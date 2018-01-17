В последние месяцы заметна тенденция, что в Латвию возвращаются беженцы, которые после первого появления в стране решили поискать для себя место получше, заявила руководитель организации «Drošā māja» Сандра Залцмане.

В начале года организация оказала свои услуги 97 беженцам, из которых 37 проживают вне центра по приему беженцев “Муцениеки”. В этих семьях 14 детей посещают местные школы, а 2 – детские сады.

При этом, лишь 4 беженца в Латвии имеют работу, а 9 – учат латышский язык. В свою очередь, 7 человек решили учиться иначе – отправились в общеобразовательные учреждения для изучения английского языка.

2 из 10 семей ранее покидали Латвию, но сейчас взрослые также посещают курсы латышского языка.