Почему в этом году не отмечают День святого Валентина?

Ставший привычным День святого Валентина в этом году сами католики отмечать не собираются, а праздновать его будут только те, кто не понимает, о чем этот день и о чем этот святой.

В 2018 году День святого Валентина оказался «задвинутым» на второй план более важным католическим праздником — Пепельной средой, началом Великого поста у западных христиан.

Вдобавок в этом году 14 февраля также является Днем святых Кирилла и Мефодия, почитаемых в равной мере и западной, и православной ветвями христианства. А уж историческое значение этих святых еще неразделенной христианской церкви многократно превосходит значение всегда бывшего очень «частным» покровителя влюбленных, святого Валентина.

Поэтому в этом году отмечать и без того не самый важный праздник в церковном календаре в католическом мире по большому счету никто не собирается.

Однако это не значит, что на этот раз влюбленные (и им сочувствующие) останутся без праздника, цветов и валентинок. Как пел классик, шоу должно продолжаться...

Ничего святого

Но только не у верующих, потому что День святого Валентина давно оторвался от своей первоначальной религиозной сути и стал почти целиком светским праздником, говорит генеральный викарий московской Римско-католической Архиепархии Божией Матери отец Кирилл (Горбунов).

«День памяти этого святого в западной христианской традиции — это день, когда верующие вспоминают, что любовь — более важная часть человеческой жизни, чем деньги, успех и прочие проявления экономического порядка. Хотя, конечно, нет ничего греховного в том, что человек хочет жить лучше в материальном плане», — сказал он «Ридусу».

Однако развитие капитализма, превращение человеческой жизни в одну большую базарную площадь привело к тому, что золотой телец вытаптывает своими копытами все ростки духовности, привнося коммерческий дух даже в святая святых христианской религии — празднование Рождества Христова, соглашается католический священник.

Это, конечно, касается не одной только христианской религии. Святой Валентин превратился в точно такую же «торговую марку», какой стали в той или иной мере многие другие всемирно известные персоны и традиции, как религиозные, так и светские: начиная от йоги, превращенной в вариант фитнеса, и заканчивая Че Геварой, который положил жизнь на борьбу с капитализмом. Капитализм всеяден, пожирает всё, что попадается на пути.

Дело не только в рыночных отношениях, говорит отец Кирилл.

«Большинство людей ведь воспринимают отношения с Богом тоже в „рыночных“ терминах, „ты — мне, я — тебе“. Ну примерно как „я буду себя хорошо вести, соблюдать предписанные правила — а мне за это Бог пошлет много денег“. Это очень примитивный подход», — объясняет он.

Святой Валентин в кольце врагов

То, как эволюционируют религиозные традиции, в том числе и День святого Валентина, отражает общую тенденцию в мире на дегуманизацию человеческих отношений, считает профессор МГУ доктор культурологии Владимир Елистратов.

«В западном, сиречь преимущественно протестантском мире идет мощнейший наезд на основы католической традиции. Этот наезд осуществляется по двум фронтам: экономическому, когда религиозные праздники десакрализуются, превращаются в коммерческие карнавалы, и философскому, когда демонтируются сами базовые духовные и моральные устои общества, изначально построенного на библейских заветах», — сказал он «Ридусу».

Несмотря на огромные богатства и влияние Ватикана, католицизм в современном мире сейчас находится на «осадном положении», поскольку его социальная база в основном сосредоточена в бедных странах, в то время как в странах первого мира преобладающей религией являются различные протестантские конфессии. Разделение между католиками и протестантами в текущую эпоху происходит поэтому по линии экономического водораздела, условно называемой «Север — Юг».

«Из развитых стран католицизм сохраняет влияние только в Польше, Италии, Испании и еще канадском Квебеке. В остальных развитых странах католические общины превращены почти что в изгоев. Католиков поливают за неприятие „прогрессивных“ веяний вроде легализации гомосексуализма и слепой толерантности. А подоплека везде — коммерческая, ведь Ватикан сидит на таких деньгах, по сравнению с которыми любые корпорации кажутся бедными родственниками», — говорит профессор.

Философия и практика разрушения основ западного общества получила даже свое название — трансгуманизм, рассказывает он.

«Транснациональные корпорации, трансгендерные отношения и прочие явления с приставкой „транс“ — это тот инструмент, с помощью которого протестантские сообщества пытаются „распотрошить кубышку“ Ватикана. Это приводит, во-первых, к парадоксальной ситуации, когда католическая церковь временами оказывается на переднем крае борьбы за права и свободы человека, что вообще-то для нее не очень типично.

Во-вторых, это ведет к сплочению вокруг католической церкви сил, которые не приемлют такое понимание „прогресса“, агрессивно проталкиваемое протестантскими общественными и политическими лоббистами», — говорит эксперт.

Отсюда и растут ноги у другой парадоксальной ситуации, которую все мы будет наблюдать в нынешнем году: католический праздник, День святого Валентина, будут отмечать только те, кто никакого отношения к католической вере не имеет.