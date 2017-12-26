Подробности сиквела «Человека-муравья»

Режиссёр блокбастера Marvel «Человек-муравей и Оса» Пейтон Рид поделился подробностями о титульных персонажах проекта, рассказав в том числе, как события предыдущих фильмов киновселенной скажутся на сюжете сиквела.

«После “Первого Мстителя: Противостояние” возник закономерный вопрос: как Хэнк Пим и Хоуп Ван Дайн отреагируют на то, что Скотт позаимствовал костюм и продемонстрировал его всем? Мне понравилось, как мы обыграли этот момент, а также тему с размерами: мне нравится идея гигантского Человека-муравья», ‒ сообщил Рид.

Что же касается героини Эванджелин Лилли, то, по словам постановщика, Оса наконец-то предстанет во всей красе: «Хоуп по-настоящему раскроется в роли супергероини. Её сила просто фантастическая. Она способна уменьшаться так же, как и Скотт, но ещё летает и владеет уникальным боевым стилем, отличающимся от Человека-муравья».

До широких экранов кинокомикс доберётся 5 июля 2018 года.