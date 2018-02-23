Подробности «Терминатора 6»

Грядущая картина станет прямым продолжением «Терминатора 2: Судный день» и проигнорирует события предыдущих трёх частей франшизы. Главная звезда серии Арнольд Шварценеггер вернётся к своей роли, как и Линда Хэмилтон, которая снова примерит на себя образ Сары Коннор. Детали сюжета не раскрываются, но известно, что основные события развернутся в Мексике.
Джеймс Кэмерон возьмёт на себя обязанности продюсера, режиссёром выступит Тим Миллер («Дэдпул»). Последнюю версию сценария создал Билли Рэй («Голодные игры», «Капитан Филлипс»), переписавший ранний скрипт Джастина Роудса («Кандидат»).
Также Кэмерон и Миллер работают над целой трилогией новых фильмов вместе с командой сценаристов, в которую входят Дэвид С. Гойер («Человек из стали», «Темный рыцарь»), Чарльз Игли («Темный ангел», «Щит») и создатель спинофф-сериала «Терминатор: битва за будущее» Джош Фридман.
На широкие экраны «Терминатор 6» попадёт 25 июля 2019 года.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.