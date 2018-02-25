Под Салониками нашли целый древний город(1)

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Анатолий Тарасов
22:26 24.02.2018
Lifenews / Интересно

Во время строительства метро в Салониках удалось извлечь сотни тысяч археологических находок и обнаружить целый древний город, рассказали археологи Управления древностей Салоников и строительной компании на пресс-конференции «И древность, и метро» в Северной столице Греции.

Строительство метро в Салониках началось в 2006 году, однако затянулось из-за огромного объема археологических работ. Всего за это время обнаружили около 300 тысяч артефактов, а последней стала статуя Афродиты.

 

Археологи нашли город эпохи до прихода к власти в 316 году до нашей эры македонского царя Кассандра, кладбище римских времен на окраине Древней Агоры, восточный некрополь, открытое городское пространство, на котором видна организация города от основания Салоников до конца периода поздней античности.

 

В 2012 году во время работ на главной линии метро обнаружили часть города V-IV веков до нашей эры. Ученые исследовали площадь в 3,1 гектара. По мнению археологов, у города была сильная экономика и развитые социально-политические структуры. Оставили его лишь в 315 году до нашей эры.

 

Еще одной интересной находкой стало кладбище римских времен (II-IV веков нашей эры), которое принадлежало неизвестному ранее поселению.

 

Город спроектирован в соответствии со стандартами эллинистических центров Востока. Улицы были перпендикулярны друг другу, на них стояли как жилые здания, так и помещения для производства. Конструкция сохранилась и в римские времена. В IV веке нашей эры мраморные улицы были окружены колоннами, а по обеим сторонам стояли большие здания с роскошными мозаичными полами и скульптурами, рассказали археологи.

РИА Новости / Фото
Комментарии (1)
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Latviešu patriots 22:34 24:02:2018

Interesanti!

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1-shvedov-col15
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