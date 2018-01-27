Пойманный на измене мужчина попытался выдать любовницу за секс-куклу (+ВИДЕО)(3)

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Виталий Вавилкин
19:45 26.01.2018
Lifenews / Курьезы

В Сети набирает популярность видео о муже, который придумал невероятное объяснение для жены, застукавшей его с другой.

Мужчина заявил, что любовница — кукла, и попытался предоставить супруге соответствующий сертификат.

 

Видео было выложено в «Твиттере» и за сутки собрало больше 15 тысяч репостов. Неизвестно, где именно происходила съёмка, но пользователи соцсетей предполагают, что это США.

 

Пользователи «Твиттера» высоко оценили «блестящую» идею неверного мужа и актёрские способности его любовницы.

Life.ru / Фото
Комментарии (3)
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Spiritus Sanctus 20:23 26:01:2018

Ув. редакция!
Вам платят, чтобы вы сеяли разврат? Или среди вас есть озабоченные дебилы?

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Latviešu patriots 20:25 26:01:2018

Idiņš konkrēts.

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Кис 22:46 26:01:2018

Полные дебилы.

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Мнение
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Павел Кириллов
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