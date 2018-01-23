Как пишет «Регион 64», прибыв на место охоты, местный житель выпустил из багажника автомобиля в поле двух своих собак. Во время игры животных, лапа одного из них попала на курок охотничьего ружья ТОЗ-34, которое стояло неподалеку упертым в землю прикладом, причем ствол оружия был направлен точно в живот мужчине.
Пострадавшего доставили в больницу, однако он скончался менее, чем через час.
Обстоятельствами случившегося занимаются правоохранители. Другие подробности не приводятся.
64 летний мужчина, охотник, держат ружьё на боевом взводе, не поставив на« ответить
Предохранит5ль?
Iespējams tikai Krievijā!« ответить
бойся патриот, там даже собаки умеют стрелять !« ответить
в твоей обожаемой пендосии таких придурков, как и ты, пруд пруди. поддерживаю 100%.))« ответить
CyKA Lat.patriots - 50 летний ФИЛОЛОГ ЛАТЫШ - ПЕДЕРАСТ,окончивший Lu МОЛЧАЛ,ye6eнь!!!« ответить
Какая-то фантастика. Это невозможно. Сам охотник.« ответить