Мы только что пережили бум распродаж и скидок. Некоторые из них были фальшивые, но кое–где стоимость товаров действительно упала, так что в ближайшее время продавцы начнут возвращать цены на прежний уровень, — пишет газета «СЕГОДНЯ НЕДЕЛЯ»

И этот процесс, как всегда, будет сопровождаться ошибками — когда на полке ценник остался «праздничный», а на кассе цена уже «будничная». Такие ситуации чреваты спорами, конфликтами и практически гарантируют испорченное настроение покупателям. Далее на примере конкретной ситуации мы попробуем разобраться в народных мифах по этой теме, отделить их от фактов и подготовиться к разрешению этой ситуации в свою пользу.

Что существенно: с учетом актуальности и широкого распространения подобных ЧП на портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за возможность покупателей платить именно за товар ту цену, которая указана на этикетке, а не на кассовом аппарате.

Дело не в одном евро, а в принципе!

Пользовательница Facebook пожаловалась в группе с говорящим названием «Говнорынок» на такую проблему:

«Вчера покупаю крем для рук в магазине Douglas в «Молсе». На всех кремах наклеена одна цена, а на кассе выбивается цена на 1 евро больше. Начинаю узнавать, почему на кассе цена на 1 евро больше? Ответ продавца гениален: «Видимо, цена перед праздниками изменилась, но не успели поменять на прилавке и наклеить правильную цену».

Я говорю: «Подождите, но если везде на креме одна цена, на прилавке эта же цена, то, значит, вы должны с меня взять именно столько денег, сколько указано. И это уже ваши проблемы, что вы что–то перед праздниками изменили и не успели оповестить об этом покупателей!»

Ответ продавцы: «Касса всегда права! Сколько выбивается на кассе — это и есть правильная цена! А не на прилавке и не на товаре».

Так уж, господа, решила с вами поделиться этой информацией! Учитывайте, что в Douglas цена на кассе всегда правильная, а не на прилавке и не на упаковке».

Некоторые посчитали, что зря девушка кипятится из–за одного евро. Но многие согласились — все–таки дело не в цене, а в самой ситуации. Так попадали многие. Причем некоторые — тоже в Douglas. Виктория, например, пишет:

«У меня была такая же история, только в Douglas в «Спице». На кассе в три раза цена выше, чем на акционной табличке! На что продавец сказала: «Ой, не знаю, почему система так показывает. В итоге продали по акционной цене».

Глас народа: «Обязаны продать по указанной цене!»

Многие считают, что магазин обязан продать товар по указанной цене. Апеллируют обычно к собственному опыту, когда магазин все же согласился продать клиенту по сниженной цене. Обычно на это идут крупные сети.

Ксения, например, делится опытом:

«Когда мне в Depo выбили цену большую, чем указано на ценнике в зале, мне вернули эту разницу. Потому что, если магазин «не успел», это проблемы магазина, а не покупателя».

Катарина пишет:

«В этой ситуации клиент прав! Была в такой же ситуации, правда, в одном берлинском магазине. Там, когда узнали, что на прилавке другая цена, сразу же выбили по той цене, что была указана на прилавке. И там никто не рассказывал про изменения цены и т. д. Хотя, после того как мне продали товар, продавец сходил и изменил цену. Жалко, что у нас не во всех магазинах такое отношение к покупателю, как в европейских магазинах. У нас лишь бы смухлевать и навариться».

Любовь защищает продавцов: «Вы, видимо, никогда в торговле не работали. Такое может быть, что изменили цену, а продавцов тупо могли не успеть или забыть предупредить.

Они тоже люди, тем более что разница не такая большая, чтобы устраивать эти разбирательства».

Многие предлагают решать вопросы с управляющим. «С продавцами бесполезно что–то решать, — пишет Ольга. — Кроме бубнежки под нос от них ничего и не добиться, т. к. они ничего не решают. Просить пригласить управляющего (менеджера/администратора/директора/кто у них там еще) и с ним уже практически разбираться».

Закон и воля

Эвелина настаивает, что надо было ругаться с продавцом или его начальником, и цитирует в этой связи Закон о защите прав потребителей.

Его статья 3 гласит, что «права потребителя нарушены, если:

1) при приобретении товара или получении услуги не была соблюдена свобода выбора и выражения воли;

2) не был соблюден принцип равнозначности сторон и условия договора несправедливы;

3) не обеспечена возможность получить всестороннюю и полную информацию о товаре или услуге или о цене товара или услуги;

(…)

5) плата за покупку, вес или размер не были определены правильно, а также не обеспечена возможность убедиться в этом».

Есть еще и 17–я статья об обеспечении информации:

«Перед тем как для покупателя становится обязательным договор или предложение, продавец или поставщик услуг в ясном и понятном виде предоставляет покупателю информацию (…) об окончательной цене товара или услуги, включая налоги и сборы. Если цену на товар или услуги из–за особенностей нельзя рассчитать заранее, указывают способ расчета цены».

Эвита также добавляет, что согласно Гражданскому закону, сделка считается заключенной в тот момент, когда все стороны согласились на условия («То есть когда в зале выставлена цена, потому что цену на кассе покупатель не знает», — поясняет Эвита свой аргумент). Так что магазин должен продать по той цене, по которой предложил покупателю, даже если она ошибочна.

Ясности нет

Так–то оно так, но не будем забывать про вторую сторону сделки — магазин.

