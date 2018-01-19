Под Ригой будут производить гильзы для боеприпасов НАТО(10)

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Тимур Пушкарев
15:09 18.01.2018
Экономика / Компании

В Марупском крае открыто новое производство предприятия VAIROG EU, на котором будут изготавливаться составные части для стандартных боеприпасов НАТО, сообщила референт отдела прессы Министерства обороны майор Майрита Сенкевицина, пишет Db.lv.

На открытии производства во вторник побывали министр обороны Раймонд Бергманис, парламентский секретарь министерства Виестур Силениекс, госсекретарь Янис Гарисонс и представители Национальных вооруженных сил.

 

С 2016 года VAIROG EU занимается проектированием и изготовлением оборудования для производства изделий стратегического назначения — гильз для боеприпасов. Причем как для своих нужд, так и на экспорт.

 

Как следует из девиза, размещенного на сайте предприятия, его продукция «позволяет вам делать то, что вы делаете лучше всего». Судя по всему, речь идет об умении убивать.

rus.db.lv / Фото Dienas Bizness
Комментарии (10)
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Latviešu patriots 15:21 18:01:2018

Es jau agrāk rakstiju, ka munīciju var ražot uz vietas. Tas ir tikai sākums.. Vēlāk var pāriet uz ko nopietnāku. Ar ieročiem var labi nopelnīt.. 100% atbalstu.

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это ты правильно 15:26 18:01:2018

памперсы-наше все.вопрос,куда девать пользованные

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show-mix 15:23 18:01:2018

" То, что вы делаете лучше всего..." Речь идёт о разворовывании бюджета, купи-продай и в карман положи. Поэтому Бергманис такой довольный на фото.

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Latviešu patriots 15:28 18:01:2018

Vari iebāzt savu viedokli sev pats zini kur. Latviešiem tas neinteresē.

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atbilde 15:30 18:01:2018

Rinkevics zina, es ne ...

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Факир 16:04 18:01:2018

Индустриализация по-хуторски: "Лиепаяс металургс" закрывают, а гильзочки будут выпускать... Где столько цветных металлов наберёте? Сколько дохода принесёт ЛР этот заводик?

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Ничего личного, 16:29 18:01:2018

это бизнес по-латыSSки.

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Хе-хе 16:32 18:01:2018

У ваты пригорело..:))

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Pilsonis 16:40 18:01:2018

Malači, ar veiksmīgu sākumu. Prozīt!

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шери 18:58 18:01:2018

Самооборона,это клондайк. Можно ТАК материально ,,подняться,,

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (11)

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