Поджог или проводка?

Во вторник вечером возник серьезный пожар в здании полиции на ул. Стабу в Риге. Здание горело открытым пламенем, в тушении принимали участие восемь пожарных расчетов. Оно продолжалось полтора часа, — пишет латвийская газета «СЕГОДНЯ»

Жертв среди людей не было, однако пострадали четыре кабинета сотрудников Управления по борьбе с экономическими преступлениями (УБЭП), сообщил в передаче «900 секунд» на телеканале LNT министр внутренних дел Рихардс Козловскис. По его словам, чтобы погасить пожар, пожарные выбили в кабинетах окна и взломали двери. Работникам УБЭП будут обеспечены рабочие места в других помещениях. По неофициальной информации, полностью сгорели кабинеты главы Управления безопасности движения Нормунда Крапсиса и его помощницы.

Козловскис подчеркнул, что ни одно уголовное дело в результате пожара не пострадало, так что происшествие не повлияет на следствие.

В настоящее время ведется расследование причин пожара и ожидается заключение Государственной пожарно–спасательной службы. Министр отметил, что нельзя исключать и злой умысел.

В свою очередь начальник госполиции Интс Кюзис позже сообщил журналистам, что причиной пожара могла стать неисправная электропроводка. По его словам, пожар вспыхнул в одном из помещений Управления безопасности дорожного движения на четвертом этаже здания, которое было заперто.

«На данный момент в моем распоряжении нет никакой информации о том, что совершено злодеяние, так как при обследовании здания никаких признаков проникновения в него обнаружено не было», — сказал Кюзис.

Адвентских венков и оставленных без присмотра свечей в помещении, где начался пожар, тоже не было, добавил он.

Известно, что здание оснащено противопожарной сигнализацией, но она сработала с опозданием.

Уголовный процесс о пожаре расследует уголовно–следственное управление госполиции, расследовавшее ранее, например, дело о пожаре в Рижском замке и дело о золитудской трагедии, добавил Кюзис.

Антон ГОРОДНИЦКИЙ.