ДТП произошло около двух часов ночи на улице Чапаева. Ford Focus, за рулем которого был пьяный 34-летний мужчина, въехал на тротуар и врезался в людей, выходивших из кафе.
Одна из пострадавших, 26-летняя местная жительница, скончалась на месте происшествия. Еще двоих мужчин и одну женщину доставили в больницу с травмами различной степени тяжести.
Водителя уже задержали.
Полиция возбудила уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Меру пресечения задержанному пока не избрали, но следователи будут просить суд заключить его под стражу.
Idiotu valsts, te autobusi grib braukt ar metro, te presē pieturas, te vieglās mašīnas brauc pūlī. Kas būs nākamais - lidmašīnas kritīs?« ответить
Lat. patriots xyes!!! 50 летний ЛАТЫШ - ПЕДЕРАСТ, ПOPA УЖЕ CEБE B ЖОПУ ЧЁРНЫЙ ОБЕЗЬЯНИЙ XyЙ BCTABЛЯTЬ!!!!! A TЫ BCE Пи 3 дишЬ,KAK PИHЬKA ГЛАВНЫЙ ПЕДЕРАСТ ЛАТЫШИИ!!!« ответить
Pēc savas bagātās pieredzes spried pediņ?« ответить
Rusish kulturish?« ответить
скрепы, млять.« ответить