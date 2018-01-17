Покинувшие Латвию в поисках лучшей жизни беженцы вновь начали возвращаться в страну(9)

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Виталий Вавилкин
14:20 16.01.2018
Наша Латвия / Наша латвия

В последние месяцы заметна тенденция, что в Латвию возвращаются беженцы, которые после первого появления в стране решили поискать для себя место получше, заявила руководитель организации «Drošā māja» Сандра Залцмане.

В начале года организация оказала свои услуги 97 беженцам, из которых 37 проживают вне центра по приему беженцев “Муцениеки”. В этих семьях 14 детей посещают местные школы, а 2 – детские сады.

 

При этом, лишь 4 беженца в Латвии имеют работу, а 9 – учат латышский язык. В свою очередь, 7 человек решили учиться иначе – отправились в общеобразовательные учреждения для изучения английского языка.

 

2 из 10 семей ранее покидали Латвию, но сейчас взрослые также посещают курсы латышского языка.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (9)
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Ура! 14:31 16:01:2018

Скоро мы не будем самой быстросокращающейся в мире страной!!!

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dlz77 16:22 16:01:2018

аллаху акбар ,европа!

Бисмил-ляяхи ррахмаани ррахиим!

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Свинопас 17:28 16:01:2018

Иди стукнись бошкой о мечеть и похрюкай на арабском!

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dlz77 17:51 16:01:2018

хм. в европе мечетей больше, чем в самой сирии.
иншала.

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1 14:54 16:01:2018

Очень радостная новость для Латвийских девочек. УРА

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no ES 15:24 16:01:2018

И сколько же имеют работу и каким образом они её получили? Сколько вернулись? Из статьи ничего не понять!

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нина 17:09 16:01:2018

война в сирии закончилась,можно отсылать дальше на родину !!!

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Викинг 17:26 16:01:2018

Их просто послали науй вот опя и приперлись халявные морды в Латвию!

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Апис 17:53 16:01:2018

Аллах Акбар! Ну, держитесь!

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Мнение
Let_14959656-col15
Павел Кириллов
16.01.2018

«Правдометр» от Latvijas Avīze. О том, как нас разоблачили латышские коллеги (2)

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