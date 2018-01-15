Поклонская сравнила Ленина с Сатаной(14)

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Анатолий Тарасов
13:51 15.01.2018
Lifenews / Люди

Депутат Госдумы Наталья Поклонская на своей странице в Facebook прокомментировала слова президента Владимира Путина, сравнившего тело Владимира Ленина в Мавзолее с мощами святых. Поклонская обвинила политиков, цитировавших президента, в «неправильной интерпретации» его слов и опровергла связь Ленина с христианскими святыми.

«Использовать и интерпретировать «по-своему» слова президента о некой параллели с мертвым телом Ульянова в мавзолее, на совести которого миллионы замученных людей, со святыми мощами в монастырях и храмах, на мой взгляд, является некорректным и осознанным искажением в свою пользу, по политическим или иным мотивам, высказанного мнения совсем не об этом, а о режимах правления и попытке создания лжерелигии на определенном историческом этапе», — заявила Поклонская.

 

«Святые мощи — нетленные тела угодников божиих, в них всегда присутствует чудотворная сила святого духа», — добавила депутат.

 

Поклонская в своем посте процитировала слова патриарха Тихона, назвавшего в 1918 году коммунистов «безумцами» и назвавшего их дело «сатанинским». «Мавзолей, где лежит Ленин, является олицетворением именно того дела, о котором говорит святой, и никакого отношения к Богу и святым мощам божиих не имеет», — отметила она.

 

Ранее Путин рассказал о своем видении ситуации с телом Ленина, хранящимся в мавзолее на Красной площади, в интервью для фильма «Валаам». Президент сравнил идеологию коммунизма с христианской идеологией. В качестве примера их сходства он привел аналогию между мощами святых и Лениным. «Ленина положили в Мавзолей — чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан? Мне говорят: «Нет, в христианском мире нет такой традиции». Как же нет? На Афон поезжайте, посмотрите, там мощи святые есть, да и здесь тоже святые мощи Сергия и Германа», — сказал глава государства. Также он назвал моральный кодекс строителей коммунизма «сублимацией и примитивной выдержкой из Библии».

 

В КПРФ слова Путина назвали попыткой завоевать симпатии левого электората в преддверии выборов и признанием растущего рейтинга кандидата от Коммунистической партии Павла Грудинина. Не стали в партии оспаривать и слова Путина о кодексе строителя коммунизма. Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов в этой связи напомнил слова Геннадия Зюганова о том, что Иисус Христос был «первым коммунистом». «Владимир Владимирович работает в тренде», — добавил Обухов.

 

Тело Ленина, умершего 21 января 1924 года, по решению властей страны было забальзамировано и помещено в специально выстроенный для этого Мавзолей на Красной площади. Постоянный Мавзолей был открыт в 1930 году. После распада СССР неоднократно возникали споры о необходимости выноса тела Ленина из Мавзолея и его дальнейшего захоронения. За похороны Ленина выступает РПЦ. В ноябре 2017 года эту идею поддержал и глава Чечни Рамзан Кадыров. заявивший, что россиянам пора перестать «глазеть на труп Ленина». Глава КПРФ Геннадий Зюганов назвал это решение неприемлемым и предупредил, что оно может вызвать беспорядки.

РБК / Фото
Комментарии (14)
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Ответ 14:04 15:01:2018

На совести самого Бога или Католической Инквизиции реки крови.А Поклонской стоит вспомнить уничтожение старообрядцев православными попами.

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И 15:17 15:01:2018

Ещё ,,подвиги,, Николая 2, кровавого, но для неё святого...

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dlz77 17:42 15:01:2018

не уверен, что сия дама дочитала святое писание.
сатана, то был ангел небесный, он падший ниц, поскольку не усмирил свою гордыню.
помилуй мя, осподи....

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Александр Шерстобитов 21:40 15:01:2018

Как ленин, так и николай номер два оба п.дорасы. Одна польза от них - сдохли!

Но а эта предательница Украины нашла свой конёк, как поднятся по жизне. Эсть на Тартарии комуняки, есть единая фашистия, есть ещё там либеральная жирина, а теперь ещё будет монархистка-крымняшка.

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Latviešu patriots 15:13 15:01:2018

Ļeņins ir 20.gadsimta noziedznieks nr.1

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Да 15:18 15:01:2018

Настолько фанатичное, чтобы не сказать оголтелое уверование до добра не доводит.

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И в Латвии есть НОД 15:30 15:01:2018

А где сравнение с Сатаной? Сатанизм - это делать из вождя икону. Поклонская наконец-то сказала что-то вразумительное. А Путин прав на 100%. Марксизм - светское толкование Библии, призванный скрыть сам факт существования толпо-элитарного общества.

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Пророк 17:01 15:01:2018

Не сотвори себе кумира! Икону даже из Бога делать не по заветам

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Ваня 19:06 15:01:2018

Как святым может быть нелюдь и выродок Ленин???а Путин такая же тварь только мелкого масштаба

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Спустя время 23:35 15:01:2018

можно с улыбкой рассмотреть сказочные истрори про великого ульянова. А в прежние времена, человека, только за, одно высказывание - .. придумайте, что нибудь незатейливо легкое - вроде ВОЛОДИ))) расстреляли!В самом деле, рост 157 см, рыжеваты, картавящий, при разговоре брызгающий слюной, тараторящий. Теперь, представте, даже если бы , действительно он собрвал тысячи людей на площади перед особняком Кешинской, что он мог сказать людям, и кто бы услышал,хоть что нибудь? тем более, что микрофонов тогда не было!!!

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12

Мнение
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Николай КАБАНОВ
11.01.2018

Взял бы я Коран на полке — но возникнут кривотолки… (24)

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