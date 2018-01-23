Подготовка к Вечности

«Ты или с Богом, или с чертями — третьего не дано!»

3 февраля в Москве в Центральном доме художника в Москве пройдет шоу–спектакль лидера советского андеграунда Петра Мамонова «Как я читал святого Исаака Сирина». Премьера спектакля прошла в ЦДХ в начале декабря. Перед представлением Петр Николаевич, человек, которого многие считают юродивым, а многие чуть ли не святым в миру, рассказал о создании спектакля, о себе, своей жизни, о Боге и взаимоотношениях с ним, своем прошлом, музыке и наркотиках.

— Живу каждый день, накапливается информация об этой жизни, аккумулируется какой–то опыт. Ведь человек очень сильно меняется день ото дня, даже если сам не отслеживает это. И когда опыт накапливается — делаю спектакли о нынешнем состоянии своей собственной души. Рассказываю людям о том, что у меня болит, в каком я состоянии.

Пресс–конференция с Мамоновым началась с ответа на вопрос о том, как готовился спектакль. Ответ Петра Николаевича был настолько длинным и развернутым, что хватило на всю конференцию. «Вы если что, меня прерывайте», — говорил он журналистам. Но рассуждения актера, музыканта и шоумена были настолько интересны и глубоки, что никто не посмел его прервать.

Общению с Богом нет ни конца ни края

— В какой–то момент жизни понял, что мне стало интересно только общение с Богом. Всю жизнь любил искусство, музыку, поэзию. Вырос в центре Москвы, в литературной продвинутой семье. У нас часто собирались знаменитости — Белла Ахмадулина, Окуджава, Евтушенко. Был тогда совсем маленьким мальчиком. К нам приходили в гости по 20–30 человек, и я мальчишкой лет семи–десяти в дверную щелочку смотрел на все, слушал, что говорили взрослые у нас дома, и жадно впитывал.

Но понимаю, что искусство конечно. Да, еще есть музыка, которую слушаю по три–четыре часа каждый день. Но все равно всему этому уже виден конец. А общению с Богом не видно ни конца ни края. Ведь человек, как известно, существо сложное, многогранное. Недавно слышал такое изречение знакомого патологоанатома, которому по его работе приходится иметь дело с человеческим телом. Он говорил о том, как же все–таки правильно, красиво и удивительно гармонично устроен человек. Он знает, он тела разрезает, это его работа.

— Наша душа — это эмоции, музыка, искусство, любовь к женщине. А дух — другое, это то, что связывает человека с Богом. Если человек живет без веры, то, как правило, дух начинает тосковать, смущаться, при этом человек мучается и страдает. Я тоже бегал, метался и смущался, кода мне было 45, пока не пришел к Богу.

Книга Исаака Сирина написана обо мне

— В 2000 году начал закупать литературу святых отцов. Читал запоем. На Самотечной площади есть магазин «Троицкое подворье», там можно найти большое количество такой литературы. Там приобрел книгу о Исааке Сирине владыки Иллариона Алферьева. В этой книге к каждой строчке Сирина был дан комментарий владыки Иллариона. И эта книга сразила меня наповал. Она о такой любви, которую и вообразить себе не мог. Но главное — она была обо мне, как будто бы он знал меня изнутри и любил именно меня. Ведь Бог — отец, а отец всегда нас любит и всегда зовет. Эта книга не про то, что можно или нельзя, что мы обычно хотим получить от священников, чтобы батюшки нам разъяснили. Как говорит мой любимый батюшка Дмитрий Смирнов, «священник работает шлагбаумом — между можно и нельзя». Но ведь это не так. Потому что мы все Божьи дети, и он нас зовет!

Прочел я эту книжку, а потом грянул на мою голову фильм «Остров». После этого фильма владыка Илларион связался со мной и предложил сделать с ним аудиокнигу, в которой бы он читал свои комментарии, а я читал за Исаака Сирина.

