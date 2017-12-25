Подробности съёмок «Годзиллы против Кинг-Конга»

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Анатолий Тарасов
10:02 25.12.2017
Кино / Новости кино

Старт съёмок фантастической ленты «Годзилла против Кинг-Конга» запланирован на середину следующего года, сообщают источники Omega Underground. Руководить съёмочным процессом картины, который пройдёт в Атланте, будет режиссёр Адам Вингард («Тебе конец!», «Ведьма из Блэр: Новая глава», «Тетрадь смерти»).

Над сценарием работает Терри Россио, приложивший руку ко всем частям «Пиратов Карибского моря» и «Годзилле» 1998 года, а помогает ему «команда сценаристов», состоящая из Патрика МакКея, Джона Д. Пэйна («Стартрек: Бесконечность»), Линдси Бир, Кэт Васко, Т.С. Ноулина («Бегущий в лабиринте») и комикс-автора Дж. Майкла Стражински.

 

Подробности об участниках каста не разглашаются, однако известно, что в кроссвере могут засветиться и несколько персонажей из второй «Годзиллы», входящей вместе с «Конгом: Остров Черепа» и «Годзиллой» 2014 года в МонстроВселенную от студии Warner Bros.

 

Премьера «Годзиллы против Кинг-Конга» ожидается 21 мая 2020 года.

Vesti.lv / Фото
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Павел Кириллов
25.12.2017

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