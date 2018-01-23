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Страшная трагедия произошла в Краснокутском районе Саратовской области, где во время охоты погиб 64-летний мужчина.

Как пишет «Регион 64», прибыв на место охоты, местный житель выпустил из багажника автомобиля в поле двух своих собак. Во время игры животных, лапа одного из них попала на курок охотничьего ружья ТОЗ-34, которое стояло неподалеку упертым в землю прикладом, причем ствол оружия был направлен точно в живот мужчине.

Пострадавшего доставили в больницу, однако он скончался менее, чем через час.

Обстоятельствами случившегося занимаются правоохранители. Другие подробности не приводятся.