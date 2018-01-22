Юный британец Кейн Гэмбл получил доступ к секретным планам США на Ближнем Востоке, выдав себя за экс-директора ЦРУ Джона Бреннана, пишет The Daily Telegraph.

Среди жертв школьника, который не скрывал своего раздражения американским правительством, оказались и другие высокопоставленные чиновники в администрации Барака Обамы, отмечает издание.

Британский подросток Кейн Гэмбл получил доступ к секретным планам американской разведки в Афганистане и Иране, притворившись главой ЦРУ. Об этом сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на судебное заседание.

По словам издания, школьник также пытался взломать компьютеры других высокопоставленных чиновников в администрации Барака Обамы. Среди его жертв оказались директор Национальной разведки Джеймс Клэппер и старший советник президента по науке и технологиям Аврил Хайнс.

Гэмбл смог проникнуть в компьютер тогдашнего директора ЦРУ Джона Бреннана с помощью «социальной инженерии». Для этого он получил доступ к учётной записи главы спецслужбы на сайте оператора связи Verizon под видом сотрудника компании, подчёркивается в статье.

Затем юный хакер выдал себя за самого Бреннана. Ему не удалось получить доступ к компьютеру экс-главы ЦРУ с первого раза, так как он не смог ответить на контрольный вопрос о кличке его первого домашнего животного. Однако затем Гэмбл убедил обработчика вызовов изменить код и контрольный вопрос.

«Он получил доступ к некоторым чрезвычайно секретным документам, касающимся, среди прочего, военных и разведывательных операций в Афганистане и Иране», — заявил на заседании королевский адвокат Джон Ллойд-Джонс.

По утверждению издания, Гэмбл издевался над своими жертвами, публиковал их личную информацию, атаковал звонками и сообщениями. Вдобавок он загружал порнофильмы на компьютеры чиновников, управлял их планшетами и телевизорами.

«Всё началось с того, что меня всё больше и больше раздражало, насколько коррумпированным и хладнокровным становится американское правительство. Поэтому я решил с этим что-то сделать», — признался британец.

Гэмблу удавалось проворачивать свои операции на протяжении восьми месяцев, но в феврале 2016 года с его «царством хаоса» было покончено. В это время он на протяжении нескольких дней пытался получить доступ к сети Минюста США, чтобы добраться до личных дел 20 тыс. сотрудников ФБР и судебных материалов, в том числе касающихся разлива нефти в Мексиканском заливе.

ФБР и спецслужбы США были чрезвычайно встревожены активностью вокруг этого материала. Они немедленно позвонили британской полиции, после чего подросток был арестован в собственном доме, утверждает издание.

Кейн Гэмбл, которому к настоящему моменту уже исполнилось 18 лет, признал себя виновным по десяти пунктам обвинения. Среди прочего он сознался в «попытке получить несанкционированный доступ» к данным и в «несанкционированном внесении изменений в компьютерные материалы», отмечает The Daily Telegraph.