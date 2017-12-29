В последние дни декабря Госпогранохрана заключила с итальянской компанией «Leonardo S.p.A» договор на поставку двух одномоторных вертолетов. Сумма договора — неполные 10,5 млн евро с НДС.

Новые вертолеты AW 119 Kx заменят имеющиеся сейчас в распоряжении Госпогранохраны два вертолета МИ производства 1974 и 1980 гг. Их самое большое преимущество — возможность летать в любое время суток и в сложных метеоусловиях.

Вертолеты можно будет использовать также для поиска и спасения людей, тушения пожаров, транспортировки пострадавших. Деньги на их покупку — 11,2 млн евро — правительство предусмотрело в 2016 году.