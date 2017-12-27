Около 80% трудоустроенных россиян работают на нестабильной работе и не уверены в завтрашнем дне из-за низкой и непостоянной зарплаты, выяснили ученые из Российского экономического университета имени Плеханова.

«В некоторых случаях бывает так, что занятость выглядит стандартной, но сам работник не вполне уверен в завтрашнем дне, стабильности своего положения, заработной плате. Он слабо защищен от увольнения, его доступ к реализации своих трудовых прав крайне ограничен», — цитирует Вадима Квачева из РЭУ РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Российского научного фонда.

В таком случае, по словам Квачева, можно говорить о неустойчивой занятости, поскольку социально-экономическое положение работника нестабильно, может в любой момент измениться в худшую сторону.

В последние годы как в России, так и в других странах все чаще появляются новые формы занятости, которые не соответствуют стандартным представлениям о типичном труде офисного работника. В них нет четких правил продолжительности и распорядка рабочего дня, предоставления отпуска и других прав, прописанных в Трудовом кодексе.

Некоторые «новые профессии» требуют от сотрудников идти на риск — отказываться от четкого графика работы, отпусков и других компонентов социального пакета в обмен на высокую зарплату и переработки.

Квачев и другие ведущие экономисты и социологи России из РЭУ имени Плеханова в своих исследованиях пытаются понять, как дальнейшая эволюция рынка труда может повлиять на развитие экономики страны, благосостояние и здоровье ее граждан.

Используя критерии, выработанные Международной организацией труда, и данные Росстата и Российского мониторинга экономики и здоровья за прошлый год, ученые подсчитали, что в нестабильных условиях труда работают 80% россиян, а это почти все экономически активное население страны.

В ходе интернет-опроса были получены аналогичные выводы: респонденты рассказали ученым о низком доходе, неуверенности в своем материальном положении, переработках, отсутствии полноценных трудовых договоров и прочих проблемах на работе.