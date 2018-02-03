Поклонницы вязания создали точную копию своей деревни

Коллеги горячо поддержали предложение Мэй. Тридцать женщин в течение семи месяцев работали над отведенной им частью городка, и результат превзошел все ожидания – вязаная версия Клоуфмилса поражает своей точностью и размерами.
Для участниц Клоуфмилского клуба вязание – это не просто хобби. Группа, основанная шесть лет назад, играет важную роль в социализации пожилых людей в изолированном сельском сообществе.
«Мне очень нравится выходить в свет и встречаться с людьми. Это придает смысл нашей жизни», — говорит одна из вязальщиц Кейтлин Таггарт. «У меня появилось много друзей, и я научилась делать вещи, которым, как я думала, никогда не смогу научиться», — признается Мэри Шоу.
До основания клуба многие пожилые жительницы Клоуфмилса страдали от одиночества и недостатка общения. Теперь же они приобрели подруг, с которыми с удовольствием встречаются и в свободное от занятий время.
Маргарет Мерфи: «Каждую неделю мы с нетерпением ждем нашей встречи, чтобы поделиться последними сплетнями».
Вязаная миниатюра Клоуфмилса теперь будет храниться в здании сельской администрации. Экспозиция будет продолжаться до тех пор, пока она интересна людям.
А участницы клуба уже заговорили о новом крупном проекте: «Возможно, это будет модель Белфаста, но для этой работы нам потребуется больше помощниц».
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