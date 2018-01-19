В Марупском крае открыто новое производство предприятия VAIROG EU, на котором будут изготавливаться составные части для стандартных боеприпасов НАТО, сообщила референт отдела прессы Министерства обороны майор Майрита Сенкевицина, пишет Db.lv.

На открытии производства во вторник побывали министр обороны Раймонд Бергманис, парламентский секретарь министерства Виестур Силениекс, госсекретарь Янис Гарисонс и представители Национальных вооруженных сил.

С 2016 года VAIROG EU занимается проектированием и изготовлением оборудования для производства изделий стратегического назначения — гильз для боеприпасов. Причем как для своих нужд, так и на экспорт.

Как следует из девиза, размещенного на сайте предприятия, его продукция «позволяет вам делать то, что вы делаете лучше всего». Судя по всему, речь идет об умении убивать.