Подняли налоги. Это лучший подарок к столетию Латвии? (17)

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Министр финансов Латвии Рейзниеце-Озола. Фото: LETA
Герман Бергер
18:50 27.12.2017
Политика / Политики

Налоговая реформа, которая вступит в силу с 1 января следующего года, является одним из самых амбициозных подарков на столетие Латвии. Такое мнение в интервью агентству ЛЕТА министр финансов Дана Рейзниеце-Озола (СЗК), пишет Diena.

Она указала, что этот год прошел в тесном сотрудничестве с партнерами правительства, разрабатывая и принимая самую честолюбивую реформу в налоговой отрасли.

 

 

«Это как витамины для укрепления нашего народного хозяйства, а также исторический шаг на пути к сильному и конкурентоспособному латвийскому государству. Это самый амбициозный подарок на столетие Латвии», — отметила министр.

 

По ее словам, положительные результаты реформы почувствуют и домохозяйства, и предприниматели. С уменьшением налогов на рабочую силу для малооплачиваемых работников уменьшится социальное неравенство.

 

Также, по мнению Рейзниеце-Озолы, налоговая реформа будет способствовать региональной конкурентоспособности, мотивирует к началу предпринимательства и к инвестициям. Уплата налогов станет проще.

 

Министр добавила, что в следующем году продолжатся комплексные меры по уменьшению теневой экономики в отраслях, в которых она наиболее распространена, в частности, в строительстве.

 

По словам Рейзниеце-Озолы, налоговая реформа предусматривает не только изменения ставок, но и ряд важных мер по содействию уплаты налогов. Она поможет предпринимателям сбалансировать рост зарплат и повышение производительности.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (17)
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Latviešu patriots 18:55 27:12:2017

Atbalstu nodokļu reformu.

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СМЕРШ 19:26 27:12:2017

Forbes: Латвия — худшая страна Балтии для бизнеса!===>Доуправлялись страной титульные УНТЕРМЕНШИ!?

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Latviešu patriots 19:43 27:12:2017

Atbalstu ka esmu debils.

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.... 18:56 27:12:2017

Koneshno podarok!

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Налоги 18:58 27:12:2017

Надо в принципе уже все отдавать на благо!!!

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Янис ибн Ахмед 19:39 27:12:2017

Надеюсь, мы, жители латвии, отблагодарим вас таким же дорогим подарком на выборах - не видеть больше ваши наглые зажравшиеся рожи там

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Grazdanka LR 19:06 27:12:2017

LUCHJ PODAROK DLJA VSEH LATVIJCEV K STOLERIJU LATVIJII- 100 DNEVNIJI PARAD
LIC s NETRADICIONNOJ ORIENTACIEJ.
MOZNO OPUBLIKOVATJ KAKOJ IDIOT ETO PRIDUMAL?!

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или я что то не понимаю или я такой же придурок, как латв.патриот 19:09 27:12:2017

оказывается поднятие налогов-это благо для народа это ПОДАРОК ДЛЯ НАРОДА. Особенно хорош подарок - поднятие цены на бензин и цепная реакция цен после этого.

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Кто знает? 20:28 27:12:2017

Ну почему они такие тупые?

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Кто знает? 20:30 27:12:2017

Ну почему они такие тупые.?

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123

Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (13)

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