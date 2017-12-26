Подробности сиквела «Человека-муравья»

Лента новостей
Россия спрячет от США деньги из офшоров Кинокритики признали фильм о любви парней лентой 2017 года СМИ: британский психолог раскрыл «секреты Путина» Украина лишила Россию адмиральских кораблей Идёт активная вербовка россиян через соцсети Дайте покоя! Начат сбор подписей за отказ от перевода часов в Латвии В Латвии почти в два раза выросло производство спирта 5 странных способов профилактики простуды, которые работают Ну и ну! Настоящая история успеха Билла Гейтса
Eще в разделе
Лучшие фильмы 2017 года Lucasfilm играют с Ханом Соло Актриса Сара Полсон готова сыграть в сиквеле «Чудо-Женщины» Сборы «Звёздных Войн: Последние джедаи» упали Новая Лара Крофт будет ближе к женщинам
Анатолий Тарасов
10:40 26.12.2017
Кино / Новости кино

Режиссёр блокбастера Marvel «Человек-муравей и Оса» Пейтон Рид поделился подробностями о титульных персонажах проекта, рассказав в том числе, как события предыдущих фильмов киновселенной скажутся на сюжете сиквела.

«После “Первого Мстителя: Противостояние” возник закономерный вопрос: как Хэнк Пим и Хоуп Ван Дайн отреагируют на то, что Скотт позаимствовал костюм и продемонстрировал его всем? Мне понравилось, как мы обыграли этот момент, а также тему с размерами: мне нравится идея гигантского Человека-муравья», ‒ сообщил Рид.

 

Что же касается героини Эванджелин Лилли, то, по словам постановщика, Оса наконец-то предстанет во всей красе: «Хоуп по-настоящему раскроется в роли супергероини. Её сила просто фантастическая. Она способна уменьшаться так же, как и Скотт, но ещё летает и владеет уникальным боевым стилем, отличающимся от Человека-муравья».

 

До широких экранов кинокомикс доберётся 5 июля 2018 года.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (0)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.


Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

Смех массового поражения. Патриоты обратили внимание на российский юмор (9)