Китай – далекая, огромная, загадочная страна, которая многих не только манит, но и слегка пугает... Нам кажется, что это очень далеко, очень дорого и очень непонятно. В чем-то вы правы, а в чем-то и нет.

Сегодня нам о любимом Китае рассказывает Инга Яновская — знаменитая целительница, преподаватель цигун, мастер Дао. Которая бывает в Поднебесной регулярно и знает те секреты, которые необходимо учесть европейской женщине, чтобы путешествие было не только незабываемым, но и приятным!

Китай – это надолго

— Первое и самое главное — нет смысла ехать в Китай на несколько дней, если только это не деловая командировка. Тут важны несколько факторов. Во-первых, страна далекая, дорога недешевая. Во-вторых, там все большое — расстояния, возможности. Хочется увидеть разное. Можно, конечно, провести год в Пекине, и каждый день наслаждаться новыми впечатлениями, но можно и объехать несколько городов за несколько дней — в Китае есть очень хорошие поезда, которые перемещаются со скоростью 200 км в час.

Я, например, живя в Шанхае, утром завтракала, садилась на поезд и ехала на день в Сучжоу, в Ханчжоу, в Нанкин. Поезда ходят по расписанию минута в минуту, внутри красиво и комфортно.

Хотя один раз мы с мужем наткнулись и на другой сервис. Поезд шел всю ночь, и мы обалдели, по-другому и не скажешь, когда проводник предложил нам разместиться... на б/у постелях! А в ответ на наш гнев пожал плечами: «Но постель же абсолютно чистая – на ней ваши спали!», — и долго удивлялся, что мы хотим смены белья.

Что взять с собой

— В Китай надо ехать налегке, потому что там можно и нужно купить все. И необходимое, и то, о чем вы давно мечтали. Но при этом я рекомендую взять с собой предметы гигиену и косметику: шампунь, бальзам, зубную пасту, крем для лица. Чтобы не было вот этого «я все куплю на месте», а потом вместо осмотра достопримечательностей или похода в китайский цирк ты тупо ездишь по 20-миллионному городу в поисках «европейской» зубной пасты, или крема, не вызывающего аллергию.

Обязательно берем удобную обувь – там расстояния абсолютно не сопоставимые с нашими — и хлопчатобумажные носки, несколько пар. Даже если ты их не носишь, все равно возьми. В Китае сходу найти подходящие носочки не получится – китайцы предпочитают синтетические, специфического покроя и вида, к которым еще надо привыкнуть – их не наденешь сразу в длительный поход. А ходить придется много.

Обязательно собери с собой аптечку. Даже если ты не аллергик, возьми какой-то антигистамин, причем для внутреннего применения и наружного. Мало ли будет реакция на что-то, с чем ты никогда раньше не сталкивалась. Активированный уголь на случай, если ты съешь что-нибудь не то. Обязательно пластырь – то ноги собьешь, то поцарапаешься, а заживает все в чужом климате абсолютно по-другому. К тому же в путешествиях чистота – понятие относительное, поэтому я предпочитаю все ранки заклеивать.

Твой язык жестов там не поймут

— В туристических местах на севере почти везде продавцы говорят по-русски, на юге — по-английски, поэтому особых проблем с общением не возникает. Но если ты окажешься в каком-нибудь отдаленном месте, без знания китайского будет непросто.

Можно попытаться общаться жестами, если от этого не зависит ничего серьезного. Но можно попасть в такую историю, которая случилось со мной в одном ресторане. Меню было только китайском, а я решила заказать курицу. Я кукарекала, кудахтала, несла яйца, вылуплялась из них, гордо выхаживала, взлетала на забор и возвещала утреннюю зарю. На этот спектакль собрался весь базар и все окрестности. Еще немножко, и официанты начали бы продавать билеты. Они были очень заинтересованы, но искренне не понимали, чего я хочу.

Мои спутники старались удержаться, не падая от смеха на пол, потому что пол был не очень чист. Минут через десять я выдохлась и вспомнила, что писать по-китайски я не могу, но могу рисовать. Взяла лист бумаги, нарисовала курицу, петуха, яйцо, цыпленка, вылупляющегося из яйца. Потом их же, лежащими в миске лапками кверху. Китайцы переглянулись, явно оценивая мой черный юмор, и повели меня какими-то жуткими закоулками в подсобное помещение, похожее на ведьмину кладовку.

Там в полумраке, среди связок лука и пучков трав, вытянув печальные голые шеи, сидели две живые курицы. Это я потом узнала, что у них порода такая, а тогда я подумала, что шеи им живым ощипали. У меня жестами спросили: «Вам эту убить или ту?».

И тогда я точно поняла, что не хочу ни курятины, ни есть вообще — аппетит начисто пропал.

В другой раз мы пытались купить стиральный порошок, показывая руками, как стираем белье. Нас никто не понимал, потому что китайцы никогда не стирают одежду трущими движениями: перегибать волокна нельзя, от этого ткань быстро изнашивается, и платье потом нельзя будет передать по наследству внучке, как у них это принято. Они моют одежду щеткой, и показывать процесс стирки нужно соответствующим жестом.

