страдыня смогла только за деньги и просидела в очереди часа полтора.

Поставить машину у заднего входа территории больницы не могла — не было места, так как вся правая сторона дороги занята машинами работников поликлиники. Заезд на территорию разрешен только на 30 минут. Но ведь к врачу за этот короткий промежуток времени попасть невозможно!

При выезде я предъявила квитанцию и удостоверение, но… с меня взяли 14 евро за час, так как по распоряжению администрации после первых 30 минут за каждые последующие 30 минут нужно платить 7 евро.

Я думаю, что только больные люди заезжают на территорию больницы. Здоровым там делать нечего. Почему же тогда решено только 30 минут сделать бесплатными?

Даже за стоянку у базара мы платим 2 евро за час, а почему в поликлиники — 7? И почему инвалидам нет скидок? Конечно, при зарплате 2–8 тысяч евро можно оплатить такую стоянку. А с пенсии — можно? Это очень несправедливо.

Подписчица «СЕГОДНЯ».

Банки поступают непорядочно

«В газете «СЕГОДНЯ Неделя» за 19.01.18 была опубликована статья «Храните деньги в банке?», где написано, что руководитель Ассоциации латвийских коммерческих банков Санда Лиепиня заявила, что ставка налога 20% на доходы с депозита относятся к доходам, которые будут получены с 2018 года, а за 2017 год ставка прежняя — 10%.

А суть дела в том, что 14.01.2017 г. я положила на депозит в Цитаделе банк небольшую сумму в рублях на один год, а 15.01.2018 г. эту сумму сняла. Но доход от депозита с меня взяли в размере 20% и за 2017 год. Значит, для банков закон имеет обратную силу?

Я обратилась в Цитаделе банк — пришел ответ с отказом. Накопление–то мизерное, но для пенсионерки и оно нелишнее. Может, сможете помочь?

Римма Тетерина».

«В вашей газете от 19–25 января в статье «Храните деньги в банке?» было написано буквально следующее: «В свою очередь, руководитель Ассоциации латвийских коммерческих банков Санда Лиепиня подчеркнула, что 20–процентная ставка налога на доходы с депозита относится к доходам, которые будут получены в 2018 году». Это значит, что доход от процентов депозита за 2017 год облагается по прежней ставке — 10%.

У меня такая ситуация: я пенсионерка, имела депозитные вклады в Citadele banka по договорам с 04.01.2017 по 04.01.2018 г.

04.01.2018 банк начислил и удержал 20% со всех доходов по вышеуказанных депозитам. Я считаю, что с меня удержали налог 20% неправильно, так как годовые вклады депозитов были за 2017 год, а на 2018 год приходится только 4 календарных дня. Где же правда?

С уважением, Марина».

«Уважаемая редакция! Я о статье про «деньги в банках». А как это выглядит с правовой точки зрения? Я заключил с банком договор с 2017 по 2019 г. А меня теперь успокаивают, что за 2017 год с дохода вычтут 10%, а с 2018–го — не обессудь, но будет 20%. Но ведь если я по каким–то причинам нарушаю договор, с меня банк взимает 2% от вклада! А тут сами меняют правила игры во время игры — и ничего?

Договор я заключил не с Кабинетом министров, а с коммерческим банком, и если банк взял под козырек кабмину, пусть сам и оплачивает чуждые мне 10%. Ну а новые партнеры с 2018 года — уже по новым договорам!

Руководитель Ассоциации коммерческих банков усматривает в этих действиях кабмина позитив и ссылается на варианты выбора наиболее выгодных объектов МММ, куда старики могли бы вложить свои «свободные» средства. Могла бы перечислить эти объекты, указать адреса. А старики поэкспериментировали бы. У госпожи Санды оклад месячный, наверное, будет поболе, чем сбережения нескольких стариков вместе взятых. И тут приходится удивляться, что Санда Лиепиня не видит разницы между теми, кто в зарубежных банках сдает на хранение свои ценные бумаги и бриллианты и за это платит деньги банку и нами, кто последние крохи несет в банк.

Человек дает банку в долг на какое–то время свои сбережения и по причине корректности и доверия не спрашивает, какую прибыль от этого банк имеет. И ему обидно становится, когда правительство через банки ущемляет его интересы. И у меня не позитив, а грустные мысли о дубе, желудях и животине.

