На открытии производства во вторник побывали министр обороны Раймонд Бергманис, парламентский секретарь министерства Виестур Силениекс, госсекретарь Янис Гарисонс и представители Национальных вооруженных сил.
С 2016 года VAIROG EU занимается проектированием и изготовлением оборудования для производства изделий стратегического назначения — гильз для боеприпасов. Причем как для своих нужд, так и на экспорт.
Как следует из девиза, размещенного на сайте предприятия, его продукция «позволяет вам делать то, что вы делаете лучше всего». Судя по всему, речь идет об умении убивать.
Es jau agrāk rakstiju, ka munīciju var ražot uz vietas. Tas ir tikai sākums.. Vēlāk var pāriet uz ko nopietnāku. Ar ieročiem var labi nopelnīt.. 100% atbalstu.« ответить
памперсы-наше все.вопрос,куда девать пользованные« ответить
" То, что вы делаете лучше всего..." Речь идёт о разворовывании бюджета, купи-продай и в карман положи. Поэтому Бергманис такой довольный на фото.« ответить
Vari iebāzt savu viedokli sev pats zini kur. Latviešiem tas neinteresē.« ответить
Rinkevics zina, es ne ...« ответить
Индустриализация по-хуторски: "Лиепаяс металургс" закрывают, а гильзочки будут выпускать... Где столько цветных металлов наберёте? Сколько дохода принесёт ЛР этот заводик?« ответить
это бизнес по-латыSSки.« ответить
У ваты пригорело..:))« ответить
Malači, ar veiksmīgu sākumu. Prozīt!« ответить
Самооборона,это клондайк. Можно ТАК материально ,,подняться,,« ответить