Торговаться – обязательно!

— Самая важная рекомендация — имей в виду, цены на базаре могут быть накручены в 20 раз. А если ты не торгуешься, тоже имей в виду: китайцы не воспринимают готовность отдать все деньги сразу как проявление твоей доброй воли. Они это скорее воспринимают за нежелание снизойти до общения с ними. Торговаться надо уметь. тут главное правило — ни в коем случае нельзя ругать товар, тогда они могут его тебе просто не продать. Типа, раз он плохой, ну и иди отсюда. Взять их на слабо сложно, но мне однажды удалось.

Мне не понравилось слишком нахальное поведение одного паренька, и я вдруг изобрела для себя велосипед, который, как потом оказалось, существовал сотни лет и назывался «голландский аукцион». Выглядело это примерно так:

– Сколько ты за это хочешь?

– Тысячу.

– Я дам тебе двести.

– Девятьсот.

– Двести пятьдесят

– Восемьсот.

– Триста, и это конечная цена. Больше я тебе не дам.

– Семьсот пятьдесят.

И я говорю:

– Двести пятьдесят.

– Подожди, подожди, ты только что хотела купить за триста!

– Уже не хочу.

– Ладно, семьсот.

– Двести сорок.

В общем, когда я догнала до двухсот, он грустно уговорил меня взять за 240 и был рад, что я ушла. Он мне даже не дал визитку – явно не хотел, чтобы я пришла еще. Мне даже было немного стыдно – у него мир рухнул прямо у меня на глазах.

Я потом очень похожую историю видела на одном юмористическом сайте. Мне было так обидно, как будто кто-то спер ее у меня. Я ее многим рассказывала, но допускаю, что похожее могло произойти и еще с кем-то.

Очень хорошо торговаться парами. Ты идешь с подружкой и хочешь что-то купить, а она тебя отговаривает и тянет к другому продавцу. Есть шанс, что тебе здесь скинут, чтобы вы никуда не ушли.

Торговля – это не только попытка заработать больше денег с одной стороны и потратить меньше — с другой. Это огромная часть культурного слоя. Я понимаю, что есть люди, которые не умеют торговаться и никогда не научатся. Если ты из таких, то потрать время хотя бы на простую беседу с продавцом: «А кто это делает?», «Где живет твоя бабушка?», «Какое у тебя красивое платье!». Поддержи с ним беседу и наградой будет дружелюбное отношение к тебе.

Очень советую тем, кто едет впервые, выучить, как китайцы показывают цифры. Можно в интернете найти. Это знание сразу внушает им ложную мысль, что ты не первый раз в Китае и разбираешься в ценах, которые тут же вдесятеро падают.

Гугл в помощь

— В Китае можно найти очень много хорошего, просто надо понимать, что тебе нужно. Перед поездкой в Китай почитай в интернете о том, что тебя интересует: монастыри, рынки, архитектурные чудеса, или бизнес-центры. На месте делать это будет поздно, потому что там у тебя интернета не будет, если только ты не будешь жить в специальном (недешевом) месте для проживания иностранцев.

Никогда не покупай ничего непонятного, потому что это может оказаться совсем не тем, что ты предполагала. На упаковках все написано по-китайски. Даже не пытайся переводить иероглифы через гугл-переводчик — все рвно потерпишь неудачу.

Если ты планируешь покупать что-то, от чего может зависеть твоя жизнь или здоровье, откажись от этого сразу. Если тебя интересуют какие-то конкретные товары, например, корень женьшеня или ягоды годжи, то заранее выпиши иероглифы или сфотографируй их на телефон, чтобы показать продавцу, что ты хочешь.

Не пытайся вслух повторить китайское название! У них многотоновая речь, ты все равно произнесешь неправильно. Иероглифы – это картинка. Нарисованное на картинке яблоко в каждом регионе Китая называют по-разному. Поэтому самая большая ошибка – попытаться договориться.

Китайское качество – не всегда плохо

Как-то я оказалась в Шанхае без теплой одежды, и там вдруг резко похолодало. Замерзнув я на вещевом рынке присмотрела себе плащик с расчетом, что один вечер его поношу, а там посмотрим. На плащике было написано Max Mara. Ну, мы там много всего покупали – и «шанель» всякую, и «диор». Продавцы мне говорили, что это Max Mara, я им кивала головой и объясняла, что 10 долларов за плащик – это дорого, а вот вместе с шарфиком я возьму. Они мне объясняли, что рядом находится фабрика, откуда им на продажу поступают оригинальные вещи, не прошедшие контроль качества – пуговицы криво пришиты, стежок неровный. Я снова понимающе кивала головой. После некоторых уговоров они согласились и продали мне плащик с шарфом за 10 долларов.

