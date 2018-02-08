Покончил с собой один из сотрудников психоневрологической больницы «Айнажи»(3)

Лента новостей
Сальмонеллез в рижских детских садах: компания-поставщик увольняет сотрудников Болтун — находка для шпиона Бриедис: после победы над Усиком я думал завершить карьеру, Бог решил иначе Увидев это, ты больше никогда не будешь использовать сушилки для рук в туалетах (+ВИДЕО) Канистра без ручки Латвия призывает ЕС ввести санкции против причастных к делу Магнитского Феминистки восхитились раком Ксения Собчак в США: о Латвии, Крыме и коварном Путине В Китае создали секс-куклу, умеющую мыть посуду
Eще в разделе
ЧП в Лиепае: недовольный пассажир выстрелил в водителя маршрутки Грубая ошибка: полиция путает данные и обвиняет невиновных латвийцев Ответ России на НАТО в Латвии один — «держать порох сухим» Бизнесмен: Э-здоровьем занимались те, кто провалил skolas.lv В “Galerija Centrs” в Риге проходит эвакуация; здание оцеплено
Виталий Вавилкин
15:50 08.02.2018
Наша Латвия / Происшествия

Сегодня, около 12:00 в своей квартире в Видземском крае был найден мертвый мужчина, который являлся сотрудником психоневрологической больницы «Айнажи».

Прибыв на место происшествия, стражи порядка обнаружили, что мужчина повесился, в виду чего выясняются причины возможного суицида, рассказала представитель полиции Анжела Гелян.

 

Мужчина работал руководителем хозяйственной части больницы. Вероятно, самоубийство связано с проходящими проверками в больнице, которые могли вызвать дополнительный стресс.

 

В связи с произошедшем начат уголовный процесс.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
Твой комментарий к статье:

Правила пользования комментариями

Vesti.lv не несут ответственности за размещенные на сайте комментарии читателей. Vesti.lv призывают читателей писать отзывы, без грубостей и с соблюдением норм вежливости. Портал оставляет за собой право блокировать возможность оставлять комментарии, в случае проявления неуважения к порталу или другим читателям, а также нарушений Гражданского закона ЛР. Также Vesti.lv оставляют за собой право использовать комментарии, размещенные на портале, по своему усмотрению.

Profile_default
хек 16:05 08:02:2018

А У "МУЖЧИНЫ" ЕСТЬ ИМЯ, НЕ?!
ИМЯ В СТУДИЮЮЮ!!!!

« ответить
Profile_default
@@@ 17:07 08:02:2018

Самый лучший выход, чем существовать в этом дебильном так называемом государстве...

« ответить
Profile_default
Ivan 17:26 08:02:2018

Конечно-же, проверять нужно жестче, начинать с минздрава, лишать врачебных лицензий, переаттестовывать практически всех, а причастных к карательной медицине по решению суда отправлять в тюрьму. Но, к сожалению, действовать по закону латыши не могут, - вселатышская нацистская коррупционная порука.

« ответить

Мнение
5718eea5be026cb11549b0df6d5f2c1b-col15
Павел Кириллов
05.02.2018

Взять языка. Гражданская кибервойна в Латвии (9)