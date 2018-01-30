Банки ежедневно докладывают налоговикам о своих клиентах, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Латвийские банки ежедневно сообщают Службе госдоходов (СГД) о подозрительных финансовых операциях своих клиентов, рассказал Улдис Упениекс, представитель Латвийской ассоциации коммерческих банков (ЛАКБ).

Субъективные подозрения

«Как только кредитные учреждения фиксируют подозрительные операции и могут засвидетельствовать факт уклонения от уплаты налогов или отмывания денег, то о нем сообщается в СГД или Службу по предотвращению легализации средств, полученных преступным путем. Подобные случаи бывают каждый день», — сказал У. Упениекс.

При этом он отметил, что оценка банковских аналитиков является субъективной и окончательное решение по передаваемой информации принимается соответствующими службами. «Больше всего подозрений вызывают операции, связанные с крупными денежными вкладами на счетах. Это один из признаков получения так называемых зарплат в конвертах», — пояснил представитель ЛАКБ.

Надзор проблем не решит

Напомним, что с этого года банки и финансовые учреждения должны раз в год (до 1 февраля каждого года) подавать СГД сведения о тех клиентах, оборот по счету которых превышает 15 тысяч евро. Это предусмотрено поправками к закону «О налогах и пошлинах». Цель данного мероприятия — улучшить надзор СГД за уплатой налогов частных лиц.

СГД хочет бороться с работниками, которые получают, например, минимальную заработную плату официально, а другую часть — в конверте, и потом эту вторую часть они кладут через банкоматы на счет. С января нынешнего года такой надзор относится ко всем банковским счетам.

Если выяснится, что человек официально получает меньше, чем тратит, то ему придется как минимум объяснить источник происхождения денег, максимум — заплатить налоги с незадекларированной суммы.

Вместе с тем У. Упениекс считает, что латвийские банки обладают достаточным опытом в определении подозрительных операций и борьбе с отмыванием денег. Поэтому говоря о новых требованиях он отметил, что если заставить банки сообщать обо всех клиентах, чей оборот на счетах превышает 15 тыс. евро, это не решит проблем кредитных учреждений.

Критика наказуема

Добавим, что в открытую «15–тысячное» требование никто не критикует. Наоборот, хвалят все общественные организации, а деловые структуры выражают готовность сотрудничать с СГД.

Между тем, как рассказал газете «СЕГОДНЯ» глава торгового предприятия и представитель Латвийского партнерства малого и среднего бизнеса Евгений Мурашов, за этой благожелательностью кроется страх.

«С официальными структурами, наделенными реальной властью, никто не желает ссориться. Все боятся выступать против пусть даже абсурдных требований. Даже для малых бизнесменов оборот на счете 15 тысяч евро это смешная сумма. Он купил или продал подержанную машину и сразу же превысил этот лимит. Как можно работать, соблюдая данное условие? Естественно, приходится придумывать ходы, позволяющие обойти эту глупость. Например, открывать счета в иностранных небанковских финансовых структурах», — заключил собеседник «СЕГОДНЯ».

Сергей ВЛАДИМИРОВ.