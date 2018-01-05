Поддержать друг друга

Росли рядом ель и осина долго — стали уже совсем взрослыми деревьями. Но только сейчас поняли, что жить им друг без друга невозможно. И нашли способ объединить свои судьбы.

Ель протянула к осине свою ветку, пусть уже и высохшую. А осина не отвергла предложение, вот и стали они чем–то единым. Таким видится сказочный смысл этой ситуации.

На самом деле все обстояло чуть иначе. Та ветка, что сейчас вросла в древесину осины, много лет под порывами ветра терлась об осиновый ствол. Со временем протерла кору, достигла камбия, потом повредила луб, затем принялась повреждать саму древесину. Конечно, размеры этих повреждений не давали повода погибнуть осине, но тем не менее она приняла единственно верное решение: обволочь инородный предмет наплывами молодой древесины. Эти наплывы стали своего рода бальзамом, который защитил дерево от образования дупла, которое, в свою очередь, могло стать причиной загнивания ствола.

Поражает прочность елового сучка, ставшего причиной этого новообразования: высохший, он обрел прочность почти железного прута. Не зря ведь он настолько глубоко повредил осину, что нанес ей рану, потребовавшую принятия кардинальных мер. И хотя осина от этого приняла совсем иной облик, сучку–виновнику хоть бы что — по–прежнему прочно держится за осиновый ствол.

Вроде бы мелочь, но такое содружество деревьев помогает им обоим выстоять в условиях ставших частыми ураганов, наносящих лесу серьезный урон. Придерживая друг друга, ель и осина не дают ветрам ни раскачивать свои объединенные стволы, ни тем более повалить их наземь.

Поневоле напрашивается аналогия с людьми: стоит кому–то протянуть руку, пусть хоть даже словом поддержать в трудную минуту, как человек потянется к тебе. И ничего, если при этом потребуется какое–то усилие или в случае непонимания, предлагая срочную помощь, применишь резкое слово — иногда ситуация не терпит никаких иных вариантов.

Потом твоя роль будет осмыслена, а помощь оценена. Да и не в том смысл дружеской помощи, чтобы ждать взамен ее каких–то благ. Ты ведь человек, которому не все равно, как кто–то в чем–то оказался обижен или ущемлен.

Просто протяни ему руку — и все! Потом сам ощутишь громадное чувство солидарности с тем, кому помог. Это чувство сродни облегчению после сказанных кому–то выстраданных слов прощения или заслуженной благодарности.

А ведь делается это так просто и совсем ничего не стоит.

Валерий САМОХВАЛОВ.