Погибшие отцы и забытые дети

Министры все–таки разрешили семье героя Атмоды сохранить латвийское гражданство, — пишет газета «СЕГОДНЯ»

Совсем недавно — а именно две недели назад, отмечая очередную годовщину январских баррикад, первые лица страны традиционно возложили венки к месту гибели жертв январских событий 1991 года. Свежие цветы легли и на мраморный камень в память о кинорежиссере Андрисе Слапиньше, который был убит во время нападения ОМОНа на здание МВД 20 января 1991 года.

Вполне возможно, что президент, премьер и министры, возлагая цветы к этому памятному месту, даже и не подозревали, что совсем скоро дети Андриса Слапиньша — Анна и Андрис — будут «торжественно» лишены латвийского гражданства!

Поставили перед выбором

Да, дело в том, что спустя три года после гибели Андриса Слапиньша его вдова вместе с детьми переселилась к родственникам в Москву. Дети убитого режиссера по линии отца получили латвийское гражданство, а по линии матери им было присвоено и гражданство РФ.

Однако, как известно, три года назад были приняты поправки в Закон о гражданстве, которые хотя и разрешают наличие двойного гражданства, но не со всеми странами. Разумеется, Россия, равно как и все остальные страны СНГ, в этот список «привилегированных» государств не попали. Это значит, что Анна и Андрис Слапиньши, достигнув 25–летнего возраста, должны были выбирать между латвийским и российским гражданством.

Анна и Андрис еще в 2015 году написали в правительство письмо с просьбой, учитывая заслуги их отца перед Латвией, сделать для них исключение и разрешить сохранить и паспорт ЛР, не отказываясь при этом от российского подданства. Ведь, отказавшись от российского гражданства, у Слапиньшей бы возникли проблемы с дальнейшей карьерой в Москве.

Анна и Андрис написали письмо тогдашнему премьеру Лаймдоте Страуюме, в котором говорили, что являются патриотами Латвии и очень бы хотели сохранить юридическую связь со своей родиной, за независимость которой их отец отдал жизнь. Но Кабинет министров эту просьбу — отклонил.

Ну а Управление гражданства и миграции просто выполнило свою работу и, руководствуясь законом, начало процедуру лишения Слапиньшей гражданства ЛР. Сейчас дело дошло до суда, и очевидно, что если бы правительство «не передумало», то суд бы наверняка отнял у Анны и Андриса латвийские паспорта.

Могут когда захотят!

После того как об этой вопиющей истории написали латышские СМИ, представители правящей коалиции засуетились, решив, что перед выборами, да еще и в год юбилея страны, лишать гражданства детей героя Атмоды — это как–то некрасиво…

И вот уже в понедельник вечером правящие показали, что могут — когда захотят! Сперва коалиция дружно договорилась о том, что Слапиньшам нужно сохранить гражданство ЛР, а вчера Кабинет министров срочно включил этот вопрос в повестку дня и единогласно одобрил сохранение Анне и Андрису гражданства Латвии в политических интересах страны.

Да, здесь важно отметить, что в законе есть такой пункт, который позволяет в порядке исключения на основании политического решения правительства все–таки сохранить латвийское гражданство и гражданам третьих стран, то есть не входящих в ЕС и НАТО.

Перед принятием решения выяснилось, что три года назад, когда этот вопрос тоже был включен в повестку дня, тогдашние министры его даже по существу не обсуждали! Они отклонили просьбу Слапиньшей о сохранении гражданства автоматом в общем пакете.

Отобрали жизнь и гражданство

Но все хорошо, что хорошо кончается. Анна и Андрис Слапиньши смогут продолжить свою карьеру в России и при этом сохранить возможность при желании вернуться в Латвию. Но очевидно, что если бы не скандал в прессе, то шансов на милость правительства у детей погибшего режиссера не было бы никаких.

Примечательно, что вдовы и дети еще одних жертв январских событий 1991 года — милиционеров Владимира Гомоновича и Сергея Кононенко, после 1994 года стали… негражданами.

Как напоминает служба новостей ЛТВ7, они получили гражданство ЛР особым решением сейма спустя шесть лет после трагедии января 1991 года.

Представители властей последний раз с родными погибших милиционеров встречались 13 лет назад. Тогда сообщалось, что близкие Гомоновича и Кононенко живут за пределами Латвии. Осталось ли у них гражданство ЛР — неизвестно.

Абик ЭЛКИН.