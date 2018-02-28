Погибший актер «Форсажей» получит сольный фильм

Paramount Network объявили о разработке документальной ленты «Я ‒ Пол Уокер», посвящённой жизни, карьере и смерти покойной звезды «Форсажей». Режиссёром выступит Эдриан Байтенхайс, известный по созданию проекта «Я ‒ Хит Леджер».

В фильм будут включены различные интервью с коллегами актёра и его близкими друзьями, которые, по словам продюсеров, знали Уокера лучше всего. При этом в центре внимания окажется не только яркая кинокарьера Пола, но также его страсть к океанам и проделанная им работа по восстановлению Гаити после разрушительного землетрясения.

Точная дата выхода ленты на данный момент неизвестна.