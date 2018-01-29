Покупателей продолжают «грабить» в магазинах Латвии. Как посмели?(10)

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LETA
Герман Бергер
17:30 28.01.2018
Наша Латвия / Социум

С 1 января к характерным для Латвии свежим фруктам, ягодам и овощам применяется сниженная ставка налога на добавленную стоимость (НДС) в размере 5%. Теоретически это должно отразиться и в более низких ценах на них в магазинах, пишет Neatkariga.

Однако часть этих овощей и фруктов на полках магазинов не стала ни на цент дешевле, чем до Нового года, а некоторые даже подорожали.

 

Частично это объясняется тем, что снижение НДС с 21% до 5% на дешевые овощи, например, картофель, морковь и свеклу, снижает конечную цену всего на пару центов, что для покупателей почти незаметно.

 

Однако опасения покупателей небезосновательны.

 

Торговцы объясняют «гуляние» цен проведением ценовых акциями и зависимостью от установленных поставщиками цен, отмечает издание.

mixnews.lv / Фото
Комментарии (10)
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Мгм 17:37 28:01:2018

Гандсцы они и в Африке гандсцы.

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ИвАн 17:43 28:01:2018

Перед тем, как образовать высер, поинтересуйся, кто владеет Латвийскими торговыми сетями.

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Анатолий - ИвАн 18:16 28:01:2018

И кто-же владеет латвийскими торговыми сетями?

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Уася 18:28 28:01:2018

Литовские спекулянты,не нравится бери в ещё более дорогих латвийских

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Выходит, 18:39 28:01:2018

что в н е з а в и с и м о й Латвии, чужеземцы творят, что хотят?! Во, дела...

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Справедливый 00:50 29:01:2018

Бреееед!

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а Лидл приближается 20:18 28:01:2018

Воо полетят скоро литовские спекулянты с местными симитами в пропасть убытков. Кстати, прикол! Знаете магазины «Латс»? В них у всех работников зарплаты в конвертах! Даже Мего и Бета стараются кассиров потихоньку легализовывать особенно в Риге, а эти в наглую экономят вообще на всех. Знакомая латышка-патриотка решила пойти в «Латс» работать. Типа бла-бла национальная кантора и название патриотическое.... На тебе зарплату в конверте! Прямо в центре Риги до сих пор такие аферисты магазины держат. Кстати, мне понравилось, книжку санитарную ей прямо на работе оформили без всяких анализов и формальностей. Проверьте, кто сомневается, девочка хорошая и врать мне не будет...

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Татьяна 00:02 29:01:2018

Для "а Лидл приближается " Доносчики не живут долго хорошо. Бумеранг работает

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шери 20:55 28:01:2018

, что снижение НДС с 21% до 5% на дешевые овощи,==================Мы только на а бумаге видим снижение, в магазинах все, как всегда.....

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И 21:49 28:01:2018

Какой тогда был смысл все это затевать?

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