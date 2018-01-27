Мужчина заявил, что любовница — кукла, и попытался предоставить супруге соответствующий сертификат.
Видео было выложено в «Твиттере» и за сутки собрало больше 15 тысяч репостов. Неизвестно, где именно происходила съёмка, но пользователи соцсетей предполагают, что это США.
Пользователи «Твиттера» высоко оценили «блестящую» идею неверного мужа и актёрские способности его любовницы.
Ув. редакция!« ответить
Вам платят, чтобы вы сеяли разврат? Или среди вас есть озабоченные дебилы?
Idiņš konkrēts.« ответить
Полные дебилы.« ответить