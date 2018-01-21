Так, некая женщина по имени Николь рассказала о своем крайне неприятном опыте приобретения пиццы в магазине в “дружественном латвийцам” магазине “Elvi”.
“Немного шокирована! Получила сегодня свою 30-сантиметровую пиццу с ветчиной, которую мне дали за покупку на определенную сумму. Размер явно не 30 сантиметров. И даже если мне ее дали в подарок, она явно того не стоит. Поучила плоский хлеб с ломтиком мяса и кетчупом по краям”, — возмущается женщина.
дарёному коню в зубы не смотрят!« ответить
Важнее как она была на вкус?
Каких надо быть идиотом чтобы покупать в магазине пиццу. Туда все обрезки и подпорченые овощи нарезают чтобы минимизировать списания. Как товаровед утверждаю, насмотрелся в разных сетях на всю жизнь вперёд.« ответить
Здесь наeбaлово во всём!« ответить