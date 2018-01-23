Почтить баррикады приходят все меньше людей(5)

Лента новостей
Власть поддержала перевод русских школ на латышский язык Эксперт: в США отправляют не российский газ! Тупые пропагандисты обманывают народ Латвийцы по уши в долгах перед государством... 200 лет Верманскому парку Ринкевич обсудил глобальные дела в Брюсселе. Какие новости везёт? Видит око — зуб неймет Кто лоббирует однополые союзы в Латвии? С ней говорила Вечность?.. Муйжниекс скоро покинет пост Комиссара ЕС. Станет президентом Латвии?
Eще в разделе
Власть поддержала перевод русских школ на латышский язык Латвийцы по уши в долгах перед государством... Латвия заплатит за шесть новых баз Земессардзе Петиция в защиту русского образования передана в Сейм В ближайшие годы будут созданы шесть новых баз Земессардзе
Тимур Пушкарев
15:40 22.01.2018
Наша Латвия / Наша латвия

Участников событий времени январских баррикад 1991 года, а теперь и участников мероприятий в память о тех событиях с каждым годом становится все меньше.

Правда, молодежи, точнее, яунсаргов становится больше — в этом году они стояли в почетном карауле у здания Кабинета министров и на Домской площади в Риге, участвовали в памятных мероприятиях в регионах.

 

В субботу утром около 100 человек собрались на Домской площади, чтобы отметить годовщину январских баррикад. В зажжении памятного костра участвовали президент Раймонд Вейонис, спикер Сейма Инара Мурниеце, министр обороны Раймонд Бергманис, другие государственные должностные лица.

 

Памятные мероприятия продолжились торжественной церемонией у памятника Свободы, где оркестр штаба Национальных вооруженных сил исполнил государственный гимн Латвии, после чего Вейонис, Мурниеце, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, другие государственные должностные лица возложили к памятнику цветы.

 

В 13.00 памятный костер был зажжен у Сейма, а в 16.00 в Домском соборе начался концерт «Свет для будущего» с участием объединенного симфонического оркестра рижских музыкальных школ, смешанного хора «Сола» и органиста Айгара Рейниса.

 

В Сейме состоялось традиционное торжественное мероприятие для журналистов, освещавших события тех дней 1991 года. 

LETA / Фото LETA
Комментарии (5)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
SkeptiK 15:46 22:01:2018

Правда о защитниках бетонных блоков - защищать легко, когда знаешь наверняка, что никто не нападёт.

« ответить
Profile_default
Latviešu patriots 16:55 22:01:2018

Teikšu ta, kas ir - tas ir, un kas nav, tas nav un vairs nekad nebus.
Punkts un Amen!

« ответить
Profile_default
Ты суслика видишь? 16:12 22:01:2018

Логично, что мало кто из взрослых и думающих людей будет в откровенные сказки верить то?! А яунсаргов просто насильно сгоняют, по старой "баррикадной" традиции! :)

« ответить
Profile_default
злая истина 16:43 22:01:2018

Да их тех кто действтельно был на баррикадах уже на половину стало меньше, 26 лет прошло. ну и считайте, если было 40, а если 50 лет и т.д., И те , кто сейчас там топчется у костра, например как Мурниеце и остальные, их там не было в помине, но они этим хорошо пользуются, пиар-пропаганда, и жируй не хочу, главное в сейму попасть!!!! А, у большинства баррикадников пенсии нищии и им не до этих костров. чтобы слушать сказки упитанной кудзес Мурниеце упакованной хорошим жалование и не обделённой возможностямиблагодаря сидению в Сейме. Вот и вся правда.

« ответить
Profile_default
Петя 19:18 22:01:2018

Потому, что понимают всю бессмысленность этого "праздника".

« ответить

Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (3)

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ НА ПОРТАЛЕ VESTI.LV