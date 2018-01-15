«Использовать и интерпретировать «по-своему» слова президента о некой параллели с мертвым телом Ульянова в мавзолее, на совести которого миллионы замученных людей, со святыми мощами в монастырях и храмах, на мой взгляд, является некорректным и осознанным искажением в свою пользу, по политическим или иным мотивам, высказанного мнения совсем не об этом, а о режимах правления и попытке создания лжерелигии на определенном историческом этапе», — заявила Поклонская.
«Святые мощи — нетленные тела угодников божиих, в них всегда присутствует чудотворная сила святого духа», — добавила депутат.
Поклонская в своем посте процитировала слова патриарха Тихона, назвавшего в 1918 году коммунистов «безумцами» и назвавшего их дело «сатанинским». «Мавзолей, где лежит Ленин, является олицетворением именно того дела, о котором говорит святой, и никакого отношения к Богу и святым мощам божиих не имеет», — отметила она.
Ранее Путин рассказал о своем видении ситуации с телом Ленина, хранящимся в мавзолее на Красной площади, в интервью для фильма «Валаам». Президент сравнил идеологию коммунизма с христианской идеологией. В качестве примера их сходства он привел аналогию между мощами святых и Лениным. «Ленина положили в Мавзолей — чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Мне говорят: «Нет, в христианском мире нет такой традиции». Как же нет? На Афон поезжайте, посмотрите, там мощи святые есть, да и здесь тоже святые мощи Сергия и Германа», — сказал глава государства. Также он назвал моральный кодекс строителей коммунизма «сублимацией и примитивной выдержкой из Библии».
В КПРФ слова Путина назвали попыткой завоевать симпатии левого электората в преддверии выборов и признанием растущего рейтинга кандидата от Коммунистической партии Павла Грудинина. Не стали в партии оспаривать и слова Путина о кодексе строителя коммунизма. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в этой связи напомнил слова Геннадия Зюганова о том, что Иисус Христос был «первым коммунистом». «Владимир Владимирович работает в тренде», — добавил Обухов.
Тело Ленина, умершего 21 января 1924 года, по решению властей страны было забальзамировано и помещено в специально выстроенный для этого Мавзолей на Красной площади. Постоянный Мавзолей был открыт в 1930 году. После распада СССР неоднократно возникали споры о необходимости выноса тела Ленина из Мавзолея и его дальнейшего захоронения. За похороны Ленина выступает РПЦ. В ноябре 2017 года эту идею поддержал и глава Чечни Рамзан Кадыров. заявивший, что россиянам пора перестать «глазеть на труп Ленина». Глава КПРФ Геннадий Зюганов назвал это решение неприемлемым и предупредил, что оно может вызвать беспорядки.
На совести самого Бога или Католической Инквизиции реки крови.А Поклонской стоит вспомнить уничтожение старообрядцев православными попами.« ответить
Ещё ,,подвиги,, Николая 2, кровавого, но для неё святого...« ответить
не уверен, что сия дама дочитала святое писание.« ответить
сатана, то был ангел небесный, он падший ниц, поскольку не усмирил свою гордыню.
помилуй мя, осподи....
Как ленин, так и николай номер два оба п.дорасы. Одна польза от них - сдохли!« ответить
Но а эта предательница Украины нашла свой конёк, как поднятся по жизне. Эсть на Тартарии комуняки, есть единая фашистия, есть ещё там либеральная жирина, а теперь ещё будет монархистка-крымняшка.
Ļeņins ir 20.gadsimta noziedznieks nr.1« ответить
Настолько фанатичное, чтобы не сказать оголтелое уверование до добра не доводит.« ответить
А где сравнение с Сатаной? Сатанизм - это делать из вождя икону. Поклонская наконец-то сказала что-то вразумительное. А Путин прав на 100%. Марксизм - светское толкование Библии, призванный скрыть сам факт существования толпо-элитарного общества.« ответить
Не сотвори себе кумира! Икону даже из Бога делать не по заветам« ответить
Как святым может быть нелюдь и выродок Ленин???а Путин такая же тварь только мелкого масштаба« ответить
можно с улыбкой рассмотреть сказочные истрори про великого ульянова. А в прежние времена, человека, только за, одно высказывание - .. придумайте, что нибудь незатейливо легкое - вроде ВОЛОДИ))) расстреляли!В самом деле, рост 157 см, рыжеваты, картавящий, при разговоре брызгающий слюной, тараторящий. Теперь, представте, даже если бы , действительно он собрвал тысячи людей на площади перед особняком Кешинской, что он мог сказать людям, и кто бы услышал,хоть что нибудь? тем более, что микрофонов тогда не было!!!« ответить