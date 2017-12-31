Под Волгоградом водитель на Ford Focus въехал в толпу людей(5)

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Иллюстративное фото.
Герман Бергер
21:32 30.12.2017
В мире / Россия

Пьяный водитель въехал в толпу людей в городе Котово Волгоградской области, сообщает региональное управление МВД.

ДТП произошло около двух часов ночи на улице Чапаева. Ford Focus, за рулем которого был пьяный 34-летний мужчина, въехал на тротуар и врезался в людей, выходивших из кафе. 

Одна из пострадавших, 26-летняя местная жительница, скончалась на месте происшествия. Еще двоих мужчин и одну женщину доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.

 

Водителя уже задержали.

 

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Меру пресечения задержанному пока не избрали, но следователи будут просить суд заключить его под стражу.

РИА Новости / Фото
Комментарии (5)
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Latviešu patriots 21:43 30:12:2017

Idiotu valsts, te autobusi grib braukt ar metro, te presē pieturas, te vieglās mašīnas brauc pūlī. Kas būs nākamais - lidmašīnas kritīs?

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CПATЬ ЛОЖИСЬ 22:09 30:12:2017

Lat. patriots xyes!!! 50 летний ЛАТЫШ - ПЕДЕРАСТ, ПOPA УЖЕ CEБE B ЖОПУ ЧЁРНЫЙ ОБЕЗЬЯНИЙ XyЙ BCTABЛЯTЬ!!!!! A TЫ BCE Пи 3 дишЬ,KAK PИHЬKA ГЛАВНЫЙ ПЕДЕРАСТ ЛАТЫШИИ!!!

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Latviešu patriots 22:27 30:12:2017

Pēc savas bagātās pieredzes spried pediņ?

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Zero 05:15 31:12:2017

Rusish kulturish?

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однако 23:15 30:12:2017

скрепы, млять.

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (8)

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