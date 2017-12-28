Как пишет «Фонтанка», подозреваемый приехал к магазину на площадь Калинина на маршрутке, двигавшейся со стороны метро «Черная речка» примерно в 18:15 мск. При этом он нес на одном плече довольно тяжелый рюкзак бежевого цвета. В самом магазине «Перекресток» преступник отправился к камере хранения, где оставил рюкзак. Затем он вошел в торговый зал и в течение короткого времени изображал из себя заинтересованного покупателя. После этого он вышел из магазина без рюкзака, пересек площадь Калинина и скрылся с места.
Взрыв произошел в 18:45 мск. Очевидцы рассказывают о бледно-голубой вспышке, последовавшей сразу после глухого хлопка. Эксперты оценили мощность самодельной бомбы в 200 грамм в тротиловом эквиваленте. Видео последствий взрыва также было опубликовано в Сети.
Как уточнили петербургские власти, в результате взрыва в супермаркете различные ранения получили 13 человек. На текущий момент из них пятеро остаются в больницах в состоянии средней тяжести, состояние еще троих оценивается как удовлетворительное.
«По состоянию на 8:00 28 декабря общее количество пострадавших при взрыве в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте: 13 человек. Из них от госпитализации отказались: 5 пострадавших. Остаются в стационарах: средней тяжести — 5, в удовлетворительной — 3», — написала в Twitter вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.
Как писал TopNews, взрыв в «Перекрестке» произошел накануне вечером. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом», однако расследование контролирует также Национальный антитеррористический комитет.
Это еще рязанский сахар или уже ответка с дальних подступов? Или таки решили совместить?« ответить
скот высказался?становись на карачки,миску принесут,заработал!« ответить
мог под капюшён кепку одеть и в этом видео любую морду подстав и будет виновен« ответить
A mnogo li ostalos slavjan slavjanskoi vnešnosti? Russkije babi ņerazborčivi i peremešalis s kem mogli, čtobi vseh rusificirovat.« ответить
Nu ko, paskatīsimies, kas notiks tālāk. Krieviju "mīl" daudzi tās upuri..« ответить