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Анатолий Тарасов
11:00 15.01.2018
Кино / Новости кино

Телеканал Starz заказал производство сериала «Континенталь» ‒ спин-оффа «Джона Уика», который сосредоточится на внутренней жизни сети специальных отелей, где останавливаются исключительно наёмные убийцы. Действие сюжета развернётся в Лос-Анджелесе.

Шоураннером и сценаристом проекта станет Крис Коллинз («Прослушка», «Сыны анархии»). Обязанности исполнительных продюсеров возьмут на себя Киану Ривз, сценарист франшизы Дерек Кольстад и режиссёры Дэвид Литч и Чэд Стахелски (последний также займётся постановкой пилотного эпизода).

 

Подробности о дате начала съёмок и участниках каста шоу не разглашается. Тем временем третья часть «Джона Уика» попадёт в широкий прокат 17 мая 2019 года.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (1)
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CCCP 11:14 15:01:2018

Фашингтон очень надеется что их армия превратится в супергероев после просмотра подобных фильмов и комиксов.

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Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (21)

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