Не протестовать, а противопоставлять

— Полтора часа текста читал целых шесть лет. Не получалось у меня никак, и все тут! Думал — что такого? Я шоумен, актер, опа–опа — и сейчас это сделаю. Ан нет. То, читая, становился каким–то старцем–сказочником, сказителем, то актер актерычем. В общем, все было из рук вон плохо, и справился с ним только через шесть лет.

Мне, кстати, на радио «Эхо Москвы» дали целый час времени, там делаю программу «Золотые пластинки», там прочел почти всего «Евгения Онегина», Бунина, Чехова, Пастернака.

Читая Сирина, понял, что существуют такие же законы как и физические, гравитации, о том, что вилка непременно упадет на пол, и существуют такие же духовные законы. Какой ты дух — такие и твои плоды. Дерево оценивают по плодам, а «от осинки не растут апельсинки». Вот и пришлось мне свою жизнь менять, потихоньку, очень медленно. Но ведь Богу не важен результат, ему важен вектор. И вот тогда у меня начало потихоньку получаться. Сын, он у меня оператор, наснимал виды природы, и из двух частей, плюс музыка, составился этот самый спектакль.

— Я завязал читать, — продолжил Петр Николаевич. — Не пользуюсь интернетом, меня нет в соцсетях. Скажу вам, что самая модная вещь будет — био. Ведь огурец точно знает, как ему расти. Все биологическое будет в моде. Очень давно не смотрел телевизор. И сделал грубейшую ошибку — купил спутниковую антенну. (Смеется) Даже не предполагал, что это так страшно, что первый госканал вещает такие вещи, от которых волосы встают дыбом. «Это их проблемы», — думал, лежа на диване в своей деревне. «Да нет, — возразил я себе. — Это наши проблемы». Но что делать? Ходить с требованиями, с тряпками? Вводить цензуру или что–то подобное? И подумал, что надо этому что–то противопоставить. Спектакль с Исааком Сириным — это то, что могу противопоставить.

Фестивали православной музыки — это какие–то тётки

— Исаак Сирин так глубоко проник в меня, что решил добавить звук — очень увлечен звуком и глубоко изучаю, как он на нас влияет. Наше тело на 85 процентов состоит из воды. А звук — это то, что все в нас организует, заряжает эту самую воду. И увидел, что встает из этого целый спектакль, — пояснил и подытожил Мамонов.

Не все приняли церковную покаянную книгу, наложенную на звук, и, конечно шоумен столкнулся с критикой и неприятием.

— Наши фестивали православной музыки или кино — они какие? Это, как правило, какие–то тетки с гитарами, которым за 50. Батюшки насупленные, свечи, полумрак — и при этом громко нельзя, смеяться нельзя! И все это действо, как правило, дрянного качества. А Бог не такой! Посмотрите, какие мы все разные, как непохожи друг на друга. И все это создано им.

Начал читать под техно–музыку, не думая, что это как–то унижает Бога. Как это может унижать? Мы все его творения, все родственники, от Адама, генные цепочки работают. Все это подлинное. В принципе, есть всего два стула, на которых можно сидеть: или ты с Богом, или с чертями. А бывает так, что человеку 56 лет, у него дети, лысина, и при этом человек говорит: я не готов определиться. Нет. Такого не бывает. Ты или с тем, или с этим, иначе человек просто живет мимо. Третьего не дано.

«Я не актерствую, а молюсь пред всеми вами»

— Меня многие ругали — не благолепно. Да, наверное. Но ведь я не назвал спектакль «Как надо читать Исаака Сирина», нет. Это о том, как я читаю. Думаете, читал его тихо со свечечкой в темноте, с благостной слезкой? Да нет! Плакал и кричал, и орал, и возопил. А как молился царь Давид? Думаете, он не кричал в небо, прося помиловать его? И вся церковь сейчас полна покаянными псалмами царя Давида. А ведь он был царь, гордый человек.

