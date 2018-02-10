Подбери идеальную челку: все зависит от овала лица!

Если до сих пор ты считала, что челка тебе не идет, может быть, дело в том, что ты выбирала не ту форму?

Круглое лицо

Идеальная челка для обладательниц круглого лица — длинная и уложенная на одну сторону. Зрительно лицо становится более узким, акцент со скул смещается на подбородок.

Прямоугольное лицо

Густая челка длиной до бровей спрячет лоб и восстановит гармоничные пропорции лица. Края челки можно сделать чуть длиннее, сместив акцент на скулы.

Овальное лицо

В принципе, это идеальная форма, и возможность выбора огромная, но лучше всего при овальном лицо смотрится филированная челка, редкая, разделенная посередине: это подчеркивает симметрию и гармонию.

Продолговатое лицо

На самом деле оно тоже овальное, только овал этот слегка вытянут. Прямой пробор и длинная челка длиной ниже висков визуально расширяют лицо и делают практически эталонным.

Треугольное лицо

Заостренный подбородок и довольно широкий лоб легко сбалансировать, если отдать предпочтение широкой «рваной» челке длиною чуть ниже линии роста бровей.