Еще несколько лет назад Центр защиты прав потребителей (ЦЗПП) однозначно вставал на сторону покупателей и считал, что действительно магазин должен продать по той цене, которую указал.

Но затем ситуация изменилась, ибо все пришли к выводу: ничего конкретного про подобные ситуации в законах не написано!

То есть если покупателя дезинформировали с ценой — это действительно нарушение его прав. Но какие для него последствия? Магазин извинится и наклеит–таки правильные цены. Мало того, если нарушения особо злостные, магазин даже оштрафуют. Но что касается непосредственно товара, то, пока он в магазине, коммерсант может передумать его продавать. Особенно по цене, которая ему не нравится.

Центр защиты прав потребителей давно просит навести порядок в этом вопросе. Пока же четкого закона нет, есть интерпретации.

— Ясности нет, поэтому начинаются споры, — цитирует представителя ЦЗПП lvportals.lv. — Мы рекомендуем людям либо платить большую цену, либо отказаться от покупки, либо отправляться к администрации магазина, так как у покупателя есть право говорить с любым должностным лицом магазина.

В общем, пока все в воле магазина: настоять на своей цене или сделать скидку. Покупатель тоже может просить сделать скидку, но не факт, что ее получит.

Объявлен сбор подписей

Для борьбы с этой чехардой в будущем на портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей за возможность покупателей платить за товар ту цену, которая указана на этикетке, а не ту, которую выбивает кассовый аппарат.

Автором инициативы указан Артурс Скржинскис. Он пишет:

«С помощью этой инициативы я хочу рассмотреть фундаментальную проблему стабильности цен, которая возникла между потребителями и поставщиками услуг. Регулярно обнаруживается изменение цены на момент покупки продукта. Взяв товар с полки, цена должна быть четкой, однозначной и легко идентифицируемой, однако, когда дело доходит до оплаты товара, эта цена обычно меняется и становится более высокой», — написал Скржинскис.

Также он объяснил, что со стороны поставщика услуги ценником выражено предложение, в котором указаны все необходимые условия для получения товара.

В этом случае происходит обман покупателя, когда во время оплаты условия меняются. По его словам, цена должна оставаться такой, какая указана изначально.

Автор заявил, что, если примут его инициативу, уменьшится возможность обмана потребителей, поскольку поставщик будет больше внимание уделять соответствию цены на этикетке.

Поэтому Скржинскис предлагает соответствующие поправки в нормативных актах, чтобы у покупателей была возможность сослаться на ценник. По его словам, иначе «наличие этикетки становится бессмысленным».

Отметим в порядке личного мнения: действительно этикетки со сниженной ценой вводят покупателей в заблуждение, а поскольку многие покупают целый список товаров и не отслеживают, что выбивает кассир, то дают возможность заработать манипуляторам с ценниками значительные деньги.

Судебная практика не на стороне клиента

Закон о защите прав потребителей вроде бы лучше защищает покупателей по интернету (так называемые дистанционные покупки) — они все–таки берут кота в мешке, которого даже пощупать не могут. Но даже в их случае при «скакнувшей» цене можно «попасть».

Вот пример спора, который рассматривался в суде. Истец Б. заказал в интернет–магазине 110.lv швейную машинку Brother innov'is 900, цена которой составляла 512 латов. Заказчик указал, что рассчитываться будет в офисе магазина платежной карточкой. В назначенное время он явился, чтобы получить свой товар, однако продавец ему сообщил: на сайте была указана неправильная цена — в сумму по ошибке не добавили НДС. Так что клиенту предложили заплатить вместо 521 лата 600 латов. Истец заплатил и забрал товар.

Однако через два дня подумал и понял, что покупка его не устраивает. О чем Б. написал претензию и потребовал вернуть ему переплаченную сумму.

В ответ руководство магазина его уведомило, что претензии не принимает. Покупателю же сообщили о том, что цена изменилась, он сам принял новые условия, чего же жаловаться теперь?

Еще через неделю покупатель отправил досудебное предупреждение с требованием возместить причиненные убытки. На это магазин не отреагировал, так что покупатель пошел в суд.

Вот его аргументы: выбрав товар на сайте и нажав кнопку «купить» он акцептировал предложение со стороны продавца. Это предложение является существенной и неизменной частью договора. Вот только в момент отправки товара продавец почему–то присвоил себе право в одностороннем порядке изменить условия договора и изменить цену, что, согласно части 3 статьи 6 Закона о защите прав потребителей, признается несправедливыми условиями договора.

Кроме того, ответчик не выдал истцу форму возврата товара в момент его приобретения, не сообщил информацию о праве отказа, чем нарушил еще множество статей как Закона о защите прав потребителей, так и правил Кабинета министров.

Увы, иск во всех инстанциях отклонили. Судьи признали: конечно, закон активно защищает потребителя при заключении дистанционного договора, так как при таком виде сделки клиент не может проверить качество товара и оценить его соответствие своим потребностям. Однако в конкретном случае потребитель сам приехал в магазин, ознакомился с товаром и договором. Так что этот случай нельзя считать классическим примером дистанционного договора. Судьи посчитали, что при таких условиях у продавца было право изменить условия, а покупатель мог просто не согласиться заключать договор.

Несмотря на то что он дошел до Верховного суда, кассационная жалоба была все же отклонена.

Николай КУДРЯВЦЕВ.