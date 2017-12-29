Новые вертолеты AW 119 Kx заменят имеющиеся сейчас в распоряжении Госпогранохраны два вертолета МИ производства 1974 и 1980 гг. Их самое большое преимущество — возможность летать в любое время суток и в сложных метеоусловиях.
Вертолеты можно будет использовать также для поиска и спасения людей, тушения пожаров, транспортировки пострадавших. Деньги на их покупку — 11,2 млн евро — правительство предусмотрело в 2016 году.
тушение пожаров?----ну-ну----это кто же будет весь полёт, ведро полное водой, держать???« ответить
возможность летать в любое время суток и в сложных метеоусловиях« ответить
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vse mogut letatj v ljuboe vremja sutok.
a meteouslovija kakie naprimer mesaet letatj drugim?
po moemu eto pilot pravilnij a mashina ljubaja. pocti ljubaja.