Как уже сообщала газета «СЕГОДНЯ», с 8 декабря стартовал очередной конкурс сочинений для учеников латвийских школ, объявленный нашей газетой совместно с благотворительным фондом RIETUMU при профессиональной поддержке Латвийской ассоциации преподавателей русского языка и литературы (ЛАПРЯЛ).

На редакционный адрес поступают первые работы. Чувствуется, что у наших школьников начались каникулы — и появилось время для творчества! Всех потенциальных участников призываем не откладывать написание сочинения в долгий ящик, а садиться за работу прямо сейчас.

Напомним: в этом году мы предложили две темы — в зависимости от возраста школьной аудитории. Тема для 8–12–х классов звучит так: «Любовь может проявляться только в условиях свободы и никогда — в результате принуждения». Для учеников 5–7–х классов тема выбрана другая: «Русские места в моем любимом городе».

Признаем, на сей раз мы решили чуть больше озадачить участников, чем год назад. Все–таки рассуждать о таких «взрослых» философских категориях, как любовь и свобода, гораздо сложнее, чем написать Деду Морозу о своих мечтах. Но мы уверены, что наши чуткие и мудрые дети с задачей справятся!

А сейчас — напутствия нашим юным сочинителям от членов жюри конкурса, которым предстоит выбирать лучшие работы. Все они — учителя русской словесности и представители Латвийской ассоциации преподавателей русского языка и литературы (ЛАПРЯЛ), объединившей русистов–профессионалов из разных уголков нашей страны.

Людмила СМИРНОВА, учитель 40–й рижской средней школы:

— Свободу слова — право не только взрослых людей высказывать свое мнение, не боясь наказания и насмешек, — невозможно представить без свободы мысли. Знакомые еще со школьной поры и ставшие для меня откровением пушкинские строки «пока свободою горим, пока сердца для чести живы…» — мысль о том, что свобода помогает людям сблизиться, чтобы понять, каковы их истинные ценности. Ценности, которые подчас очень непросто отстаивать. Свобода не может быть самоцелью. Возможность безделья ничего общего с ней не имеет, потому что это прямой путь к деградации.

Свобода — это прежде всего риск. И человек свободен ровно настолько, насколько он готов рисковать и бороться за свои идеалы. Великая французская революция провозгласила: «Свобода одного гражданина кончается там, где начинается свобода другого». Не кажется ли вам, что мысль Виктора Гюго о том, что «в одной этой фразе заключены все условия совместного существования людей», заслуживает внимания?

Свобода творчества — цель объявленного конкурса, призывающего поразмышлять и об ответственности не только за свои слова и обещания, но и за действия. Словом, юные таланты, будущее за вами. А мы в вас верим!

Екатерина КОЛЕСОВА, учитель 53–й рижской средней школы:

— Почему я рекомендую старшеклассникам участвовать в конкурсе сочинений на тему «Любовь может проявляться только в условиях свободы и никогда — в результате принуждения»? Тема сложная, со множеством пластов и подтекстов. Но и очень интересная! Здесь есть о чем поразмышлять.

К сожалению, сегодня свободу понимают однобоко. Видят только одну сторону этого понятия. Сегодня мало задумываются о свободе творчества. Свобода самовыражения — известное словосочетание. Считается, что человек в этом свободен абсолютно. Что хочу, то и ворочу. Любую неудачную и неграмотную мысль, высказанную на уроке, ученик оправдывает фразой «это мое мнение».

Почему–то все решили, что свобода не подразумевает ответственности. О том, что творчество дарит иную свободу, вспоминаем мы не так часто. Качественная творческая работа подразумевает с душой выполненное дело. Это не просто самовыражение, это ювелирная работа над своим творением, над своей душой. Я должен задуматься, чему научит других это мое творение, каковы могут быть последствия! Я не просто выпускаю «джинна из кувшина», я хоть на минуту задумываюсь, какой жизнью будет это творение жить дальше. Качественная работа над своим творением подразумевает возможность быть «поверх барьеров». Не просто съездить в другую страну и сделать селфи на фоне достопримечательности, а вникнуть в атмосферу иной страны, города, узнать как можно больше о культуре, традициях, символах. Ведь даже простое путешествие может стать творчеством.

