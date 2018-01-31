Подарок на 100 лет. Трамп примет Вейониса в Вашингтоне(13)

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Тимур Пушкарев
12:55 31.01.2018
Политика / Политика

Встреча президента Латвии Раймонда Вейониса с главной США Дональдом Трампом планируется в Вашингтоне. Об этом в интервью радио Baltkom рассказал госсекретарь Министерства иностранных дел Латвии Андрей Пилдегович.

«Подготовка этой встречи в верхах идет динамично. Пока не хочу называть конкретную дату, но мы планируем эту встречу в первой половине года в Вашингтоне. Учитывая вклад США в восстановление независимости, в обеспечение безопасности Латвии, Балтийских стран. Очень важно, чтобы отношения были как стул — у него ведь четыре ножки. Так что надо затронуть и политические, и оборонные, и экономические вопросы. И, конечно, вопросы взаимоотношения между нашими людьми — инвестиции в образование, науку, контакты между молодежью. Хотим создать такую повестку дня, чтобы мы могли уделить внимание всем четырем темам. И не только взгляд на прошлое и на настоящее, но и сделать заделы на ближайшие пять-десять лет», -отметил он. 

 

Напомним, информация о том, что дипломаты готовят встречу глав Балтийских государства с президентом США Дональдом Трампом появилась к конце прошлого года.

 

Тогда сообщалось, что эстонские и американские дипломаты хотят организовать встречу по случаю столетия трех государств — Латвии, Эстонии и Литвы.

mixnews.lv / Фото AFP/LETA
Комментарии (13)
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Urra! 13:01 31:01:2018

Lai dzivo USA ! Krieva brauc prom uz Smolensku,Medvedev zovjot vas doma !

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урра! 13:10 31:01:2018

Хозяин разрешит вассалу своей колонии приехать и поцеловать свой сапог.

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Холоп захлебнулся от счастья 13:40 31:01:2018

и совершенно забыл, что в уважаемом обществе принято ехать к юбиляру и высказывать ему свои поздравления. ))) А так, да, Хурра, хозяин допустил к ноге.))))

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смерш 13:56 31:01:2018

Urra! - ты больной???
от латыша должно звучать - лай дзиво латвия!
и без всяких USA, ЕС и России
самостоятельными должны быть и независимыми ото всех. и тогда возможно жизнь в стране наладится.
а ты походу обоссался от радости, от того, что вейонису позволили приехать в пиндостан. какое же ты чмо. ни хрена ты не патриот.

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Факт 14:17 31:01:2018

У ваты пригорело,

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to Факт 14:30 31:01:2018

Ответь честно, а чего вы так ссытесь от Америки?

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Nek-to 13:13 31:01:2018

Pissec...
LatiSSi dostigli nebyvalyx vysot - Xozjain razreshit xolopu priexat' v ego pomest'e i predstat' pred ochami...

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Хи, хи 13:47 31:01:2018

Смотрите, чтобы погода, как в Давосе, не помешала.)))

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Janka 14:31 31:01:2018

Очень важно, чтобы отношения были как стул
====
komu zidkij, komu tverdij...

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Ну теперь ЛАТЫШНЯ, 13:52 31:01:2018

берегите СВОЕГО СЧЕТОВОДА БАБОЧЕК!!! А то от такой радости И КОНЬКИ МОЖЕТ ОТБРОСИТЬ и поздравлять некого будет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Latviešu patriots 13:54 31:01:2018

ASV ir Latvijas uzticamākais sabiedrotais un NATO stūrakmens.

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СМЕРШ 14:25 31:01:2018

Смерть бандитам НАТО†.†.†.†.†.
Смерть американским оккупантам†.†.†.†.†.

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12

Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
31.01.2018

По имени, по отчеству 

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