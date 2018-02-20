«Покорные и сдержанные», — пишет немецкая газета Badische Zeitung.
На зимних Олимпийских играх в Южной Корее «гордая спортивная нация Россия» предстала «удивительно скромной», считает автор статьи Андреас Штрепеник.
«А это — самый быстрый путь обратно в так называемую олимпийскую семью», — убеждён журналист Badische Zeitung.
Во время посещения Дома спорта в Пхёнчхане автор статьи в первую очередь обратил внимание на то, что «нигде не видно ни флагов, ни национальной символики».
«Вход окрашен в красный цвет. Снаружи не увидишь ни слова «Россия», ни флага, ни надписей на кириллице, а только слова Sports House — Дом спорта, — отмечает Андреас Штрепеник.
Российская Федерация «должна быть сдержанной» и не имеет права демонстрировать свои национальные символы, напоминает немецкий журналист.
«Выставленная напоказ покорность производит поразительный эффект. Она напоминает о том, как в спорте обходятся с попавшимся на допинге атлетом. Он должен немного пострадать, продемонстрировать, что он раскаялся. И вот уже тогда ему позволят вновь вернуться в так называемую спортивную семью. При условии, конечно же, что он не расколется, не предаст огласке весь масштаб обмана, будет говорить не о систематичности, а разве что о маленьких индивидуальных грешках. Ну и главное — чтобы в остальных случаях держал язык за зубами. Тот, кто попался, должен молчать. Именно это и делает сейчас Россия — предстаёт покорной и сдержанной. За эту покорность Международный олимпийский комитет вознаградит Россию, а за молчаливость — ещё больше, и быстренько вернёт её в олимпийскую семью», — констатирует автор статьи Андреас Штрепеник.
"вот уже тогда ему позволят вновь вернуться в так называемую спортивную семью. При условии, конечно же, что он не расколется, не предаст огласке весь масштаб обмана, будет говорить не о систематичности, а разве что о маленьких индивидуальных грешках"« ответить
Статья писалась до пойманного наркомана? Никуда этих беспредельщиков уже не примут. Обнаглели донельзя. Сожрал полный курс мельдония(неделю) и имеет наглость заявить, что ему его подсыпали.
Удивительное рядом - прием мельдония был разовым. Странно, да?)))« ответить
в жо...у бы вас вместе с вашей олимпиадой!« ответить
"На сегодняшний день самой распространенной версией в спортивных кругах является диверсия. Препарат могли подсыпать россиянину в напиток или подмешать в пищу. Речь идет о дозе, которую нужно было принимать семь дней подряд"« ответить
. «Все пробы до этого были абсолютно чистыми, все, что показывается, — это одноразовый прием."« ответить
Ну, как-то так...
Какая разница, пусть джоли по ушам ездит про "мировой заговор". Наркоманы нах с пляжа.« ответить
Ты маленький и глупый.« ответить
Иуды есть в любой стране. Не думаю, что променявшие ЧЕСТЬ и СОВЕСТЬ ради личного престижа и призовых деньжат спортсмены - будут радушно встречены на Родине.......А глумиться над страной на примере отдельных отступников - просто смешно. P.S. ИСКЛЮЧЕНИЕ: хоккеисты, к которым НИ У КОГО нет претензий - и которые (надеюсь) ещё покажут- где ЧЕСТНЫЙ спорт, а где 6 000 доз (Норвегия) лекарства "от астмы"......« ответить
Хорошо, что в России бОльшая часть народа думает по другому.« ответить
Ндя... 09:42 20:02:2018« ответить
Хорошо, что в России бОльшая часть народа думает по другому.
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Это какая бл*дь "бОльшая часть народа",nepxoть ты noдзалynная,та которая 87% процентами проголосует за Пyтина?
Эта та, у которой есть мозг которым думать, а не большие уши на которые можно хорошо вешать« ответить
Хм 14:25 20:02:2018« ответить
Эта та, у которой есть мозг которым думать, а не большие уши на которые можно хорошо вешать
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Hy тогда у вас гaнcoв мозгов похоже вообще нету,кого вы бл*дь в свои управители понавыбирали,вор на воре...скоро даже oxyeвшие от этого воровского беспредела заокеанские косомольцы приедут лично разбираться с этой вашей "малиной":))))))))
а разве я спорю?) в Латвии у многих уши больше чем мозг....« ответить