Это все о том, как у меня рушились и снова налаживались отношения с Господом. И я не актерствую, молюсь, только не один, а перед всеми вами. Стараюсь. Вот учил молитвы святого человека VII века. Безо всяких усилий: 1,5 часа — и их знал наизусть. Подумайте только, 2000 лет назад простой рыбак, сказать по–нашему — лимита, написал такие тексты, которые мы читаем и по сей день, которые издаются самыми большими тиражами и переведены на все языки мира. Очень счастлив этой работой и думаю, что буду делать этот спектакль до самой смерти.

Готовься к искушениям и будь уверен в истине

— В кайфе, наркотиках и удовольствиях человек ищет не счастья, а блаженства, которого он лишен, — считает Мамонов, — но на уровне ДНК он его помнит. Ведь человек общался с Богом, как я с вами, и он помнит об этом блаженстве.

Вовсе не поучаю, не имею права никого ничему учить. 15 лет шел к этому через кайф по вене. Сижу по уши в болоте и кричу: «Ребята, не ходите сюда!» Ведь бомбит же тебя и постоянно колбасит, если ты живешь как следует! Но Сирин говорит: «Добродетель — мать печали». Но это не отменяет ее делания. Готовься к искушениям и будь уверен в истине.

— Как жить, вы спрашиваете? Каждый день помнить о смерти. Что вы будете там делать, в вечной жизни? Вот я: прощать — не умею, отдавать, чтобы не было жалко, — тоже не умею. Паша вот за «Царя» дал мне денег (Лунгин. — Прим. авт.), жена построила мне огромный дом: комнаты, почти что палаты, большой кабинет. Коллекция виниловых пластинок тысячная. Жалко. Что же делать? Да отлипать от этого потихоньку! И потихонечку отлипаю. А то ненужным вещам научился, а нужные никак не освою.

Вы поймите, нельзя из постели проститутки пойти читать Исаака Сирина. Это нужно делать с чистым сердцем. И можно обвешаться иконами, зажечь везде свечи и думать о кайфе и проститутках, а можно в ночном клубе думать о Сирине. Хотя внешнее тоже важно и влияет на нас. Заповедей только две, которые оставил нам наш Бог–отец: люби Бога и ближнего. Как учил Блаженный Августин.

Моя постановка для таких, как я, заблудших, запутавшихся… Если два–три человека из зала изменятся, им поможет — это хорошо. Не надо иллюзий! Искусство не меняет людей, если бы меняло — мы бы уже давно жили в раю. Это лишь костылики.

Монах и Чак Берри для меня одно и то же

— Чем живу? Аналитической работой занимаюсь. Отслеживаю, что происходит в музыкальном мире, сплю по пять часов, времени совсем нет. Радио много времени занимает, я же там Чехова прочел всего почти, Бунина, Пастернака, Хлебникова, монашеское пение, афонские старцы… Пока жив, надо что–то делать: музыка, стихи, Сирин.

— И монах, и Чак Берри для меня одно и то же. Я залезал в гроб, когда снимали «Остров», у меня был этот опыт. Это очень аскетичное пространство, и Евангелие туда с собой не положишь. Спасаться нечем, подумайте об этом.

Если день прожил и никому не помог, ничего для людей не сделал — прожил его зря. Говорят, мол, святые. Вспоминаю Юрия Никулина. Тогда жил на Цветном бульваре. И он вставал, каждое утро в 10.00 выходил на крыльцо, и все московские пьянчужки, и я в том числе, вставали в ряд на этом крыльце, а он всем нам давал работу.

Смерти нет, и мы облечемся в новые тела в вечной жизни, и они будут адекватны нашим душам. Что мы в этой жизни наработали — такими мы в вечности и предстанем.

Справка

Год Мамонов работал над спектаклем, в котором проповеди VII века вписаны в современный контекст. Электронная музыка, гротеск и перформанс в этой постановке — не эпатаж, а средства, с помощью которых музыкант доносит до современников законы Божьи.

Тата НЕВСКАЯ,

Москва — Рига.