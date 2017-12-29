Погранохрана покупает два итальянских вертолета за 10 млн. евро(2)

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Тимур Пушкарев
10:50 29.12.2017
Наша Латвия / Наша латвия

В последние дни декабря Госпогранохрана заключила с итальянской компанией «Leonardo S.p.A» договор на поставку двух одномоторных вертолетов. Сумма договора — неполные 10,5 млн евро с НДС.

Новые вертолеты AW 119 Kx заменят имеющиеся сейчас в распоряжении Госпогранохраны два вертолета МИ производства 1974 и 1980 гг. Их самое большое преимущество — возможность летать в любое время суток и в сложных метеоусловиях.

 

Вертолеты можно будет использовать  также для поиска и спасения людей, тушения пожаров, транспортировки пострадавших. Деньги на их покупку — 11,2 млн евро — правительство предусмотрело в 2016 году.

Diena / Фото
Комментарии (2)
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10 дюймов 11:00 29:12:2017

тушение пожаров?----ну-ну----это кто же будет весь полёт, ведро полное водой, держать???

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Janka 12:33 29:12:2017

возможность летать в любое время суток и в сложных метеоусловиях
=====
vse mogut letatj v ljuboe vremja sutok.
a meteouslovija kakie naprimer mesaet letatj drugim?
po moemu eto pilot pravilnij a mashina ljubaja. pocti ljubaja.

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (5)

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