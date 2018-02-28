Погибший актер «Форсажей» получит сольный фильм

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Анатолий Тарасов
13:59 28.02.2018
Кино / Актеры

Paramount Network объявили о разработке документальной ленты «Я ‒ Пол Уокер», посвящённой жизни, карьере и смерти покойной звезды «Форсажей». Режиссёром выступит Эдриан Байтенхайс, известный по созданию проекта «Я ‒ Хит Леджер».

В фильм будут включены различные интервью с коллегами актёра и его близкими друзьями, которые, по словам продюсеров, знали Уокера лучше всего. При этом в центре внимания окажется не только яркая кинокарьера Пола, но также его страсть к океанам и проделанная им работа по восстановлению Гаити после разрушительного землетрясения.

 

Точная дата выхода ленты на данный момент неизвестна.

Vesti.lv / Фото
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