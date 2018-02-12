Погода в Латвии не изменится

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Анатолий Тарасов
12:26 12.02.2018
Наша Латвия / Погода

На этой неделе в Латвии не ожидается резких перепадов температур и обильных осадков, свидетельствуют последние прогнозы погоды.

В первой половине недели погоду в Латвии будет определять обширный антициклон, который стоит над Россией. С пятницы на погоду будет влиять область низкого давления, которая принесет больше осадков.

 

Средняя температура воздуха на этой неделе будет выше, чем на предыдущей — в Курземе столбик термометра может подняться до +4 градусов, а на востоке ночью может опуститься местами ниже -10 градусов.

LETA / Фото LETA
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газета Сегодня
12.02.2018

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