Я уверена — нельзя любить по принуждению. Не получится. Не терпит глагол «любить» повелительного наклонения. Нельзя сказать: «А ну, мечтай!», «А ну, люби!». Кстати, и глагол «читай» тоже не терпит повелительного наклонения. Если сам читать не будешь, то не будут и твои дети. Если ты не любишь детей своей страны, будучи у руля этого государства, то и ответной любви «детей» ждать не приходится. Так ведь и в школе. Не любишь свой класс, не любишь своих детей — взаимности не будет. Ведь школа, как известно, модель государства.

Все лето я путешествовала по городам Латвии. Путешествовала по велению сердца. Мне интересно рассказывать своим ученикам о Мадоне, Добеле, Алуксне, Валмиере. Эту любовь к Латвии мне привила мама. Русский человек с любовью в сердце к латышской культуре. Ее любовь передалась и мне. Не было никакого принуждения, был пример любви и уважения. Заставить любить культуру другой страны невозможно. Ничего не получится…

Елена КАГЕ, учитель 13–й рижской средней школы:

— Свобода… Кто из нас не испытывал ощущения свободы, стоя на берегу моря, или забравшись высоко в гору, или поднявшись в небо?!

Каждый человек в разные годы своей жизни мечтает о свободе: в дружбе, любви, в семье и обществе. Но не всем удается достичь этой мечты. Может быть, причина неудач и последующей неудовлетворенности жизнью кроется в том, что мы не до конца осознаем, что такое свобода?

Сегодня молодые люди очень активно пытаются получить как можно больше свободы. Но всегда ли они понимают, что это такое, какие она дает права, но в то же время какие накладывает обязанности на человека?

Как же хочется видеть молодых людей по–настоящему свободными, счастливыми, успешными, развитыми и глубоко порядочными людьми!

Подчас непонимание и осуждение поколения поколением рождается от незнания, что же думают о жизни молодые люди, какими принципами они руководствуются.

Участие в нашем конкурсе позволит молодым людям задуматься о жизни, о своих принципах, о человеческих отношениях. А главное — даст возможность рассказать о себе и о своих взглядах по столь важному вопросу. Ведь так хочется, чтобы в нашем обществе царило понимание и согласие, несмотря на разницу в возрасте и взглядах! Желаю участникам конкурса подумать и написать о своем понимании любви и свободы. Удачи!

НАПОМИНАЕМ условия конкурса!

Объем эссе — от 2 до 7 тысяч знаков печатного текста. Жанр — произвольный (поэтический, эпистолярный, презентация, классическое сочинение–рассуждение–размышление).

Работы будут приниматься в печатном виде на электронный адрес редакции газеты «СЕГОДНЯ» — redakcija@vesti.lv

Последний срок сдачи эссе — 15 января.

Победители будут определены к 18 февраля.

Наиболее интересные работы мы будем публиковать на страницах газеты «СЕГОДНЯ».

Полезный совет: рекомендуем не затягивать со сроками — чтобы конкурсному жюри не пришлось читать сразу все работы в кратчайшие сроки и в спешке.

Для более справедливого оценивания работ участники 8–12–х классов будут поделены между собой на две группы: 8–9–е классы (1–я группа) и 10–12–е классы (2–я группа). Участники 5–7–х классов (3–я группа) делиться уже не будут. Итого в каждой из трех категорий участников будут выбраны победители (Гран–при, 1–е, 2–е и 3–е место) и лауреаты.

Всех ждут дипломы и призы от Благотворительного фонда Rietumu и газеты «СЕГОДНЯ».

Элина ЧУЯНОВА.