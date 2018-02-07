Почему завтра надо придти на митинг(13)

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газета Сегодня
10:30 07.02.2018
газета Сегодня / Русский язык

Чем больше шума под окнами сейма, тем медленнее думают депутаты, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Неоднозначная затея перевести образование в русских школах на латышский язык дошла до сейма. 8 февраля будут рассмотрены поправки к двум действующим законам — «Об образовании» и «О всеобщем образовании». 

 

Поэтому Штаб защиты русских школ заявил митинг у здания парламента на улице Екаба. Он состоится в 8.30 — в это время депутаты собираются на заседание. Мы просто посмотрим им в глаза…

 

Кому это выгодно 

 

Очень часто нас спрашивают — зачем нужны эти митинги, ведь практически все фракции парламента, кроме «Согласия», уже заявили о своей поддержке закона. То есть его принятие неизбежно. На самом деле ситуация куда сложнее.

 

Надо различать три вещи: личное мнение политика, его стремление показаться хорошим в глазах электората и политическую целесообразность. В случае перевода русских школ на латышский первые два фактора играют против нас. 

 

Большинство латышского электората нам не союзники, как ни печально это признавать. Недавно социологи провели опрос: 59% латвийцев за перевод школ на госязык. Как раз примерно таков процент латышей во взрослом населении страны, ведь социологи опрашивают и неграждан тоже. А политики — часть своего народа, они разделяют его заблуждения.

 

Зато с политической целесообразностью ситуация обстоит иначе. Через 8 месяцев состоятся выборы сейма, все мысли депутатов сосредоточены на своем будущем. И здесь можно выделить только двух выгодополучателей.

 

Первый, конечно, Карлис Шадурскис. Его партия «Единство» на грани непопадания в сейм. А в ней много популярных политиков. Так что если «Единство» в сейм и попадет, то внутри списка будет жесткая конкуренция. И Шадурскис набирает с помощью этого закона много вистов, чтобы оттеснить товарищей по списку. 

 

Возможен и другой исход: если в ближайшие месяцы социологи скажут, что у «Единства» шансов совсем мало, то Шадурскис может перейти в любую другую латышскую партию, и везде будут рады такому несгибаемому патриоту.

А второй бенефициар — это национальное объединение (НО). Перевести русские школы на латышский — это их давнее программное требование и несомненный плюс на выборах. «Вот видите, какие мы молодцы! — скажут они избирателю. — Враги тормозили жизненно важную для народа реформу, а мы ее пробили».

 

Тихо, приближаются выборы! 

 

Для прочих же латышских партий ситуация неоднозначна. Дело в том, что идет игра с нулевой суммой: чем больше голосов получит НО, тем меньше их достанется другим латышским партиям. Поэтому каждый депутат, кроме националов, голосующий за одиозный закон, с одной стороны, выполняет то, что считает правильным, а с другой — уменьшает свои планы на попадание в сейм.

 

И вот тут выходим на арену мы. Чем больше в обществе разногласий по национальному вопросу, тем больше латышских голосов уходит националистам. Избиратели, в обычное время голосующие за прагматиков, например, из Союза зеленых и крестьян (СЗК), при конфликте стремительно озабочиваются этническими проблемами. 

 

Характерный пример — предыдущая школьная реформа 2004 года. С нею совпали выборы в Европарламент. И на них 4 места из 9, почти половину, получили тогда националисты. В то время как очень влиятельные тогда СЗК и Первая партия, равно как и правившие в Риге социал–демократы, просто не прошли пятипроцентный барьер.

 

Поэтому для всех латышских партий, кроме НО, наши протесты — удар по шансам на выборах. А кто хочет терять интересную высокооплачиваемую работу? Поэтому для них важно, чтобы общество жило до выборов тихо, без митингов и скандалов. То есть лучше бы не было этого неприятного закона именно сейчас. Потом когда–нибудь…

 

Или шах умрет, или ишак сдохнет 

 

Но прямо так сказать невозможно — народ не поймет, НО сожрет с потрохами. Можно другое — волокитить принятие закона. И это уже происходит со всей очевидностью.

