Правда, молодежи, точнее, яунсаргов становится больше — в этом году они стояли в почетном карауле у здания Кабинета министров и на Домской площади в Риге, участвовали в памятных мероприятиях в регионах.
В субботу утром около 100 человек собрались на Домской площади, чтобы отметить годовщину январских баррикад. В зажжении памятного костра участвовали президент Раймонд Вейонис, спикер Сейма Инара Мурниеце, министр обороны Раймонд Бергманис, другие государственные должностные лица.
Памятные мероприятия продолжились торжественной церемонией у памятника Свободы, где оркестр штаба Национальных вооруженных сил исполнил государственный гимн Латвии, после чего Вейонис, Мурниеце, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, другие государственные должностные лица возложили к памятнику цветы.
В 13.00 памятный костер был зажжен у Сейма, а в 16.00 в Домском соборе начался концерт «Свет для будущего» с участием объединенного симфонического оркестра рижских музыкальных школ, смешанного хора «Сола» и органиста Айгара Рейниса.
В Сейме состоялось традиционное торжественное мероприятие для журналистов, освещавших события тех дней 1991 года.
Правда о защитниках бетонных блоков - защищать легко, когда знаешь наверняка, что никто не нападёт.« ответить
Teikšu ta, kas ir - tas ir, un kas nav, tas nav un vairs nekad nebus.« ответить
Punkts un Amen!
Логично, что мало кто из взрослых и думающих людей будет в откровенные сказки верить то?! А яунсаргов просто насильно сгоняют, по старой "баррикадной" традиции! :)« ответить
Да их тех кто действтельно был на баррикадах уже на половину стало меньше, 26 лет прошло. ну и считайте, если было 40, а если 50 лет и т.д., И те , кто сейчас там топчется у костра, например как Мурниеце и остальные, их там не было в помине, но они этим хорошо пользуются, пиар-пропаганда, и жируй не хочу, главное в сейму попасть!!!! А, у большинства баррикадников пенсии нищии и им не до этих костров. чтобы слушать сказки упитанной кудзес Мурниеце упакованной хорошим жалование и не обделённой возможностямиблагодаря сидению в Сейме. Вот и вся правда.« ответить
Потому, что понимают всю бессмысленность этого "праздника".« ответить