Вскоре после этого я поехала в Париж и в одном магазине на Елисейских полях увидела такой же плащ. Я довольно занудный покупатель – у меня лупа с подсветкой, я всегда смотрю, как пришиты бирки, вешалка, пуговицы с внутренней стороны, которые держат пуговицы с наружной стороны, и т.д.. Мне всегда интересна технология, важно понять – эта вещь уже в состоянии полураспада или она сколько-то проживет. А тогда в Шанхае я просто зашла и купила плащ. Так вот оказалось, что китайцы не врали, и это действительно была Max Mara. А за разницу в цене пуговицы мне перешить было не трудно.

Особенности китайской еды

Однажды я привезла в Китай женскую группу заниматься цигун. Сказала: «Девочки, или не ходите без меня в китайский ресторан, или заказывайте то, что знаете, а если съели что-то, то потом не выясняйте, что это было». Меня не послушали. Сходили в ресторан, заказали два блюда: «Бой тигра с драконом» и еще какую-то вкуснятину.

Девушки понятия не имели, что съели, но сказали «было очень вкусно». Пришли и гордо рассказали, как хорошо справились без меня. К сожалению, люди у нас бывают не очень гуманными, и другие взрослые девочки объяснили несведущим, что «Бой тигра с драконом» — это мясо кошки и змеи, а второе блюдо — собачатина. Долго еще тех бедных тошнило кошками и собаками...

А ведь на самом деле ничего ужасного в этом нет. И, говорят, кошка ничем не хуже кролика, но я, например, не ем кошку и собаку, потому что для меня это сродни каннибализму. Но у китайцев очень популярны крысы, и они хороши на вкус.

Слабонервным в Китае лучше заказывать только то, в чем они уверены, ходить в рестораны с готовой едой, есть с сырой едой, которую можно заказать готовить у тебя на глазах, есть еда, которую ты можешь сам себе сделать на плитке на столе, а есть еда живая, которую ты выбираешь, ее тут же делают неживой и готовят для тебя. Она совсем свежая.

Самое главное – никакую еду не разделять. Если к блюду подают этот соус, от которого мексиканцы плачут, то либо ешь вместе с ним, либо не ешь вовсе. Потому что если ты уберешь этот перец, твой желудок может не принять остальное, а приправа была для того, чтобы все более или менее усвоилось.

Чистота по-китайски

Отношение к чистоте у китайцев отличается от европейского. Даже если вы остановились в очень крутом отеле, не факт, что вам уберут номер как следует. За этим надо следить и напоминать. Однажды я у менеджера поинтересовалась, почему девочки так плохо убирают туалеты, и услышала в ответ: «Что вы хотите, они эти туалеты только здесь и видели, они вообще не понимают, зачем их надо мыть. У них в деревне туалет – это яма, и они не понимают, зачем все это драить снаружи, и тем более — внутри».

Если ты планируешь остановиться в недорогом отеле, то будет намного больше экзотики и намного меньше традиционного европейского понятия порядка. Но это не означает, что китайцы не чистоплотны. Например, у продавщицы на базаре рядом с товаром могут висеть ее же свежевыстиранные трусы и майка. Потому что она же не будет весь день в потном ходить! Она тут же под кранчиком все постирала, и аккуратно развесила. Им это не кажется неприличным. Что неприличного в трусах? Вот она продает трусы — это же нормально. А почему, если она эти трусы надела и постирала, они стали неприличными? У меня просто голова взрывалась от попытки понять это!

Я очень многое тогда для себя пересмотрела. И думаю, каждый, кто бывает в этой стране, меняет в чем-то свои взгляды на жизнь.

Город счастья

Рядовой китаец не очень ценит старину. У многих из них «мышление раннего коммунизма», когда новое – это круто, а старое – пережитки. Один из наших переводчиков опоздал на поезд, и из-за него мы не попали в Нанкин. А у меня всегда есть много «планов В», если срывается «план А». Мы поехали в Сучжоу, и это оказалось одно из моих лучших путешествий!

Сучжоу считается китайской Венецией, хотя на мой взгляд это вообще какой-то другой мир – Зазеркалье. Там все улыбаются, там бедно и счастливо, там прохожие машут тебе просто так, от избытка любви к людям. И наш переводчик, который на самом деле экономист, со слезами сказал: « Я так рад, что мы опоздали на тот поезд и приехали сюда. Я увидел — все, что моя бабушка рассказывала про энергию ци, про места с особой энергией – это есть на самом деле. Я никогда не думал, что люди могут быть такими бедными и такими счастливыми!»

В этом городе домики выходят прямо в воду, которую люди набирают для еды, в которой стирают свои вещи, окунают туда своих детей и машут нам, проплывающим на лодке. И нет ощущения антисанитарии, но есть ощущение всеобщего абсолютного счастья. Не все так уж плохо в их коммунистической философии. Люди все-таки способны видеть и чувствовать.

И еще одна очень важная вещь, в справедливости которой я убедилась в Китае: если ушел поезд на Нанкин, то обязательно будет поезд на Сучжоу.

Марина Рабазова