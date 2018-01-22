Среди жертв школьника, который не скрывал своего раздражения американским правительством, оказались и другие высокопоставленные чиновники в администрации Барака Обамы, отмечает издание.
Британский подросток Кейн Гэмбл получил доступ к секретным планам американской разведки в Афганистане и Иране, притворившись главой ЦРУ. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на судебное заседание.
По словам издания, школьник также пытался взломать компьютеры других высокопоставленных чиновников в администрации Барака Обамы. Среди его жертв оказались директор Национальной разведки Джеймс Клэппер и старший советник президента по науке и технологиям Аврил Хайнс.
Гэмбл смог проникнуть в компьютер тогдашнего директора ЦРУ Джона Бреннана с помощью «социальной инженерии». Для этого он получил доступ к учётной записи главы спецслужбы на сайте оператора связи Verizon под видом сотрудника компании, подчёркивается в статье.
Затем юный хакер выдал себя за самого Бреннана. Ему не удалось получить доступ к компьютеру экс-главы ЦРУ с первого раза, так как он не смог ответить на контрольный вопрос о кличке его первого домашнего животного. Однако затем Гэмбл убедил обработчика вызовов изменить код и контрольный вопрос.
«Он получил доступ к некоторым чрезвычайно секретным документам, касающимся, среди прочего, военных и разведывательных операций в Афганистане и Иране», — заявил на заседании королевский адвокат Джон Ллойд-Джонс.
По утверждению издания, Гэмбл издевался над своими жертвами, публиковал их личную информацию, атаковал звонками и сообщениями. Вдобавок он загружал порнофильмы на компьютеры чиновников, управлял их планшетами и телевизорами.
«Всё началось с того, что меня всё больше и больше раздражало, насколько коррумпированным и хладнокровным становится американское правительство. Поэтому я решил с этим что-то сделать», — признался британец.
Гэмблу удавалось проворачивать свои операции на протяжении восьми месяцев, но в феврале 2016 года с его «царством хаоса» было покончено. В это время он на протяжении нескольких дней пытался получить доступ к сети Минюста США, чтобы добраться до личных дел 20 тыс. сотрудников ФБР и судебных материалов, в том числе касающихся разлива нефти в Мексиканском заливе.
ФБР и спецслужбы США были чрезвычайно встревожены активностью вокруг этого материала. Они немедленно позвонили британской полиции, после чего подросток был арестован в собственном доме, утверждает издание.
Кейн Гэмбл, которому к настоящему моменту уже исполнилось 18 лет, признал себя виновным по десяти пунктам обвинения. Среди прочего он сознался в «попытке получить несанкционированный доступ» к данным и в «несанкционированном внесении изменений в компьютерные материалы», отмечает The Daily Telegraph.
Britu cūka. Sēdēs aiz restēm!« ответить
Brennans paradis tev kas ir cuuka. naksies tev par saviem vardiem atbidet.« ответить
ASV un Lielbritanija nav Krievija kas atljaus tadiem mesliem ka tev rakstit ko iegribas.
No mēsla un falša latvieša dzirdu. Un nospļauties par Lielbritāniju. Ko gribēšu, to rakstīšu.Atkārtoju vēlreiz - BRITU CŪKA, KAS PAR SAVIEM NOZIEGUMIEM PRET ASV SĒDĒS AIZ RESTĒM!« ответить
te cuuka ir tikai viena un taa esi tu. priecajies ka anglji nelasa komentarus vesti.lv savadak jau sen butu dabujis pa spurslam. kaut kads kremlja trollis te noradis ka Anglijai rikoties.« ответить
tu un tevis rakstitais iz mazaak verts par sunja suudu zaaliena kad nokust sniegs.
Tu kuņas bērns, kas nodevis Latviju, vēl te čivinās! Sēdi savā Anglijā un laizi angļiem pakaļas, vergs, un neaizmirsti saviem kungiem pārtulkot manus komentārus!« ответить