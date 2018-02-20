На Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане «гордая спортивная нация» предстала удивительно скромной, пишет Badische Zeitung. Всё это, разумеется, неспроста, ведь за «покорность» и «умение держать язык за зубами» Международный олимпийский комитет наградит Россию.

«Покорные и сдержанные», — пишет немецкая газета Badische Zeitung.

На зимних Олимпийских играх в Южной Корее «гордая спортивная нация Россия» предстала «удивительно скромной», считает автор статьи Андреас Штрепеник.

«А это — самый быстрый путь обратно в так называемую олимпийскую семью», — убеждён журналист Badische Zeitung.

Во время посещения Дома спорта в Пхёнчхане автор статьи в первую очередь обратил внимание на то, что «нигде не видно ни флагов, ни национальной символики».

«Вход окрашен в красный цвет. Снаружи не увидишь ни слова «Россия», ни флага, ни надписей на кириллице, а только слова Sports House — Дом спорта, — отмечает Андреас Штрепеник.

Российская Федерация «должна быть сдержанной» и не имеет права демонстрировать свои национальные символы, напоминает немецкий журналист.

«Выставленная напоказ покорность производит поразительный эффект. Она напоминает о том, как в спорте обходятся с попавшимся на допинге атлетом. Он должен немного пострадать, продемонстрировать, что он раскаялся. И вот уже тогда ему позволят вновь вернуться в так называемую спортивную семью. При условии, конечно же, что он не расколется, не предаст огласке весь масштаб обмана, будет говорить не о систематичности, а разве что о маленьких индивидуальных грешках. Ну и главное — чтобы в остальных случаях держал язык за зубами. Тот, кто попался, должен молчать. Именно это и делает сейчас Россия — предстаёт покорной и сдержанной. За эту покорность Международный олимпийский комитет вознаградит Россию, а за молчаливость — ещё больше, и быстренько вернёт её в олимпийскую семью», — констатирует автор статьи Андреас Штрепеник.