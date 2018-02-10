Подбери идеальную челку: все зависит от овала лица!

Круглое лицо
Идеальная челка для обладательниц круглого лица — длинная и уложенная на одну сторону. Зрительно лицо становится более узким, акцент со скул смещается на подбородок.
Прямоугольное лицо
Густая челка длиной до бровей спрячет лоб и восстановит гармоничные пропорции лица. Края челки можно сделать чуть длиннее, сместив акцент на скулы.
Овальное лицо
В принципе, это идеальная форма, и возможность выбора огромная, но лучше всего при овальном лицо смотрится филированная челка, редкая, разделенная посередине: это подчеркивает симметрию и гармонию.
Продолговатое лицо
На самом деле оно тоже овальное, только овал этот слегка вытянут. Прямой пробор и длинная челка длиной ниже висков визуально расширяют лицо и делают практически эталонным.
Треугольное лицо
Заостренный подбородок и довольно широкий лоб легко сбалансировать, если отдать предпочтение широкой «рваной» челке длиною чуть ниже линии роста бровей.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.