Подробности сольной картины о Джокере

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Анатолий Тарасов
12:28 22.02.2018
Кино / Новости кино

Старт съёмочного процесса сольной ленты о суперзлодее Джокере от режиссёра Тодда Филлипса («Мальчишник в Вегасе», «Впритык») и продюсера Мартина Скорсезе запланирован на 1 мая, сообщил журналист издания Tracking Board Джефф Снайдер.

На роль титульного антигероя претендует Хоакин Феникс («Мастер», «Она», «Гладиатор»), который уже согласился на участие в проекте, но ещё не подписал контракт с Warner Bros.

 

Филлипс также выступает в качестве сценариста вместе со Скоттом Сильвером («8 миля», «Боец»). Дуэт завершил работу над скриптом ещё осенью прошлого года. Отмечается, что фильм не будет частью расширенной вселенной DC, но станет первым проектом, созданным в рамках нового студийного брэнда: WB планируют и дальше выпускать сольные картины с оригинальными историями, существующими отдельно от текущей линейки блокбастеров по комиксам DC.

 

Действие сюжета развернётся в Готэме образца 1980-х годов, а в центре внимания окажется жёсткая и реалистичная криминальная история о происхождении Джокера. Источниками вдохновения для авторов называются ленты самого Мартина Скорсезе, увидевшие свет в ту эпоху: «Таксист», «Бешеный бык» и «Король комедии».

 

Подробности о дате релиза и других участниках каста на данный момент не разглашаются.

Vesti.lv / Фото
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