Подарки для мамы на 8 марта своими руками

Полезные конфеты из сухофруктов
Купите финики, чернослив, курагу, миндаль и грецкие орехи. Обдайте сухофрукты кипятком, а затем прокрутите через мясорубку. Точно также поступите с орешками. Затем, добавьте в смесь немного меда, лимонного сока и скатайте массу в шарики. Готовые шарики обваляйте в орешках, кокосовой стружке или какао и уложите в коробочку. Такие конфеты очень вкусные, полезные, а главное, не испортят мамину фигуру!
Салфетки с вышивкой
Как сделать на 8 марта подарок маме? Попробуйте украсить самые простые однотонные салфетки яркими пуговицами. Красные – подойдут для вишни и яблок, фиолетовые – для смородины и черешни, желтые – для абрикоса. А веточки и листики можно вышить нитками мулине. Разноцветными ягодками можно украсить кухонные полотенца или же скатерть.
Букет из пуговиц
С помощью флористической проволоки и разноцветных ярких пуговиц можно сделать для мамы очень красивый букетик, который никогда не завянет. Пусть малыш фантазирует, и создает такие цветы, как ему захочется, просто продергивая проволоку через отверстия пуговиц. Как сделать корзину с цветами на 8 марта.
Чайная композиция
Приготовить ароматную чайную смесь, добавив в листовой черный или зеленый чай кусочки сушеных фруктов: яблок, апельсинов, лимонов, пряности (корицу, имбирь, гвоздику, розовый перец, бадьян, чабрец, розмарин, мяту, кардамон), лепестки или маленькие розовые бутоны или засушенные ягоды. Просто смешайте любимые составляющие и пересыпьте в красивую баночку.
Спелые ягоды
Из ярких кусочков ткани можно за несколько минут сшить удобную игольницу, наполнив ее синтепоном или ватой. А если добавить в наполнитель несколько капель эфирного масла, получится ароматное саше.
Обложка для ежедневника
Из красивой яркой ткани вырежьте обложку для ежедневника, предварительно его измерив. Побрызгайте ткань аэрозольным клеем или ПВА и аккуратно приклейте к обложке. Для красоты можно украсить обложку разными бусинами, лентами стразами, приклеив их с помощью термопистолета.
Набор для проращивания
Если мама любит цветы, сад и дачу, то готовые кулечки с семенами будут для нее идеальным подарком. Выберите семена маминых любимых цветов (или составьте смесь из семян). Добавьте немного питательного грунта, сделав из этой смеси небольшие шарики. Оберните шарики в симпатичную бумажку и повяжите лентой. Подарок готов!
Вешалка для кухни
Отличный декоративный кухонный аксессуар, который делается из вешалки. Покрасьте ее аэрозольной краской в подходящий к интерьеру цвет. На нижней брючной планке закрепите несколько крючков, скрученных из прочной проволоки (она продается в магазинах для рукоделия). На вешалку можно вешать симпатичные чашки, кухонные полотенца и любой другой кухонный инвентарь.
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