Под Саратовом собака застрелила охотника(6)

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zbroya.info
Тимур Пушкарев
15:53 22.01.2018
Lifenews / Курьезы

Страшная трагедия произошла в Краснокутском районе Саратовской области, где во время охоты погиб 64-летний мужчина.

Как пишет «Регион 64», прибыв на место охоты, местный житель выпустил из багажника автомобиля в поле двух своих собак. Во время игры животных, лапа одного из них попала на курок охотничьего ружья ТОЗ-34, которое стояло неподалеку упертым в землю прикладом, причем ствол оружия был направлен точно в живот мужчине.

 

Пострадавшего доставили в больницу, однако он скончался менее, чем через час.

 

Обстоятельствами случившегося занимаются правоохранители. Другие подробности не приводятся.

TOPnews / Фото
Комментарии (6)
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Как же так 16:06 22:01:2018

64 летний мужчина, охотник, держат ружьё на боевом взводе, не поставив на
Предохранит5ль?

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Latviešu patriots 16:12 22:01:2018

Iespējams tikai Krievijā!

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во во 16:17 22:01:2018

бойся патриот, там даже собаки умеют стрелять !

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не только. 16:18 22:01:2018

в твоей обожаемой пендосии таких придурков, как и ты, пруд пруди. поддерживаю 100%.))

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Ты бы лучше 16:46 22:01:2018

CyKA Lat.patriots - 50 летний ФИЛОЛОГ ЛАТЫШ - ПЕДЕРАСТ,окончивший Lu МОЛЧАЛ,ye6eнь!!!

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Апис 16:13 22:01:2018

Какая-то фантастика. Это невозможно. Сам охотник.

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Мнение
79942-col15
Павел Кириллов
22.01.2018

Юноша: И с такими мешками вы хотите в новую Латвию? (3)

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