Почему в праздники людей охватывает ностальгия?

Ностальгические воспоминания — это лично пережитый опыт
Это те самые моменты, которые наше подсознание считает наиболее важными. В праздники можно найти больше времени на то, чтобы вспомнить о чем-то давно прошедшем, но вызывающем теплые чувства.
Воспоминания социальны, как и праздники
Почти все ностальгические моменты включают и других людей: романтических партнеров, членов семьи, близких друзей. Как правило, с этими людьми мы встречаемся на длинных выходных… и создаем новые воспоминания! Поэтому так приятно вспомнить, какими вы были лет десять назад.
Воспоминания особенны
Вряд ли кто-то будет ностальгировать по оплате счетов в конкретном месяце или походах на работу. Но если, например, вы какое-то время ездили на работу вместе, общаясь по дороге, а потом это прекратилось, — вот тебе и готовый кусочек ностальгии.
Ностальгия рождает чувство стабильности
Прежде всего, тебя как личности. В жизни происходит много изменений, появляется новый опыт, и в каких-то ситуациях чувствуешь себя неуверенно, не знаешь, что ждет впереди. Мы переезжаем, заводим друзей, теряем любимых, меняем работу… И воспоминания о самых главных событиях помогают оставаться собой, чувствовать связь со своим прошлым.
Ностальгия имеет отношение и к будущему
Это может прозвучать странно, но исследования показали, что люди, захваченные ностальгическими воспоминаниями, больше уверены в своем будущем и оптимистичнее настроены. Они также ставят приоритет на общении и выполнении социальных ролей. Таким образом, ностальгия напоминает о важности связи с другими людьми и о том, что всегда полезно заводить новые знакомства, они заряжают энергией. То же самое делают и праздники, и они тоже посвящены и прошлому, и будущему: ностальгируя по прошедшим каникулам, мы с нетерпением ждем следующих.
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