Пресс-атташе посольства Чад Твити агентству ЛЕТА объяснил, что большей части участников безвизовой программы, в том числе и путешественников из Латвии, решение американского правительства не коснется.
15 декабря Министерство внутренней безопасности США сообщило, что американское правительство усиливает требования безопасности для 38 стран, в числе которых есть и Латвия.
Этим государствам придется полностью ввести проверки по Контртеррористической базе данных США, оценить меры безопасности в аэропортах и провести кампании по информированию общественности. Такое решение связано с тем, что более 2% граждан этих стран превысили допустимый срок прибытия на территории Соединенных Штатов.
1,75% латвийских туристов также превысили допустимый срок.
Программа по отмене визового режима США разрешает гражданам 38 стран находиться на американской территории до 90 дней без визы.
шавкам дают понять,где их место!« ответить
Однако,придется впрямую еще сказать!
PRIBYTIJA ili vsje-taki PREBYVANIJA ?« ответить