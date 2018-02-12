Погода в Латвии не изменится

В первой половине недели погоду в Латвии будет определять обширный антициклон, который стоит над Россией. С пятницы на погоду будет влиять область низкого давления, которая принесет больше осадков.
Средняя температура воздуха на этой неделе будет выше, чем на предыдущей — в Курземе столбик термометра может подняться до +4 градусов, а на востоке ночью может опуститься местами ниже -10 градусов.
Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.