Эксперты, опрошенные медицинским журналом Lancet, предложили увеличить отроческий возраст в постиндустриальных странах до 24 лет.

При этом предлагается расширить границы и в другую сторону, считая подростковым возраст с 10 лет. Объясняется это несколькими соображениями.

С одной стороны, в последние годы в развитых странах у детей стал раньше начинаться переходный период. Если лет 150 назад менструация у девочек начиналась в среднем в 14 лет, то теперь — на несколько лет раньше (данные по Великобритании), передает BBC.

В то же время доказано, что тело человека, в том числе мозг, продолжает расти и развиваться и после 19 лет. А у многих людей вплоть до 25 лет не вырастают «зубы мудрости».

Важны также и социальные причины. Большинство молодых людей на Западе начинают самостоятельную жизнь, предполагающую хотя бы некоторую финансовую независимость от родителей, примерно с 24 лет.

Повышается и средний возраст вступления в брак. В Англии и Уэльсе средний возраст первого брака на 2013 год составлял 32,5 лет у мужчин и 30,6 лет у женщин. Это почти на восемь лет позже, чем показатели 1973 года.

В связи с этим ряд экспертов предлагают принять положение об увеличенном подростковом возрасте на законодательном уровне.

Однако некоторые специалисты с этим не согласны. Так, доктор Джен Маквариш, социолог из Кентского университета, считает, что принятие нового возраста взросления приведет к тому, что «молодые люди станут еще более инфантильными», а желание подростков стать независимыми будет восприниматься как патологическое.