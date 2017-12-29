Подробности «Мира Юрского периода 2»

Сценарист и продюсер Колин Треворроу поделился подробностями о значении сюжета «Мира Юрского периода 2» для будущего франшизы, рассказав о том, как финал картины подведёт к событиям следующей части трилогии.

Треворроу выступал режиссёром первого «Мира Юрского периода», и, по словам постановщика, проект изначально задумывался в качестве трилогии: «Помню, как говорил Стивену [Спилбергу] во время съёмок первой части: “Это начало. Здесь середина. А вот тут будет окончательный финал”. В таком направлении мы и хотим двигаться. Мне кажется, что подобный подход к созданию франшизы является решающим фактором, если вы заинтересованы в привлечении зрителей, которые действительно вовлечены в серию. Необходимо досконально продумать все элементы на всех уровнях. Нельзя оставлять это на волю случая, особенно если мы хотим делать франшизу с упором на персонажей вместе с людьми, на видение и дальнейшие планы которых можно положиться».

Что же касается финала сиквела, то он не оборвётся «на самом интересном месте», но всё же кардинально изменит положение вещей: «В конце фильма не будет клиффхэнгера, однако он создан специально для любопытных зрителей, желающих узнать, что произойдёт дальше. При этом предыдущие картины из серии “Парк Юрского периода” всегда имели конкретный финал и были более эпизодическими. Работая вместе с моим коллегой-сценаристом Дереком Коннолли мы также продумывали дальнейших ход событий».

В центре внимания окажется Клэр Диринг, героиня Брайс Даллас Ховард, основавшая организацию под названием «Группа защиты динозавров». Заручившись поддержкой персонажей Даниэллы Пинеды и Джастиса Смита, Клэр планирует вывезти с острова всех доисторических животных, поскольку их существованию угрожает вновь пробудившийся вулкан. События ленты стартуют с того момента, как Диринг обращается за помощью к Оуэну Грэйди (Крис Прэтт).

Срежиссировал сиквел Хуан Антонио Байона, в каст также записались Джефф Голдблюм, Джеймс Кромуэлл, Тоби Джонс, Рэйф Сполл, Джеральдин Чаплин и Тед Левайн. Продюсерами фильма значатся Фрэнк Маршалл и Стивен Спилберг.