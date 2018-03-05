Покупательница в шоке: что скрывают купленные в “Elvi” апельсины?!(4)

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Виталий Вавилкин
10:15 05.03.2018
Наша Латвия / Социум

Добрый день! Первый раз в жизни столкнулась с “мясными” апельсинами, пишет на Доске жалоб Bez Tabu Мария.

“Я не вегетарианка, но мясо с апельсинами я не ем. Более того, мучает вопрос, не случится ли что-то со здоровьем, случайно проглотив такого рода мясной продукт”, — рассказала возмущенная женщина, добавив к публикации фотографии купленных в магазине «Elvi» фруктов.

Vesti.lv / Фото
Комментарии (4)
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ELVI 10:26 05:03:2018

par saviem !!!

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Latviešu patriots 11:00 05:03:2018

100% atbalstu ar PUTINA kunga

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Istais Latviešu patriots 11:07 05:03:2018

Es ari 100% atbalstu ar PUTINA kunga

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Это мучные черви 11:10 05:03:2018

В Великобритании оптовая цена на самых дешевых мучных червей составляет 45 фунтов за килограмм, что в 10 раз превышает стоимость говяжьего фарша. Сверчки вдвое дороже мучных червей, а саранча в два раза дороже сверчков.Ресторан Grub Kitchen (дословно "Кухня личинок"), открывшийся в ноябре 2015 года в окрестностях деревушки Сент-Дэвидс в графстве Пембрукшир на западе Уэльса, первым в Соединенном Королевстве ввел насекомых во многие пункты своего меню.

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Мнение
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Павел Кириллов
02.03.2018

Великая сила искусства (10)

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