Кстати, наш кабмин вначале разрешил приватизировать квартиры без оговорок, а потом вдруг оказалось, что дома стоят на чьей–то земле. Единственное, что хорошо получается у чиновников КМ, так это выделение себе денег и дележ премий. Хотя, на мой взгляд, это уже прерогатива народа — сказать, заслуживает чиновник поощрения или нет.

С уважением, Виктор Альбертович».

Я помню этот трудовой лагерь…

«Я не любитель писать в редакцию, мне 81 год, но прочитав статью в газете «СЕГОДНЯ» за 12.02.2018 год «Концлагерь труда и отдыха» о новой концепции Саласпилсского мемориала, и решил написать.

Я был в этом «доме отдыха» в возрасте шести лет, а брату моему было три года. Маме нашей в то время было 29 лет. Привезли нас в Зилупе в марте 1943 года, отняв от матери в городе Себеже. Я, полуживой, от хозяина Огрского района попал в рижский женский монастырь, что на улице Кр. Барона, и меня в полном смысле этого слова спасла от смерти латышка Декшня Ираида Николаевна, у которой был сын, почти мой ровесник.

Потребовалось много времени — целых полтора года! — пока я поправился, ведь шла война. Я Ираиду Николаевну звал своей второй мамой — она прожила до 96 лет.

Теперь хочу сказать главное: мы — дети войны — живые свидетели всех ужасов. Если бы вы, кунги, были там, в этом лагере, вы бы сейчас такого не говорили! Потому что вас не было бы в живых. Очень легко говорить обо всем, если ты не был там и всего не видел. Об этом хорошо написал в своей книге «Взгляд на биографию» мой односельчанин из Себежа Виталий Ефимович Леонов, который установил в Зилупе Камень памяти узникам. У него тоже там умер брат — от «хорошей» жизни. Ведь кровь все–таки брали у детей для немецких раненых. И мой трехлетний братишка тоже не выдержал. Он похоронен в Цемупе, и местные дети ухаживают за могилкой, и мы бываем там.

Мой двоюродный брат Георгий Коваленко, которому было 13 лет, а его сестре Людмиле 10 лет, сказал мне: «Запомни, я видел своими глазами, как женщины крепко держали за руки своих детей, но подходила охранница, на рукаве которой был шеврон с латвийским флагом, била женщину в живот коленом — от сильной боли та разжимала руки, и у нее забирали детей. А те, которые бросали к детскому бараку корку хлеба, отгонялись полицаями с овчаркой или автоматной очередью.

Не дай бог вспоминать то время. Без слез — невозможно. Сейчас многим уже за 80, а то и 90, однако в дни памяти малолетних узников 11 апреля и 29 сентября они идут к детскому бараку — несут цветы, свечи, конфеты, игрушки…

Очень кощунственно и мерзко говорить как о «трудовом лагере» о месте, где действительно стонет земля. Лучше подумайте, господа, чтобы этого больше не повторилось. Не для войны наши дети вырастают на свете — народу война не нужна, а вот память о ней мы сохраним и эстафету этой памяти внукам своим передадим!

Гражданин Латвии Николай Коваленко».

Рецепт от кашля

«Уважаемая редакция! Прошу опубликовать способ быстрого излечения от воспаления легких. Этот метод я узнала на лекции врача в Пятигорске.

Термос емкостью 1 литр ополоснуть кипятком, всыпать 2 чайные ложки березовых почек (продаются в аптеке) и залить литром кипятка. Пить настой надо через каждые два часа — даже ночью по одной большой столовой ложке. Воспаление легких начинает проходить сразу, кашель останавливается, состояние улучшается. Это проверено лично на себе, причем дважды.

Вся наша семья и родственники пьем отвар этих почек при начинающихся кашлях, и не болеем. Это и хорошая профилактика для легких.

А недавно был случай. Соседка по дому — пожилая и одинокая — позвонила ночью в дверь с жалобами, что ей очень плохо. Она сама вызвала скорую, та определила у нее воспаление легких, дала какие–то таблетки и уехала. Я срочно приготовила отвар из почек, принесла ей и поставила у кровати. А потом пошла к себе спать. Утром пришла ее проведать, а она гуляет по квартире веселая и чувствует себя хорошо. Вот такое эффективное лечение произошло — на грани невероятного!

Обязательно поместите в газете этот рецепт — может быть, он кого–нибудь спасет!

С уважением, Клавдия Калинина, Юрмала».

Читательскую почту читала Елена ЗИМА.