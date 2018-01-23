Участников событий времени январских баррикад 1991 года, а теперь и участников мероприятий в память о тех событиях с каждым годом становится все меньше.

Правда, молодежи, точнее, яунсаргов становится больше — в этом году они стояли в почетном карауле у здания Кабинета министров и на Домской площади в Риге, участвовали в памятных мероприятиях в регионах.

В субботу утром около 100 человек собрались на Домской площади, чтобы отметить годовщину январских баррикад. В зажжении памятного костра участвовали президент Раймонд Вейонис, спикер Сейма Инара Мурниеце, министр обороны Раймонд Бергманис, другие государственные должностные лица.

Памятные мероприятия продолжились торжественной церемонией у памятника Свободы, где оркестр штаба Национальных вооруженных сил исполнил государственный гимн Латвии, после чего Вейонис, Мурниеце, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, другие государственные должностные лица возложили к памятнику цветы.

В 13.00 памятный костер был зажжен у Сейма, а в 16.00 в Домском соборе начался концерт «Свет для будущего» с участием объединенного симфонического оркестра рижских музыкальных школ, смешанного хора «Сола» и органиста Айгара Рейниса.

В Сейме состоялось традиционное торжественное мероприятие для журналистов, освещавших события тех дней 1991 года.