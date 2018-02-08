Прибыв на место происшествия, стражи порядка обнаружили, что мужчина повесился, в виду чего выясняются причины возможного суицида, рассказала представитель полиции Анжела Гелян.
Мужчина работал руководителем хозяйственной части больницы. Вероятно, самоубийство связано с проходящими проверками в больнице, которые могли вызвать дополнительный стресс.
В связи с произошедшем начат уголовный процесс.
А У "МУЖЧИНЫ" ЕСТЬ ИМЯ, НЕ?!« ответить
ИМЯ В СТУДИЮЮЮ!!!!
Самый лучший выход, чем существовать в этом дебильном так называемом государстве...« ответить
Конечно-же, проверять нужно жестче, начинать с минздрава, лишать врачебных лицензий, переаттестовывать практически всех, а причастных к карательной медицине по решению суда отправлять в тюрьму. Но, к сожалению, действовать по закону латыши не могут, - вселатышская нацистская коррупционная порука.« ответить