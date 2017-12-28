Установленные в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге камеры видеонаблюдения засняли исполнителя взрыва в супермаркете. Правоохранители разыскивают брюнета неславянской внешности и крепкого телосложения. На момент совершения преступления злоумышленник был одет в зеленую куртку с капюшоном.

Как пишет «Фонтанка», подозреваемый приехал к магазину на площадь Калинина на маршрутке, двигавшейся со стороны метро «Черная речка» примерно в 18:15 мск. При этом он нес на одном плече довольно тяжелый рюкзак бежевого цвета. В самом магазине «Перекресток» преступник отправился к камере хранения, где оставил рюкзак. Затем он вошел в торговый зал и в течение короткого времени изображал из себя заинтересованного покупателя. После этого он вышел из магазина без рюкзака, пересек площадь Калинина и скрылся с места.

Взрыв произошел в 18:45 мск. Очевидцы рассказывают о бледно-голубой вспышке, последовавшей сразу после глухого хлопка. Эксперты оценили мощность самодельной бомбы в 200 грамм в тротиловом эквиваленте. Видео последствий взрыва также было опубликовано в Сети.

Как уточнили петербургские власти, в результате взрыва в супермаркете различные ранения получили 13 человек. На текущий момент из них пятеро остаются в больницах в состоянии средней тяжести, состояние еще троих оценивается как удовлетворительное.

«По состоянию на 8:00 28 декабря общее количество пострадавших при взрыве в магазине «Перекресток» на Кондратьевском проспекте: 13 человек. Из них от госпитализации отказались: 5 пострадавших. Остаются в стационарах: средней тяжести — 5, в удовлетворительной — 3», — написала в Twitter вице-губернатор Санкт-Петербурга Анна Митянина.

Как писал TopNews, взрыв в «Перекрестке» произошел накануне вечером. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Покушение на убийство двух и более лиц общеопасным способом», однако расследование контролирует также Национальный антитеррористический комитет.