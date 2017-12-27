Подавляющее большинство россиян не знает, на что будет жить завтра(11)

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Григорий Антонов
15:16 27.12.2017
Экономика

Около 80% трудоустроенных россиян работают на нестабильной работе и не уверены в завтрашнем дне из-за низкой и непостоянной зарплаты, выяснили ученые из Российского экономического университета имени Плеханова.

«В некоторых случаях бывает так, что занятость выглядит стандартной, но сам работник не вполне уверен в завтрашнем дне, стабильности своего положения, заработной плате. Он слабо защищен от увольнения, его доступ к реализации своих трудовых прав крайне ограничен», — цитирует Вадима Квачева из РЭУ РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Российского научного фонда.

 

В таком случае, по словам Квачева, можно говорить о неустойчивой занятости, поскольку социально-экономическое положение работника нестабильно, может в любой момент измениться в худшую сторону.

 

В последние годы как в России, так и в других странах все чаще появляются новые формы занятости, которые не соответствуют стандартным представлениям о типичном труде офисного работника. В них нет четких правил продолжительности и распорядка рабочего дня, предоставления отпуска и других прав, прописанных в Трудовом кодексе.

 

Некоторые «новые профессии» требуют от сотрудников идти на риск — отказываться от четкого графика работы, отпусков и других компонентов социального пакета в обмен на высокую зарплату и переработки.

 

Квачев и другие ведущие экономисты и социологи России из РЭУ имени Плеханова в своих исследованиях пытаются понять, как дальнейшая эволюция рынка труда может повлиять на развитие экономики страны, благосостояние и здоровье ее граждан.

 

Используя критерии, выработанные Международной организацией труда, и данные Росстата и Российского мониторинга экономики и здоровья за прошлый год, ученые подсчитали, что в нестабильных условиях труда работают 80% россиян, а это почти все экономически активное население страны.

 

В ходе интернет-опроса были получены аналогичные выводы: респонденты рассказали ученым о низком доходе, неуверенности в своем материальном положении, переработках, отсутствии полноценных трудовых договоров и прочих проблемах на работе.

NEWSru.com / Фото
Комментарии (11)
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однако 15:35 27:12:2017

байками от ростелеканализации сыт не будешь...

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не надо гнать туфту,продажные шлюшки! 16:39 27:12:2017

Зато каклы и прибалты не знают НА ЧТО ЖИТЬ СЕГОДНЯ!!!

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однако 15:41 27:12:2017

По числу больниц нынешняя Россия уже отстает от РСФСР 1932 года, а при нынешних темпах сокращения медицинской инфраструктуры, через 5-6 лет Российская Федерация может дойти до уровня Российской империи 1913 года, пишет в своём Живом Журнале экономист Андрей Нальгин. Затяжная "реформа" российского здравоохранения привела к массовому сокращению медицинских учреждений в стране. За 16 лет её действия оказалась ликвидирована половина больниц, треть больничных коек и каждая десятая поликлиника.

Официально, все эти меры были направлены на "повышение качества медицинской помощи на основе повышения деятельности медицинских организаций и их работников". Как следует из слов министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, средством для достижения этой цели было сокращение количества "неэффективных" коек в стране, оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием и создание медицинских центров там, где их не хватает. Однако в реальности это привело к появлению 17 тыс. населенных пунктов в стране, где вообще нет медицинской инфраструктуры. Из них 11 тыс. расположены в 20 км от ближайшего врача, причем 35% из них не охвачены общественным транспортом.

При этом на фоне сокращения медучреждений количество обращений в них не только не сократилось, но даже выросло. Например, число посещений поликлиник за 16 лет возросло с 3,5 млн до 3,9 млн в год, а в расчете на 10 тыс. человек — с 243 до 266. Выросла и заболеваемость — со 106 тыс. в 2000 году до 115 тыс. в 2016 году (зарегистрировано больных с диагнозом, установленным впервые в жизни).

Но дальше ведь будет ещё хуже. Россия постепенно стареет. Людям в пожилом возрасте медицинские услуги намного нужнее. Но взять их будет неоткуда тем, кому не повезло жить в Москве или хотя бы в миллионнике. А потом прелести оптимизации ощутят на себе и молодые…

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не держите нас за идиотов-мы видим,куда скатываемся! 16:41 27:12:2017

не то что каклы и лотыши!Процветают и строят новые.....натоцентры:)

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Незнайка 15:44 27:12:2017

Можно подумать что в Латвии знают на что будут жить завтра !!!??? Кто возле большого петуха заседают , то да , они и их родственники знают на что жить и на завтра и на пару трооек лет вперед и еще гаком !

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П у т и н 15:58 27:12:2017

А вот и знают - будут жрать скрепы, трахать дидофф и греться крымнашем

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"ване"(он же "путен")-продажному писателю инфоцентра (он же шерстьюбитый,пу,и тд и тп.) 16:42 27:12:2017

сдохни,урод продажный.

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LL 16:01 27:12:2017

Ir ledusskapis patukšs, televizors , kur mainās huila ar solovjevu, reizēm uzdzied kobzons ''deņ pobedi''' Baudiet savu uzvaru un lēnām , bet stabili grimstiet nabadzībā, parādos un bezcerībā. Pārmaiņu pēc raššai atņems okupētās teritorijas, nepielaidīs pie olimpiādes, nokritīs kāda krievu lidmašīna un vēl citi pa ņirgāsies par nelaimīgo tautu.

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Latviešu patriots 16:41 27:12:2017

LL. Patiesi vārdi. Tā arī būs.

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"ване"-продажному писателю инфоцентра (он же шерстьюбитый,пу,и тд и тп.) 16:43 27:12:2017

дирст эй,петух продажный!

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народ Латвии 16:47 27:12:2017

а ты,рахит,воруешь у своего народа,по тихому,если нормально живешь,не иначе!благодаря таким как ты,все остальные голодают,или посбегали в Ирию,на поля,что с голоду дети не померли,в свободной Латвии!!Ибо хорошо здесь живут только воры,при кормушке,"брачки" помогают, за откаты, выигрывать "конкурсы"Не смеши,урод!

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Мнение
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Павел Кириллов
25.12.2017

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