В начале года организация оказала свои услуги 97 беженцам, из которых 37 проживают вне центра по приему беженцев “Муцениеки”. В этих семьях 14 детей посещают местные школы, а 2 – детские сады.
При этом, лишь 4 беженца в Латвии имеют работу, а 9 – учат латышский язык. В свою очередь, 7 человек решили учиться иначе – отправились в общеобразовательные учреждения для изучения английского языка.
2 из 10 семей ранее покидали Латвию, но сейчас взрослые также посещают курсы латышского языка.
Скоро мы не будем самой быстросокращающейся в мире страной!!!« ответить
аллаху акбар ,европа!« ответить
Бисмил-ляяхи ррахмаани ррахиим!
Иди стукнись бошкой о мечеть и похрюкай на арабском!« ответить
хм. в европе мечетей больше, чем в самой сирии.« ответить
иншала.
Очень радостная новость для Латвийских девочек. УРА« ответить
И сколько же имеют работу и каким образом они её получили? Сколько вернулись? Из статьи ничего не понять!« ответить
война в сирии закончилась,можно отсылать дальше на родину !!!« ответить
Их просто послали науй вот опя и приперлись халявные морды в Латвию!« ответить
Аллах Акбар! Ну, держитесь!« ответить