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Довольно часто бывает, что продукты, которые латвийцы покупают в местных магазинах, не совсем соответствуют ожиданиям. В пончиках немного меньше джема, в пельменях не хватает мяса. Иногда это даже трудно заметить. А иногда жадность продавцов переходит все границы.