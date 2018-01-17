Подробности о вселенной «Джона Уика»

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Анатолий Тарасов
10:45 17.01.2018
Кино / Новости кино

На прошлой неделе Starz анонсировали создание сериала «Континенталь», действие которого разворачивается во вселенной «Джона Уика». Продюсер Карми Злотник поделился первыми подробностями о сюжете и персонажах будущего шоу.

«Мы ведём переговоры с Иэном МакШэйном и планируем добиться его возвращения [к роли Уинстона]. Хорошая новость в том, что мы осведомлены о рабочем графике Иэна, ведь он также снимается в “Американских богах”», ‒ сообщил Злотник. В центре внимания окажется совершенно новый персонаж: «Изначально он не будет убийцей, хотя и некоторым образом связан с этим миром».

 

Местом действия выбран Лос-Анджелес наших дней, сюжет сосредоточится на внутренней жизни сети специальных отелей, где останавливаются исключительно наёмные убийцы. Шоураннером и сценаристом станет Крис Коллинз («Прослушка», «Сыны анархии»). Обязанности исполнительных продюсеров возьмут на себя Киану Ривз, сценарист франшизы Дерек Кольстад и режиссёры Дэвид Литч и Чэд Стахелски (последний также займётся постановкой пилотного эпизода).

 

Всего к выпуску планируется 8 эпизодов, камео Ривза пока находится под вопросом.

Vesti.lv / Фото
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