 

Напомню, что Шадурскис выступил со своей инициативой 6 октября и обещал представить поправки до конца месяца. Тогда премьер Кучинскис ответил — дескать, хорошо, но надо все закончить до февраля, потому что потом начнется предвыборная кампания и серьезная дискуссия станет невозможна.

 

Прошло между тем не три недели, а четыре месяца — и только сейчас поправки дошли до сейма. Совершенно очевидно, что такое могло случиться только при саботаже в кабинетах, куда нам доступа нет. А на дворе — тот самый февраль. А идет только нулевое чтение — потом будут еще три, еще и подписание закона у президента. Хорошо, если управятся до Лиго. И если все это время страну будут сотрясать митинги, то все более будет очевидно, что НО приобретает голоса, а другие партии их теряют. И все более вероятно, что поступит предложение — давайте прекратим этот базар и оставим все новому сейму.

 

А в том новом сейме, с высокой долей вероятности, Шадурскис уже не получит пост министра. Потому что для поредевшего «Единства», если оно туда попадет, важнее сохранить МИД и МВД. В общем, будет новый день и новая пища.

 

Поэтому не стоит считать неудачей, если, несмотря на наш митинг, сейм передаст законопроекты в комиссии. Мы на это повлиять не можем. Наше влияние проявится в другом: депутаты испугаются и продолжат саботаж уже в парламенте. Способов куча, то и дело законопроекты где–то застревают по вполне уважительным причинам.

 

Так что до встречи утром 8 февраля у сейма. Проведем полчаса в хорошей компании — и, глядишь, доброе дело сделаем.  

 

Александр ГИЛЬМАН. 

Vesti.lv / Фото LETA
Комментарии (13)
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Цензура! 10:43 07:02:2018

В Вестях можно только Пyтина обсирать?!

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.... 10:55 07:02:2018

Понятно (((

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Возмездие будет! 11:07 07:02:2018

В сейме и в правительстве сидят 90% русофобов. Русофобия -вот главный двигатель принятия анти-русских законов, а главный русофоб -это Шадурик!
Мир стремительно меняется, и этим русофобам за геноцид детей придётся ответить в Европейском суде. Главный обвиняемый будет Шадурик и партия голопузых пуйков дзинтарсов-домброЁ6ов со своей мамой Абдолбыней, которая их "родила".

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Возмездие будет! 11:08 07:02:2018

В сейме и в правительстве сидят 90% русофобов. Русофобия -вот главный двигатель принятия анти-русских законов, а главный русофоб -это Шадурик!
Мир стремительно меняется, и этим русофобам за геноцид детей придётся ответить в Европейском суде. Главный обвиняемый будет Шадурик и партия голопузых пуйков дзинтарсов-домброЁ6ов со своей мамой Абдолбыней, которая их "родила"..

« ответить
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свиньи устраивают прайд??? 15:49 07:02:2018

Кто к вам прийдет????убогие..вы смешны и ничтожны..

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export 11:33 07:02:2018

не 90% а все 99%! Латвийская политика и экономика целиком "заточена" под русофобию, это её единственный "экспортный продукт".

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СОВЕТНИК БОГА 11:42 07:02:2018

Люди..!
Я Вас прошу.!
Приходите..

Поборемся за Наших Детей и Внуков..!
Ну кто кроме Нас..?
Только Сами..

Я приду..

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ваня 15:50 07:02:2018

Максимум что вы можете это наложить штаны хрюкать и брызгать слюной...

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СОВЕТНИК БОГА 11:53 07:02:2018

ЛЮДИ..!
Я Вас прошу.!
ПРИХОДИТЕ на МИТИНГ... !!! ...!!! ...!!! ...!!! ...!!! ...!!!

(каждый человек - это сила.!)
(каждый человек - важен.!)
(каждый человек - Вам будет за что Уважать Себя -
- Вы боролись.!)

Поборемся за Наших Детей и Внуков..!
Ну кто кроме Нас..?
Только Сами..

Я приду..

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П у т и н 11:59 07:02:2018

Буду как штык! Патамушта хачу учица на рускам.
Просьба к организаторам, чтоб бабы были не старше 80 лет. А то прошлый раз от вставных челюстей и дырявых посадских платков становилось грустно.

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12

Мнение
5718eea5be026cb11549b0df6d5f2c1b-col15
Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (5)

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