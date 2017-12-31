В канун праздников латвийские магазины щедро осыпают почтовые ящики жителей своими буклетами, обещая невероятные скидки на те или иные товары. Жители верят. Однако реальность все чаще заставляет латвийцев задаться вопросом, читают ли вообще представители магазинов собственную печатную продукцию.

О подобной нехорошей практике магазина “Lats” в редакцию Bez Tabu сообщила женщина по имени Кристина.

“Хочу рассказать об одном открытии в магазине “Lats” в Огрском крае, в Кейпане! Каждый месяц там меняются акции, о чем они всегда сообщают, высылая специальную газету. Однако, приходя в магазин за акционные товары они просят полную сумму.

Если точнее, перед праздниками хотела купить майонез, на который, согласно газете, была акция. Пришла в магазин, к сожалению, никакой акции нет. Это происходит постоянно, а на персонал магазина лишь пожимает в ответ плечами

Послушайте, ну неужели это какой-то особенный магазин, который может делать все, что ему захочется”, — возмущается женщина.