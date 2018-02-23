Подробности «Терминатора 6»

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Анатолий Тарасов
13:00 23.02.2018
Кино / Новости кино

Согласно обновлённой информации портала Omega Underground, съёмки шестого «Терминатора» стартуют в мае-июне и продлятся до ноября. В данный момент идёт поиск актрисы на роль одной из главных героинь, 18-летней мексиканки Дэни Рамос.

Грядущая картина станет прямым продолжением «Терминатора 2: Судный день» и проигнорирует события предыдущих трёх частей франшизы. Главная звезда серии Арнольд Шварценеггер вернётся к своей роли, как и Линда Хэмилтон, которая снова примерит на себя образ Сары Коннор. Детали сюжета не раскрываются, но известно, что основные события развернутся в Мексике.

 

Джеймс Кэмерон возьмёт на себя обязанности продюсера, режиссёром выступит Тим Миллер («Дэдпул»). Последнюю версию сценария создал Билли Рэй («Голодные игры», «Капитан Филлипс»), переписавший ранний скрипт Джастина Роудса («Кандидат»).

 

Также Кэмерон и Миллер работают над целой трилогией новых фильмов вместе с командой сценаристов, в которую входят Дэвид С. Гойер («Человек из стали», «Темный рыцарь»), Чарльз Игли («Темный ангел», «Щит») и создатель спинофф-сериала «Терминатор: битва за будущее» Джош Фридман.

 

На широкие экраны «Терминатор 6» попадёт 25 июля 2019 года.

Vesti.lv / Фото
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