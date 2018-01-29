Однако часть этих овощей и фруктов на полках магазинов не стала ни на цент дешевле, чем до Нового года, а некоторые даже подорожали.
Частично это объясняется тем, что снижение НДС с 21% до 5% на дешевые овощи, например, картофель, морковь и свеклу, снижает конечную цену всего на пару центов, что для покупателей почти незаметно.
Однако опасения покупателей небезосновательны.
Торговцы объясняют «гуляние» цен проведением ценовых акциями и зависимостью от установленных поставщиками цен, отмечает издание.
Гандсцы они и в Африке гандсцы.« ответить
Перед тем, как образовать высер, поинтересуйся, кто владеет Латвийскими торговыми сетями.« ответить
И кто-же владеет латвийскими торговыми сетями?« ответить
Литовские спекулянты,не нравится бери в ещё более дорогих латвийских« ответить
что в н е з а в и с и м о й Латвии, чужеземцы творят, что хотят?! Во, дела...« ответить
Бреееед!« ответить
Воо полетят скоро литовские спекулянты с местными симитами в пропасть убытков. Кстати, прикол! Знаете магазины «Латс»? В них у всех работников зарплаты в конвертах! Даже Мего и Бета стараются кассиров потихоньку легализовывать особенно в Риге, а эти в наглую экономят вообще на всех. Знакомая латышка-патриотка решила пойти в «Латс» работать. Типа бла-бла национальная кантора и название патриотическое.... На тебе зарплату в конверте! Прямо в центре Риги до сих пор такие аферисты магазины держат. Кстати, мне понравилось, книжку санитарную ей прямо на работе оформили без всяких анализов и формальностей. Проверьте, кто сомневается, девочка хорошая и врать мне не будет...« ответить
Для "а Лидл приближается " Доносчики не живут долго хорошо. Бумеранг работает« ответить
, что снижение НДС с 21% до 5% на дешевые овощи,==================Мы только на а бумаге видим снижение, в магазинах все, как всегда.....« ответить
Какой тогда был смысл все это затевать?« ответить