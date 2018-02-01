Поедем на автобусе от Кристапа

Стало уже хорошей традицией в муниципальном предприятии Rigas satiksmе — проводить конкурсы детского рисунка для оформления проездных желтых е-талонов, используемых в общественном транспорте столицы, посвященные знаменательным датам в истории Риги и Латвии.

Понятное дело, дети во все времена любили рисовать: девочки, как правило.?— кукол и цветы, а мальчишки — корабли и машины. А после того, как они побывали на экскурсии в автобусном парке, то вопрос с сюжетом был решен — только автобусы!

Вот и на этой неделе подводили итоги очередного, уже восьмого по счету конкурса детского рисунка. Каждый раз его участники — ученики из различных рижских школ.

В 2016 году в конкурсе участвовали воспитанники детско-юношеской баскетбольной школы «Рига», представившие 15 работ на тему «Рижскому троллейбусу — 70!» Посетители домашней страницы отдали предпочтение рисунку Сабине Шкапаре, и э-талон с ее рисунком поступил в продажу в начале 2017 года.

Весной 2017 года Rigas satiksmе пригласило более 20 ребят Рижской санаторной основной школы-интерната. Сперва дети отправились на экскурсию, чтобы посмотреть, как организованы ежедневные работы в 7-м автобусном парке, а потом, получив бумагу, карандаши и фломастеры, сели за столы и под руководством известного художника Яниса Анманиса, который много своего времени отдает развитию детского художественного творчества, создавали рисунки, посвященные 100-летию Латвии. Надо было видеть, с каким энтузиазмом дети взялись за работу! Автор этих строк присутствовал тогда на этом мероприятии, и был просто поражен тому, какую радость доставило школьникам разных возрастов участие в этом творческом процессе! Спасибо за это Rigas satiksmе говорили все дети буквально хором, уезжая из автобусного парка!

Оставалось только ждать результатов интерактивного опроса рижан. По правилам конкурсов, лучшую работу выбирают сами рижане, потенциальные пассажиры общественного транспорта. Для этого им надо было проголосовать в интернете на домашней странице предприятия Rigas satiksmе.

За лучший рисунок посетители домашней страницы RS проголосовали 667 раз: рисунок ученика Рижской санаторной основной школы-интерната Кристапа Погулиса получил на 52 голоса больше, чем занявший второе место рисунок школьника Виталия Суворова, а всего за детские рисунки было отдано 3113 голоса.

И вот пришло время награждать победителя. В актовом зале школы собрались ученики, педагоги, родители… Для всех это — знаменательное событие! Сначала пресс-секретарь Rigas satiksmе Викторс Закис поздравил и поблагодарил всех собравшихся с победой Кристапа в творческом конкурсе, а потом вручил подарки главному виновнику торжества — Кристапу Погулису.

Кристап Погулис с подарками и своей работой.

Кстати, заметим, что этот е-талон с автобусом работы Кристапа уже со вчерашнего дня поступил в продажу, а его тираж — не поверите! — целый миллион экземпляров! Так что у коллекционеров есть возможность пополнить свою коллекцию детских е-талонов!

Валерий Зайцев.