Покупательница: “Lats” — какой-то особенный магазин, делающий, что ему захочется?!(5)

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Виталий Вавилкин
11:41 31.12.2017
Экономика / Социальная экономика

В канун праздников латвийские магазины щедро осыпают почтовые ящики жителей своими буклетами, обещая невероятные скидки на те или иные товары. Жители верят. Однако реальность все чаще заставляет латвийцев задаться вопросом, читают ли вообще представители магазинов собственную печатную продукцию.

О подобной нехорошей практике магазина “Lats” в редакцию Bez Tabu сообщила женщина по имени Кристина.

 

“Хочу рассказать об одном открытии в магазине “Lats” в Огрском крае, в Кейпане! Каждый месяц там меняются акции, о чем они всегда сообщают, высылая специальную газету. Однако, приходя в магазин за акционные товары они просят полную сумму.

 

Если точнее, перед праздниками хотела купить майонез, на который, согласно газете, была акция. Пришла в магазин, к сожалению, никакой акции нет. Это происходит постоянно, а на персонал магазина лишь пожимает в ответ плечами

 

Послушайте, ну неужели это какой-то особенный магазин, который может делать все, что ему захочется”, — возмущается женщина.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (5)
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точно! 12:06 31:12:2017

Полностью согласен. У меня это ближайший магазин. Пишут о скидках, но их нет.

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П у т и н 12:23 31:12:2017

Страшная история, страшная!

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Nu ja, kas ir, - tas ir 12:25 31:12:2017

А что тут собственно удивительного?
Разве только в магазинах в Латвии врут?
Приходится констатировать, что в Латвии нагло врут везде и всегда.
Главное, это набить багажник перед отъездом на хутор после работы, а для этого все методы хороши, в том числе и наглое враньё.

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ПРИВЕТ из ПСКОВА 13:08 31:12:2017

В ОСНОВЕ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ ПОЛИТИКИ
ЛАТВИИ.
РАЗВОДИЛОВО,НАЕБАЛОВО и КИДАЛОВО....
ГОСДЕП США НАЗЫВАЕТ ЭТО "ЗАПАДНЫЕ ЦЕННОСТИ",
"ЗАПАДНАЯ ДЕМОКРАТИЯ"или "ИСТОРИЯ УСПЕХА" - КОМУ КАК НРАВИТСЯ...

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Ameli 21:16 31:12:2017

У нас в Риге в Дарзини, тоже самое скидки не соответствуют, я написала им на е-маил в офисс, ответа не получила...

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Мнение
Kabanov-st_mgl0542c5m3m_resize-col15
Николай КАБАНОВ
28.12.2017

Особенности натурных съемок (10)