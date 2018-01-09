Не думал не гадал в тот январский день, что увижу в лесу нечто удивительное. А зря — все указывало на то, что именно в такую зиму можно найти редкую небывалицу. Вот она, перед вами.

Конечно, раньше я бывал в этом урочище. И находил целую полянку этих цветов. Но случалось это в апреле, не раньше. А на днях как только увидел этот цветок с нежнейшими и чистейшими небесно–голубыми тонами, сразу узнал — это голубая перелеска.

Что заставило зацвести ее среди календарной зимы — только ей и ведомо. Хотя догадаться нетрудно: погода стоит действительно апрельская — морозов нет, снега тоже. Дожди идут чуть не каждый день, так что влаги предостаточно. Не хватает только солнца, но перелеске оно особо и не требуется, потому что расти предпочитает под елями, где всегда полумрак.

Обычно печеночница (это ее второе название, происходящее от формы листьев, напоминающих своими контурами печень) зацветает в апреле, одновременно с самыми первыми первоцветами: мать–и–мачехой, подснежником–галантусом, волчьим лыком.

Есть очень простое объяснение ранней активности этих цветов, в том числе и перелески: растения торопятся быстрее отцвести и дать семена, которые должны успеть попасть в еще сырую от тающего снега почву. Так больше шансов прорасти, что гарантирует цветку выживание.

Есть у печеночницы и третье название, прямо указывающее на ее полезность: гепатика, что в переводе с латыни означает «печень». Это имя дано растению за листья, своими очертаниями напоминающими форму человеческой печени. По средневековому учению считалось, что Бог специально придавал лекарственным растениям определенные формы, которые указывают на то, для лечения какого органа следует использовать то или иное растение.

И действительно, печеночница помогает при многих заболеваниях печени. Ее настои (чаи) помогают при проблемах с печенью и желчным пузырем. Использовать листья можно только в сушеном состоянии. Передозировка опасна, так как от нее может пострадать желудок.

Средневековые придворные поэты воспевали милые и нежные цветки печеночницы, сравнивая их то с осколками небесной синевы, то с каплями утренней росы, впитавшими голубизну рассвета. И они были правы — нежные лепестки этого цветка навевают свежие и приятные ощущения, побуждают смотреть на мир открыто и с любовью. В Германии и в некоторых федеральных округах Австрии перелеска находится под охраной — срывать ее на букеты или выкапывать строжайше запрещено.

Валерий САМОХВАЛОВ.