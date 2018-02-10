Подбери идеальную челку: все зависит от овала лица!

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14:45 10.02.2018
Люблю! / Красота и здоровье

Если до сих пор ты считала, что челка тебе не идет, может быть, дело в том, что ты выбирала не ту форму?

Круглое лицо

 

 

Идеальная челка для обладательниц круглого лица — длинная и уложенная на одну сторону. Зрительно лицо становится более узким, акцент со скул смещается на подбородок.

 

Прямоугольное лицо

 

 

Густая челка длиной до бровей спрячет лоб и восстановит гармоничные пропорции лица. Края челки можно сделать чуть длиннее, сместив акцент на скулы.

 

Овальное лицо

 

 

В принципе, это идеальная форма, и возможность выбора огромная, но лучше всего при овальном лицо смотрится филированная челка, редкая, разделенная посередине: это подчеркивает симметрию и гармонию.

 

Продолговатое лицо

 

 

 

На самом деле оно тоже овальное, только овал этот слегка вытянут. Прямой пробор и длинная челка длиной ниже висков визуально расширяют лицо и делают практически эталонным.

 

Треугольное лицо

 

 

 

Заостренный подбородок и довольно широкий лоб легко сбалансировать, если отдать предпочтение широкой «рваной» челке длиною чуть ниже линии роста бровей.

 

 

 

Cosmopolitan / Фото
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