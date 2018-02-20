«Покорная» Россия получит олимпийский пряник(13)

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Анатолий Тарасов
08:00 20.02.2018
Спорт / Олимпиада

На Олимпиаде в южнокорейском Пхёнчхане «гордая спортивная нация» предстала удивительно скромной, пишет Badische Zeitung. Всё это, разумеется, неспроста, ведь за «покорность» и «умение держать язык за зубами» Международный олимпийский комитет наградит Россию.

«Покорные и сдержанные», — пишет немецкая газета Badische Zeitung.

 

На зимних Олимпийских играх в Южной Корее «гордая спортивная нация Россия» предстала «удивительно скромной», считает автор статьи Андреас Штрепеник.

 

«А это — самый быстрый путь обратно в так называемую олимпийскую семью», — убеждён журналист Badische Zeitung.

 

Во время посещения Дома спорта в Пхёнчхане автор статьи в первую очередь обратил внимание на то, что «нигде не видно ни флагов, ни национальной символики».

 

«Вход окрашен в красный цвет. Снаружи не увидишь ни слова «Россия», ни флага, ни надписей на кириллице, а только слова Sports House — Дом спорта, — отмечает Андреас Штрепеник.

 

Российская Федерация «должна быть сдержанной» и не имеет права демонстрировать свои национальные символы, напоминает немецкий журналист.

 

«Выставленная напоказ покорность производит поразительный эффект. Она напоминает о том, как в спорте обходятся с попавшимся на допинге атлетом. Он должен немного пострадать, продемонстрировать, что он раскаялся. И вот уже тогда ему позволят вновь вернуться в так называемую спортивную семью. При условии, конечно же, что он не расколется, не предаст огласке весь масштаб обмана, будет говорить не о систематичности, а разве что о маленьких индивидуальных грешках. Ну и главное — чтобы в остальных случаях держал язык за зубами. Тот, кто попался, должен молчать. Именно это и делает сейчас Россия — предстаёт покорной и сдержанной. За эту покорность Международный олимпийский комитет вознаградит Россию, а за молчаливость — ещё больше, и быстренько вернёт её в олимпийскую семью», — констатирует автор статьи Андреас Штрепеник.

RT / Фото
Комментарии (13)
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Саня™ 08:13 20:02:2018

"вот уже тогда ему позволят вновь вернуться в так называемую спортивную семью. При условии, конечно же, что он не расколется, не предаст огласке весь масштаб обмана, будет говорить не о систематичности, а разве что о маленьких индивидуальных грешках"
Статья писалась до пойманного наркомана? Никуда этих беспредельщиков уже не примут. Обнаглели донельзя. Сожрал полный курс мельдония(неделю) и имеет наглость заявить, что ему его подсыпали.

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Не кизди 08:33 20:02:2018

Удивительное рядом - прием мельдония был разовым. Странно, да?)))

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да- 08:42 20:02:2018

в жо...у бы вас вместе с вашей олимпиадой!

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Саня™ 08:52 20:02:2018

"На сегодняшний день самой распространенной версией в спортивных кругах является диверсия. Препарат могли подсыпать россиянину в напиток или подмешать в пищу. Речь идет о дозе, которую нужно было принимать семь дней подряд"

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Интернет, он такой интернет :) 09:14 20:02:2018

. «Все пробы до этого были абсолютно чистыми, все, что показывается, — это одноразовый прием."
Ну, как-то так...

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Саня™ 09:19 20:02:2018

Какая разница, пусть джоли по ушам ездит про "мировой заговор". Наркоманы нах с пляжа.

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to Саня™ 09:32 20:02:2018

Ты маленький и глупый.

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Голос из России 09:33 20:02:2018

Иуды есть в любой стране. Не думаю, что променявшие ЧЕСТЬ и СОВЕСТЬ ради личного престижа и призовых деньжат спортсмены - будут радушно встречены на Родине.......А глумиться над страной на примере отдельных отступников - просто смешно. P.S. ИСКЛЮЧЕНИЕ: хоккеисты, к которым НИ У КОГО нет претензий - и которые (надеюсь) ещё покажут- где ЧЕСТНЫЙ спорт, а где 6 000 доз (Норвегия) лекарства "от астмы"......

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Ндя... 09:42 20:02:2018

Хорошо, что в России бОльшая часть народа думает по другому.

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Xe xe 12:14 20:02:2018

Ндя... 09:42 20:02:2018
Хорошо, что в России бОльшая часть народа думает по другому.
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Это какая бл*дь "бОльшая часть народа",nepxoть ты noдзалynная,та которая 87% процентами проголосует за Пyтина?

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Хм 14:25 20:02:2018

Эта та, у которой есть мозг которым думать, а не большие уши на которые можно хорошо вешать

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Xмy 14:36 20:02:2018

Хм 14:25 20:02:2018
Эта та, у которой есть мозг которым думать, а не большие уши на которые можно хорошо вешать
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Hy тогда у вас гaнcoв мозгов похоже вообще нету,кого вы бл*дь в свои управители понавыбирали,вор на воре...скоро даже oxyeвшие от этого воровского беспредела заокеанские косомольцы приедут лично разбираться с этой вашей "малиной":))))))))

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Хм 15:31 20:02:2018

а разве я спорю?) в Латвии у многих уши больше чем мозг....

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Мнение
1-shvedov-col15
газета Сегодня
19.02.2018

Дело ABLV: Трамп не обещал сделать Латвию великой  (16)

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