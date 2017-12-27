Она указала, что этот год прошел в тесном сотрудничестве с партнерами правительства, разрабатывая и принимая самую честолюбивую реформу в налоговой отрасли.
«Это как витамины для укрепления нашего народного хозяйства, а также исторический шаг на пути к сильному и конкурентоспособному латвийскому государству. Это самый амбициозный подарок на столетие Латвии», — отметила министр.
По ее словам, положительные результаты реформы почувствуют и домохозяйства, и предприниматели. С уменьшением налогов на рабочую силу для малооплачиваемых работников уменьшится социальное неравенство.
Также, по мнению Рейзниеце-Озолы, налоговая реформа будет способствовать региональной конкурентоспособности, мотивирует к началу предпринимательства и к инвестициям. Уплата налогов станет проще.
Министр добавила, что в следующем году продолжатся комплексные меры по уменьшению теневой экономики в отраслях, в которых она наиболее распространена, в частности, в строительстве.
По словам Рейзниеце-Озолы, налоговая реформа предусматривает не только изменения ставок, но и ряд важных мер по содействию уплаты налогов. Она поможет предпринимателям сбалансировать рост зарплат и повышение производительности.
Atbalstu nodokļu reformu.« ответить
Forbes: Латвия — худшая страна Балтии для бизнеса!===>Доуправлялись страной титульные УНТЕРМЕНШИ!?« ответить
Atbalstu ka esmu debils.« ответить
Koneshno podarok!« ответить
Надо в принципе уже все отдавать на благо!!!« ответить
Надеюсь, мы, жители латвии, отблагодарим вас таким же дорогим подарком на выборах - не видеть больше ваши наглые зажравшиеся рожи там« ответить
LUCHJ PODAROK DLJA VSEH LATVIJCEV K STOLERIJU LATVIJII- 100 DNEVNIJI PARAD« ответить
LIC s NETRADICIONNOJ ORIENTACIEJ.
MOZNO OPUBLIKOVATJ KAKOJ IDIOT ETO PRIDUMAL?!
оказывается поднятие налогов-это благо для народа это ПОДАРОК ДЛЯ НАРОДА. Особенно хорош подарок - поднятие цены на бензин и цепная реакция цен после этого.« ответить
Ну почему они такие тупые?« ответить
Ну почему они такие тупые.?« ответить