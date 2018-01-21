Покупательница в “Elvi”: шокирована пиццей, которая якобы должна быть 30 см!(3)

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Виталий Вавилкин
16:15 20.01.2018
Наша Латвия / Социум

Довольно часто бывает, что продукты, которые латвийцы покупают в местных магазинах, не совсем соответствуют ожиданиям. В пончиках немного меньше джема, в пельменях не хватает мяса. Иногда это даже трудно заметить. А иногда жадность продавцов переходит все границы.

Так, некая женщина по имени Николь рассказала о своем крайне неприятном опыте приобретения пиццы в магазине в “дружественном латвийцам” магазине “Elvi”.

 

“Немного шокирована! Получила сегодня свою 30-сантиметровую пиццу с ветчиной, которую мне дали за покупку на определенную сумму. Размер явно не 30 сантиметров. И даже если мне ее дали в подарок, она явно того не стоит. Поучила плоский хлеб с ломтиком мяса и кетчупом по краям”, — возмущается женщина.

 

Vesti.lv / Фото
Комментарии (3)
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CCCP 17:55 20:01:2018

дарёному коню в зубы не смотрят!

Важнее как она была на вкус?

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купи 3 беляша и собери кошку :) 19:58 20:01:2018

Каких надо быть идиотом чтобы покупать в магазине пиццу. Туда все обрезки и подпорченые овощи нарезают чтобы минимизировать списания. Как товаровед утверждаю, насмотрелся в разных сетях на всю жизнь вперёд.

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Это Латвия ! 00:28 21:01:2018

Здесь наeбaлово во всём!

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Мнение
6368172-col15
Павел Кириллов
19.01.2018

Прибалтизация Финляндии: Латвия научит финнов обороняться от России (8)

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