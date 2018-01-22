Подростковый возраст предложено увеличить до 24 лет(5)

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Люблю!
16:10 21.01.2018
Люблю! / Детский мир

Эксперты, опрошенные медицинским журналом Lancet, предложили увеличить отроческий возраст в постиндустриальных странах до 24 лет.

При этом предлагается расширить границы и в другую сторону, считая подростковым возраст с 10 лет. Объясняется это несколькими соображениями.

 

С одной стороны, в последние годы в развитых странах у детей стал раньше начинаться переходный период. Если лет 150 назад менструация у девочек начиналась в среднем в 14 лет, то теперь — на несколько лет раньше (данные по Великобритании), передает BBC.

 

В то же время доказано, что тело человека, в том числе мозг, продолжает расти и развиваться и после 19 лет. А у многих людей вплоть до 25 лет не вырастают «зубы мудрости».

 

Важны также и социальные причины. Большинство молодых людей на Западе начинают самостоятельную жизнь, предполагающую хотя бы некоторую финансовую независимость от родителей, примерно с 24 лет.

 

Повышается и средний возраст вступления в брак. В Англии и Уэльсе средний возраст первого брака на 2013 год составлял 32,5 лет у мужчин и 30,6 лет у женщин. Это почти на восемь лет позже, чем показатели 1973 года.

 

В связи с этим ряд экспертов предлагают принять положение об увеличенном подростковом возрасте на законодательном уровне.

 

Однако некоторые специалисты с этим не согласны. Так, доктор Джен Маквариш, социолог из Кентского университета, считает, что принятие нового возраста взросления приведет к тому, что «молодые люди станут еще более инфантильными», а желание подростков стать независимыми будет восприниматься как патологическое.

 

 

 

 

 

 

 

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Комментарии (5)
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Latviešu patriots 16:18 21:01:2018

Вы можете себе представить этого дылдыватого "подростка", который уже 10 лет вовсю трахается к своим 24 годам?
У половины таких "подростков" дети уже в первый класс идут.
Чем дальше, тем дурь начинает переть из всех дырок с большим напором.

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CCCP 16:51 21:01:2018

Это всё ради спасения семей - после развода придётся платить алименты за детей до 24 лет. И причины этому - выпускникам школ не устроится на работу и пенсионный возраст хотят увеличить, что приведёт к резкому скачку безработицы.

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гость 16:37 21:01:2018

предлагаю до пенсионного возраста

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красиво 17:07 21:01:2018

предлагают чтобы эти подростки стали наркоманами и бандитами- ибо если все разрешено то и работать и учиться не надо
великовозрастный подросток без тормозов и на деньги родителей будет творить все что угодно и безнаказанно.

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Парко 19:30 21:01:2018

Даёшь подростковый возраст до 65 лет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

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Люблю!
17.01.2018

Выход там же, где и вход 

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