Депутат Госдумы Наталья Поклонская на своей странице в Facebook прокомментировала слова президента Владимира Путина, сравнившего тело Владимира Ленина в Мавзолее с мощами святых. Поклонская обвинила политиков, цитировавших президента, в «неправильной интерпретации» его слов и опровергла связь Ленина с христианскими святыми.

«Использовать и интерпретировать «по-своему» слова президента о некой параллели с мертвым телом Ульянова в мавзолее, на совести которого миллионы замученных людей, со святыми мощами в монастырях и храмах, на мой взгляд, является некорректным и осознанным искажением в свою пользу, по политическим или иным мотивам, высказанного мнения совсем не об этом, а о режимах правления и попытке создания лжерелигии на определенном историческом этапе», — заявила Поклонская.

«Святые мощи — нетленные тела угодников божиих, в них всегда присутствует чудотворная сила святого духа», — добавила депутат.

Поклонская в своем посте процитировала слова патриарха Тихона, назвавшего в 1918 году коммунистов «безумцами» и назвавшего их дело «сатанинским». «Мавзолей, где лежит Ленин, является олицетворением именно того дела, о котором говорит святой, и никакого отношения к Богу и святым мощам божиих не имеет», — отметила она.

Ранее Путин рассказал о своем видении ситуации с телом Ленина, хранящимся в мавзолее на Красной площади, в интервью для фильма «Валаам». Президент сравнил идеологию коммунизма с христианской идеологией. В качестве примера их сходства он привел аналогию между мощами святых и Лениным. «Ленина положили в Мавзолей — чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Мне говорят: «Нет, в христианском мире нет такой традиции». Как же нет? На Афон поезжайте, посмотрите, там мощи святые есть, да и здесь тоже святые мощи Сергия и Германа», — сказал глава государства. Также он назвал моральный кодекс строителей коммунизма «сублимацией и примитивной выдержкой из Библии».

В КПРФ слова Путина назвали попыткой завоевать симпатии левого электората в преддверии выборов и признанием растущего рейтинга кандидата от Коммунистической партии Павла Грудинина. Не стали в партии оспаривать и слова Путина о кодексе строителя коммунизма. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в этой связи напомнил слова Геннадия Зюганова о том, что Иисус Христос был «первым коммунистом». «Владимир Владимирович работает в тренде», — добавил Обухов.

Тело Ленина, умершего 21 января 1924 года, по решению властей страны было забальзамировано и помещено в специально выстроенный для этого Мавзолей на Красной площади. Постоянный Мавзолей был открыт в 1930 году. После распада СССР неоднократно возникали споры о необходимости выноса тела Ленина из Мавзолея и его дальнейшего захоронения. За похороны Ленина выступает РПЦ. В ноябре 2017 года эту идею поддержал и глава Чечни Рамзан Кадыров. заявивший, что россиянам пора перестать «глазеть на труп Ленина». Глава КПРФ Геннадий Зюганов назвал это решение неприемлемым и предупредил, что оно может вызвать беспорядки.