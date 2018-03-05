“Я не вегетарианка, но мясо с апельсинами я не ем. Более того, мучает вопрос, не случится ли что-то со здоровьем, случайно проглотив такого рода мясной продукт”, — рассказала возмущенная женщина, добавив к публикации фотографии купленных в магазине «Elvi» фруктов.
par saviem !!!« ответить
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В Великобритании оптовая цена на самых дешевых мучных червей составляет 45 фунтов за килограмм, что в 10 раз превышает стоимость говяжьего фарша. Сверчки вдвое дороже мучных червей, а саранча в два раза дороже сверчков.Ресторан Grub Kitchen (дословно "Кухня личинок"), открывшийся в ноябре 2015 года в окрестностях деревушки Сент-Дэвидс в графстве Пембрукшир на западе Уэльса, первым в Соединенном Королевстве ввел насекомых во многие пункты своего меню.« ответить