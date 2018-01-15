Телеканал Starz заказал производство сериала «Континенталь» ‒ спин-оффа «Джона Уика», который сосредоточится на внутренней жизни сети специальных отелей, где останавливаются исключительно наёмные убийцы. Действие сюжета развернётся в Лос-Анджелесе.

Шоураннером и сценаристом проекта станет Крис Коллинз («Прослушка», «Сыны анархии»). Обязанности исполнительных продюсеров возьмут на себя Киану Ривз, сценарист франшизы Дерек Кольстад и режиссёры Дэвид Литч и Чэд Стахелски (последний также займётся постановкой пилотного эпизода).

Подробности о дате начала съёмок и участниках каста шоу не разглашается. Тем временем третья часть «Джона Уика» попадёт в широкий прокат 17 мая 2019 года.