При этом предлагается расширить границы и в другую сторону, считая подростковым возраст с 10 лет. Объясняется это несколькими соображениями.
С одной стороны, в последние годы в развитых странах у детей стал раньше начинаться переходный период. Если лет 150 назад менструация у девочек начиналась в среднем в 14 лет, то теперь — на несколько лет раньше (данные по Великобритании), передает BBC.
В то же время доказано, что тело человека, в том числе мозг, продолжает расти и развиваться и после 19 лет. А у многих людей вплоть до 25 лет не вырастают «зубы мудрости».
Важны также и социальные причины. Большинство молодых людей на Западе начинают самостоятельную жизнь, предполагающую хотя бы некоторую финансовую независимость от родителей, примерно с 24 лет.
Повышается и средний возраст вступления в брак. В Англии и Уэльсе средний возраст первого брака на 2013 год составлял 32,5 лет у мужчин и 30,6 лет у женщин. Это почти на восемь лет позже, чем показатели 1973 года.
В связи с этим ряд экспертов предлагают принять положение об увеличенном подростковом возрасте на законодательном уровне.
Однако некоторые специалисты с этим не согласны. Так, доктор Джен Маквариш, социолог из Кентского университета, считает, что принятие нового возраста взросления приведет к тому, что «молодые люди станут еще более инфантильными», а желание подростков стать независимыми будет восприниматься как патологическое.
Вы можете себе представить этого дылдыватого "подростка", который уже 10 лет вовсю трахается к своим 24 годам?« ответить
У половины таких "подростков" дети уже в первый класс идут.
Чем дальше, тем дурь начинает переть из всех дырок с большим напором.
Это всё ради спасения семей - после развода придётся платить алименты за детей до 24 лет. И причины этому - выпускникам школ не устроится на работу и пенсионный возраст хотят увеличить, что приведёт к резкому скачку безработицы.« ответить
предлагаю до пенсионного возраста« ответить
предлагают чтобы эти подростки стали наркоманами и бандитами- ибо если все разрешено то и работать и учиться не надо« ответить
великовозрастный подросток без тормозов и на деньги родителей будет творить все что угодно и безнаказанно.
Даёшь подростковый возраст до 65 лет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!« ответить