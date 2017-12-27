«В некоторых случаях бывает так, что занятость выглядит стандартной, но сам работник не вполне уверен в завтрашнем дне, стабильности своего положения, заработной плате. Он слабо защищен от увольнения, его доступ к реализации своих трудовых прав крайне ограничен», — цитирует Вадима Квачева из РЭУ РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Российского научного фонда.
В таком случае, по словам Квачева, можно говорить о неустойчивой занятости, поскольку социально-экономическое положение работника нестабильно, может в любой момент измениться в худшую сторону.
В последние годы как в России, так и в других странах все чаще появляются новые формы занятости, которые не соответствуют стандартным представлениям о типичном труде офисного работника. В них нет четких правил продолжительности и распорядка рабочего дня, предоставления отпуска и других прав, прописанных в Трудовом кодексе.
Некоторые «новые профессии» требуют от сотрудников идти на риск — отказываться от четкого графика работы, отпусков и других компонентов социального пакета в обмен на высокую зарплату и переработки.
Квачев и другие ведущие экономисты и социологи России из РЭУ имени Плеханова в своих исследованиях пытаются понять, как дальнейшая эволюция рынка труда может повлиять на развитие экономики страны, благосостояние и здоровье ее граждан.
Используя критерии, выработанные Международной организацией труда, и данные Росстата и Российского мониторинга экономики и здоровья за прошлый год, ученые подсчитали, что в нестабильных условиях труда работают 80% россиян, а это почти все экономически активное население страны.
В ходе интернет-опроса были получены аналогичные выводы: респонденты рассказали ученым о низком доходе, неуверенности в своем материальном положении, переработках, отсутствии полноценных трудовых договоров и прочих проблемах на работе.
байками от ростелеканализации сыт не будешь...« ответить
Зато каклы и прибалты не знают НА ЧТО ЖИТЬ СЕГОДНЯ!!!« ответить
По числу больниц нынешняя Россия уже отстает от РСФСР 1932 года, а при нынешних темпах сокращения медицинской инфраструктуры, через 5-6 лет Российская Федерация может дойти до уровня Российской империи 1913 года, пишет в своём Живом Журнале экономист Андрей Нальгин. Затяжная "реформа" российского здравоохранения привела к массовому сокращению медицинских учреждений в стране. За 16 лет её действия оказалась ликвидирована половина больниц, треть больничных коек и каждая десятая поликлиника.« ответить
Официально, все эти меры были направлены на "повышение качества медицинской помощи на основе повышения деятельности медицинских организаций и их работников". Как следует из слов министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, средством для достижения этой цели было сокращение количества "неэффективных" коек в стране, оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием и создание медицинских центров там, где их не хватает. Однако в реальности это привело к появлению 17 тыс. населенных пунктов в стране, где вообще нет медицинской инфраструктуры. Из них 11 тыс. расположены в 20 км от ближайшего врача, причем 35% из них не охвачены общественным транспортом.
При этом на фоне сокращения медучреждений количество обращений в них не только не сократилось, но даже выросло. Например, число посещений поликлиник за 16 лет возросло с 3,5 млн до 3,9 млн в год, а в расчете на 10 тыс. человек — с 243 до 266. Выросла и заболеваемость — со 106 тыс. в 2000 году до 115 тыс. в 2016 году (зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни).
Но дальше ведь будет ещё хуже. Россия постепенно стареет. Людям в пожилом возрасте медицинские услуги намного нужнее. Но взять их будет неоткуда тем, кому не повезло жить в Москве или хотя бы в миллионнике. А потом прелести оптимизации ощутят на себе и молодые…
не то что каклы и лотыши!Процветают и строят новые.....натоцентры:)« ответить
Можно подумать что в Латвии знают на что будут жить завтра !!!??? Кто возле большого петуха заседают , то да , они и их родственники знают на что жить и на завтра и на пару трооек лет вперед и еще гаком !« ответить
А вот и знают - будут жрать скрепы, трахать дидофф и греться крымнашем« ответить
сдохни,урод продажный.« ответить
Ir ledusskapis patukšs, televizors , kur mainās huila ar solovjevu, reizēm uzdzied kobzons ''deņ pobedi''' Baudiet savu uzvaru un lēnām , bet stabili grimstiet nabadzībā, parādos un bezcerībā. Pārmaiņu pēc raššai atņems okupētās teritorijas, nepielaidīs pie olimpiādes, nokritīs kāda krievu lidmašīna un vēl citi pa ņirgāsies par nelaimīgo tautu.« ответить
LL. Patiesi vārdi. Tā arī būs.« ответить
дирст эй,петух продажный!« ответить
а ты,рахит,воруешь у своего народа,по тихому,если нормально живешь,не иначе!благодаря таким как ты,все остальные голодают,или посбегали в Ирию,на поля,что с голоду дети не померли,в свободной Латвии!!Ибо хорошо здесь живут только воры,при кормушке,"брачки" помогают, за откаты, выигрывать "конкурсы"Не смеши,урод!« ответить