Мнения украинских экспертов о том, стоит ли Украине забирать корабли и другую военную технику, оставшуюся в Крыму, разделились. Однако, как пишет «Сегодня», почти все специалисты придерживаются позиции, что такой «путинский подарок» носит исключительно предвыборный характер.

Президент России Владимир Путин неожиданно заявил о готовности передать Украине корабли и другую военную технику, оставшуюся в Крыму. Как пишет «Сегодня», мнения украинских экспертов о том, стоит ли Украине принимать «путинский подарок», разделились, однако почти все специалисты придерживаются позиции, что предложение Путина носит исключительно предвыборный характер и направлено на демонстрацию попытки нормализовать отношения с Украиной.

«Украинская сторона неоднократно ставила вопрос о возврате военной техники из Крыма. Мы готовы продолжить этот процесс, готовы передать военные корабли Украине, авиационную технику и бронетехнику. Что касается кораблей, то, думаю, будет лучше, если украинские военнослужащие просто приедут и заберут их. Мы готовы помочь им осуществить транспортировку в Одессу», — заявил Путин.

При этом он предупредил, что техника находится в плачевном состоянии, поскольку в таком виде она была и до «аннексии», а за прошедшее время никем не обслуживалась. Путин также отметил, что на территории полуострова остался значительный боезапас, но он подлежит разве что немедленной утилизации на месте, поскольку его транспортировка представляет опасность.

Командующий Военно-морскими силами Украины Игорь Воронченко отметил, что далеко не вся техника, находившаяся на полуострове, пребывала в плачевном состоянии.

«Из восьми боевых кораблей не на ходу был только один БДК «Константин Ольшанский». Там нуждались в ремонте главные двигатели», — уточнил Воронченко.

По его словам, в Крыму остались два батальона БМП и столько же БТР. При этом бронетранспортёры были готовы к использованию и требовали ремонта на 15—20%. Ещё там находились семь дивизионов артиллерии и четыре миномётные батареи, также в целом состоянии. Авиатехника, которая могла бы эксплуатироваться, сейчас находится на территории Украины, уточнил Воронченко.

Как отметил военный эксперт Михаил Жирохов, по состоянию на июнь 2014 года в крымских портах оставалось 17 кораблей и катеров — как боевых, так и вспомогательных. В том числе три корвета — «Тернополь», «Луцк», «Хмельницкий», два тральщика — «Чернигов», «Черкассы», большой десантный корабль «Константин Ольшанский» и подводная лодка «Запорожье».

«Все они находились в боеготовом состоянии, возможно, исключая подводную лодку», — уточнил Жирохов.

Михаил Жирохов также сообщил, что россияне оставили себе отремонтированные истребители МиГ-29 — семь одноместных боевых и два двухместных учебно-боевых, а также модернизированные учебно-боевые самолёты Л-39М1 «Альбатрос».

«Кроме того, на полуострове остались ещё как минимум 13 вертолётов Ми-8, два самолёта Бе-12 и транспортный Ан-72», — пояснил Жирохов.

По его словам, в Крыму осталась техника пяти дивизионов, вооружённых зенитно-ракетным комплексом С-300; ЗРК «Бук-М1», принадлежащие трём дивизионам; и как минимум один комплекс радиотехнической разведки «Кольчуга».

Судьба оставшихся кораблей сложилась по-разному. По словам Михаила Жирохова, из подводной лодки «Запорожье» россияне сделали музей. А вот БДК «Константин Ольшанский» был отремонтирован, включён в состав Черноморского флота и даже принял участие в снабжении российского воинского контингента в Сирии.

Однако ранее Игорь Воронченко озвучивал другую версию: россияне начали разбирать украинские корабли на запчасти, используя их для ремонта других кораблей.

Как продолжает издание, мнения о том, зачем это нужно Путину и стоит ли принимать его «подарок», разделились. Самый громкий комментарий на этот счёт сделал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, предложив Путину вместе с флотом вернуть и весь Крым. А спикер украинского МИД Марьяна Беца отметила, что в министерстве «работают над вопросом относительно предложения президента России».

Эксперты Центра исследований армии, конверсии и разоружения рекомендовали украинской стороне игнорировать это предложение и не вести никаких переговоров, по крайней мере, до президентских выборов в России, запланированных на 18 марта 2018 года.

«Предложение Путина о передаче украинской техники, захваченной российскими оккупантами в Крыму, — это один из шагов кремлёвского режима накануне президентских выборов в РФ. В частности, приближение срока введения США жёстких санкций против России (в том числе против ближайшего окружения Путина) заставляет его демонстрировать готовность к смягчению позиции относительно Украины», — считают в центре.

Схожего мнения придерживается и политический эксперт центра «Дом демократии» Анатолий Октисюк: «Всё это нацелено на внутреннего потребителя — мол, смотрите, какой я щедрый руководитель, готовый продемонстрировать широкий жест Киеву. Второй нюанс — это формирование положительного образа России на международной площадке. Мол, мы хотим нормализации отношений с Украиной и даже готовы передать ей оружие».

При этом Октисюк полагает, что Украине не стоит полностью отказываться от российских предложений.

«Необходимо создать комиссию, которая оценила бы состояние техники. Как минимум флот нужно забирать», — полагает эксперт.

Михаил Жирохов также считает, что предложение следует рассматривать в контексте путинской предвыборной кампании: «Никакого продолжения в виде конкретных договорённостей, а тем более реальных действий эта инициатива иметь не будет».

Эксперт отмечает, что корабли, а особенно самолёты и вертолеты, — очень ценный ресурс для Украины, поскольку страна не может производить боевую авиацию.

«Но быстро поставить в строй корабли мы не сможем. Я уверен, что если нам их вернут, то в максимально разукомплектованном виде. Нам очень нужна «Кольчуга», но надо быть совсем уж наивным человеком, чтобы думать, что Россия нам её отдаст», — заключил Жирохов.