Шоураннером и сценаристом проекта станет Крис Коллинз («Прослушка», «Сыны анархии»). Обязанности исполнительных продюсеров возьмут на себя Киану Ривз, сценарист франшизы Дерек Кольстад и режиссёры Дэвид Литч и Чэд Стахелски (последний также займётся постановкой пилотного эпизода).
Подробности о дате начала съёмок и участниках каста шоу не разглашается. Тем временем третья часть «Джона Уика» попадёт в широкий прокат 17 мая 2019 года.
Фашингтон очень надеется что их армия превратится в супергероев после просмотра подобных фильмов и комиксов.« ответить