Поездки в США: новые меры безопасности не распространятся на латвийцев(2)

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Тимур Пушкарев
15:48 26.12.2017
Наша Латвия / Наша латвия

Решение правительства США усилить меры безопасности для граждан тех стран, которые могут посещать Соединенные Штаты без визы не повлияет на латвийских туристов. Об этом сообщает посольство США в Латвии, пишет Latvijas avīze.

Пресс-атташе посольства Чад Твити агентству ЛЕТА объяснил, что большей части участников безвизовой программы, в том числе и путешественников из Латвии, решение американского правительства не коснется.

 

15 декабря Министерство внутренней безопасности США сообщило, что американское правительство усиливает требования безопасности для 38 стран, в числе которых есть и Латвия.

 

Этим государствам придется полностью ввести проверки по Контртеррористической базе данных США, оценить меры безопасности в аэропортах и провести кампании по информированию общественности. Такое решение связано с тем, что более 2% граждан этих стран превысили допустимый срок прибытия на территории Соединенных Штатов.

 

1,75% латвийских туристов также превысили допустимый срок.

 

Программа по отмене визового режима США разрешает гражданам 38 стран находиться на американской территории до 90 дней без визы.

mixnews.lv / Фото LETA
Комментарии (2)
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Profile_default
Ха-ха 18:33 26:12:2017

шавкам дают понять,где их место!
Однако,придется впрямую еще сказать!

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Profile_default
!!! 20:36 26:12:2017

PRIBYTIJA ili vsje-taki PREBYVANIJA ?

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Мнение
279021_1b2ec531bb-col15
Павел Кириллов
25.12.2017

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