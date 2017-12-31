О подобной нехорошей практике магазина “Lats” в редакцию Bez Tabu сообщила женщина по имени Кристина.
“Хочу рассказать об одном открытии в магазине “Lats” в Огрском крае, в Кейпане! Каждый месяц там меняются акции, о чем они всегда сообщают, высылая специальную газету. Однако, приходя в магазин за акционные товары они просят полную сумму.
Если точнее, перед праздниками хотела купить майонез, на который, согласно газете, была акция. Пришла в магазин, к сожалению, никакой акции нет. Это происходит постоянно, а на персонал магазина лишь пожимает в ответ плечами
Послушайте, ну неужели это какой-то особенный магазин, который может делать все, что ему захочется”, — возмущается женщина.
Полностью согласен. У меня это ближайший магазин. Пишут о скидках, но их нет.« ответить
Страшная история, страшная!« ответить
А что тут собственно удивительного?« ответить
Разве только в магазинах в Латвии врут?
Приходится констатировать, что в Латвии нагло врут везде и всегда.
Главное, это набить багажник перед отъездом на хутор после работы, а для этого все методы хороши, в том числе и наглое враньё.
В ОСНОВЕ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ« ответить
ЛАТВИИ.
РАЗВОДИЛОВО,НАЕБАЛОВО и КИДАЛОВО....
ГОСДЕП США НАЗЫВАЕТ ЭТО "ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ",
"ЗАПАДНАЯ ДЕМОКРАТИЯ"или "ИСТОРИЯ УСПЕХА" - КОМУ КАК НРАВИТСЯ...
У нас в Риге в Дарзини, тоже самое скидки не соответствуют, я написала им на е-маил в офисс, ответа не получила...« ответить