«Подготовка этой встречи в верхах идет динамично. Пока не хочу называть конкретную дату, но мы планируем эту встречу в первой половине года в Вашингтоне. Учитывая вклад США в восстановление независимости, в обеспечение безопасности Латвии, Балтийских стран. Очень важно, чтобы отношения были как стул — у него ведь четыре ножки. Так что надо затронуть и политические, и оборонные, и экономические вопросы. И, конечно, вопросы взаимоотношения между нашими людьми — инвестиции в образование, науку, контакты между молодежью. Хотим создать такую повестку дня, чтобы мы могли уделить внимание всем четырем темам. И не только взгляд на прошлое и на настоящее, но и сделать заделы на ближайшие пять-десять лет», -отметил он.
Напомним, информация о том, что дипломаты готовят встречу глав Балтийских государства с президентом США Дональдом Трампом появилась к конце прошлого года.
Тогда сообщалось, что эстонские и американские дипломаты хотят организовать встречу по случаю столетия трех государств — Латвии, Эстонии и Литвы.
Lai dzivo USA ! Krieva brauc prom uz Smolensku,Medvedev zovjot vas doma !« ответить
Хозяин разрешит вассалу своей колонии приехать и поцеловать свой сапог.« ответить
и совершенно забыл, что в уважаемом обществе принято ехать к юбиляру и высказывать ему свои поздравления. ))) А так, да, Хурра, хозяин допустил к ноге.))))« ответить
Urra! - ты больной???« ответить
от латыша должно звучать - лай дзиво латвия!
и без всяких USA, ЕС и России
самостоятельными должны быть и независимыми ото всех. и тогда возможно жизнь в стране наладится.
а ты походу обоссался от радости, от того, что вейонису позволили приехать в пиндостан. какое же ты чмо. ни хрена ты не патриот.
У ваты пригорело,« ответить
Ответь честно, а чего вы так ссытесь от Америки?« ответить
Pissec...« ответить
LatiSSi dostigli nebyvalyx vysot - Xozjain razreshit xolopu priexat' v ego pomest'e i predstat' pred ochami...
Смотрите, чтобы погода, как в Давосе, не помешала.)))« ответить
Очень важно, чтобы отношения были как стул« ответить
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komu zidkij, komu tverdij...
берегите СВОЕГО СЧЕТОВОДА БАБОЧЕК!!! А то от такой радости И КОНЬКИ МОЖЕТ ОТБРОСИТЬ и поздравлять некого будет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить
ASV ir Latvijas uzticamākais sabiedrotais un NATO stūrakmens.« ответить
Смерть бандитам НАТО†.†.†.†.†.« ответить
Смерть американским оккупантам†.†.†.†.†.